El efecto Wrapped dispara a Spotify: 751 millones de usuarios activos al mes

El éxito de Wrapped y el aumento en la base de usuarios sorprendieron incluso a los analistas. (Composición Infobae: Spotify)

Spotify ha cerrado su último trimestre con cifras récord, impulsado por la popularidad de su función Wrapped, que se ha consolidado como el mayor éxito de la plataforma en su historia reciente. La compañía sueca de streaming de audio reportó un crecimiento anual del 11 % en usuarios activos mensuales, alcanzando los 751 millones y superando las expectativas del mercado.

Este repunte no solo ha elevado la valoración de la empresa, sino que también llevó a que sus acciones experimentaran el mayor aumento intradía registrado hasta la fecha.

Spotify Wrapped: el motor del crecimiento y su impacto en el mercado

La edición más reciente de Spotify Wrapped se convirtió en un fenómeno global, con más de 300 millones de usuarios interactuando con la función y generando más de 630 millones de acciones en redes sociales.

En el último trimestre, Spotify reportó ingresos de 4.530 millones de euros (5.390 millones de dólares). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nivel de participación fue un factor clave en el incremento de 38 millones de usuarios activos en un solo trimestre, la mayor cifra jamás vista en la historia de Spotify, según explicó el codirector ejecutivo Alex Norström.

El éxito de Wrapped y el aumento en la base de usuarios sorprendieron incluso a los analistas, que elevaron sus proyecciones para la compañía. Las acciones de Spotify subieron un 19,1% hasta alcanzar cerca de 494 dólares, marcando el mayor repunte intradía de la historia de la empresa.

En el último trimestre, Spotify reportó ingresos de 4.530 millones de euros (5.390 millones de dólares) y ganancias por acción de 4,43 euros (5,27 dólares), superando las estimaciones de Wall Street.

Las acciones de Spotify subieron un 19,1% hasta alcanzar cerca de 494 dólares. REUTERS/Brendan McDermid

Spotify y Apple Music: competencia y liderazgo en el streaming de audio

El impulso de Spotify se produce en un contexto de alta competencia, especialmente con Apple Music, que también alcanzó máximos históricos en audiencia y suscriptores en 2025. Aunque Apple no reveló cifras actualizadas, la última vez que informó oficialmente reportó 60 millones de suscriptores de pago en 2019.

Ambas plataformas celebran sus mejores años, destacando el atractivo continuo del streaming de audio y la innovación en la experiencia del usuario.

Spotify, fundada en 2006 por Daniel Ek y Martin Lorentzon, ha expandido su modelo de negocio más allá de la música, apostando por audiolibros y pódcasts para diversificar su oferta ante el auge de la competencia. En 2024, la empresa registró su primer año completo de rentabilidad tras dos rondas de aumentos en el precio de las suscripciones en Estados Unidos y un sólido crecimiento del 12 % en usuarios activos mensuales durante el cuarto trimestre de ese año.

Wrapped es una función anual que recopila y presenta de forma personalizada el resumen musical de cada usuario durante el año. (Spotify)

Expectativas para el futuro de Spotify

Con una capitalización bursátil que superó los 120.300 millones de dólares el año pasado, Spotify consolida su posición como líder del sector, a la vez que su CEO, Daniel Ek, anticipa “muchas más versiones de Spotify en el futuro” para mantener el crecimiento y la relevancia en el mercado.

El éxito de iniciativas como Wrapped no solo refuerza el vínculo entre la plataforma y sus usuarios, sino que también demuestra el potencial de la personalización y la participación social como motores clave del crecimiento en la economía digital del streaming.

Así funciona Spotify Wrapped

Spotify Wrapped es una función anual que recopila y presenta de forma personalizada el resumen musical de cada usuario durante el año. Al acercarse diciembre, la plataforma analiza los hábitos de escucha de cada cuenta, incluyendo las canciones, artistas, géneros y pódcasts más reproducidos, así como el tiempo total dedicado a la música.

FILE PHOTO: A logo of Spotify is seen on a beach during the Cannes Lions International Festival of Creativity in Cannes, France, June 20, 2023. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

Utilizando estos datos, genera una experiencia visual e interactiva, con gráficas y resúmenes que permiten al usuario descubrir cuáles fueron sus tendencias musicales y compartirlo fácilmente en redes sociales.

El Wrapped no solo muestra las estadísticas personales, sino que también incluye curiosidades, logros y comparaciones con otros oyentes a nivel global. Además, ofrece listas de reproducción automáticas con los temas más escuchados y destaca momentos especiales, como el primer artista descubierto o la canción más repetida del año.

Esta función ha ganado popularidad por su carácter lúdico y social, ya que fomenta la interacción y el intercambio de gustos musicales entre amigos y comunidades digitales.