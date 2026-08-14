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Por qué Elon Musk afirma que “el dinero no importará en 2036”

La automatización total podría convertir el trabajo en una elección y no en una necesidad, según el empresario

Elon Musk prevé que la inteligencia artificial eliminará la escasez y cambiará la función del dinero. (Reuters)
Elon Musk prevé que la inteligencia artificial eliminará la escasez y cambiará la función del dinero. (Reuters)
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La predicción de Elon Musk de que el dinero dejará de ser relevante en 2036 ha vuelto a situar al empresario en el centro del debate global sobre el futuro de la economía y la tecnología.

Según explicó durante una entrevista con Zanny Minton Beddoes, editora en jefe de The Economist, la aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial y la automatización podría transformar la estructura económica en un plazo sorprendentemente corto.

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Musk, fundador de SpaceX y Tesla, sostuvo que la abundancia de bienes y servicios producidos por máquinas hará innecesario el dinero tal como se conoce hoy.

El empresario asegura que la producción automatizada superará ampliamente el consumo humano. (Reuters)
El empresario asegura que la producción automatizada superará ampliamente el consumo humano. (Reuters)

Un futuro marcado por la abundancia y la automatización

Elon Musk visualiza para 2036 un escenario donde la inteligencia artificial y los robots serán capaces de fabricar y distribuir más bienes de los que cualquier persona podría consumir. El empresario planteó que la escasez, que históricamente ha determinado la organización social y económica, será sustituida por una era de abundancia gracias a la automatización total. En este contexto, la función del dinero perdería sentido, ya que los recursos dejarían de ser limitados.

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Según el propio Musk, “El futuro va a ser muy, muy diferente del pasado. No existe ninguna analogía o metáfora que, en mi opinión, ilustre la magnitud del cambio que vamos a experimentar”. Para él, la transformación será tan profunda que obligará a repensar no solo la economía, sino también el propósito mismo del trabajo y la distribución de la riqueza.

El trabajo como opción, no como necesidad

Elon Musk sostuvo que el trabajo dejará de ser una obligación para la supervivencia. Imagina un mundo donde las máquinas cubren todas las necesidades básicas y las personas pueden elegir dedicarse a actividades creativas o voluntarias, sin la presión económica. “Habrá un ingreso alto universal. El trabajo será como cultivar una huerta: no necesitas hacerlo, pero quizás quieras hacerlo”, anticipó Musk.

Musk advierte que la transición hacia la economía de la abundancia será acelerada y desafiante. (Reuters)
Musk advierte que la transición hacia la economía de la abundancia será acelerada y desafiante. (Reuters)

El concepto de ingreso alto universal que plantea Musk difiere de los actuales debates sobre renta básica, ya que en su visión, el flujo de bienes y servicios superaría ampliamente la demanda, lo que permitiría a los gobiernos garantizar altos ingresos sin el riesgo de inflación.

El empresario sugirió que los estados podrían entregar cheques directamente a la población, eliminando la preocupación por el alza de precios, ya que la producción automatizada sería capaz de sostener la abundancia.

El rol de la inteligencia artificial y los riesgos de la transición

La entrevista recogió también la preocupación de Elon Musk respecto a los riesgos que implica la expansión de la inteligencia artificial. El empresario advirtió sobre la posibilidad de que las máquinas superen la inteligencia humana combinada y subrayó la necesidad de establecer mecanismos de control y supervisión entre las empresas líderes del sector tecnológico.

El avance de la inteligencia artificial exige nuevas formas de control y supervisión, afirma Musk. (Reuters)
El avance de la inteligencia artificial exige nuevas formas de control y supervisión, afirma Musk. (Reuters)

“La inteligencia artificial podrá hacer cualquier trabajo mejor que cualquier persona, y eso ocurrirá muy rápidamente”, afirmó. Destacó que todas las tareas que hoy requieren a una persona frente a una computadora o un teléfono serán asumidas por algoritmos avanzados en un futuro cercano.

Musk alertó que el ritmo del cambio será tan acelerado que la transición laboral resultará compleja y accidentada, exigiendo una adaptación rápida tanto de las instituciones como de la sociedad.

¿Qué sentido tendrá el dinero en la economía del futuro?

La cuestión sobre el destino del dinero fue central en las declaraciones de Elon Musk. “¿Para qué quieres dinero? Quieres dinero para bienes y servicios, ¿verdad? Principalmente para comida, vivienda, transporte y entretenimiento”, planteó. En ese sentido, aseguró que, si la producción automatizada supera el consumo humano, el dinero dejará de cumplir su función de intercambio y la economía se centrará en la distribución de la abundancia.

La visión de Musk plantea el fin del dinero tradicional y un sistema centrado en la distribución de recursos. (Europa Press)
La visión de Musk plantea el fin del dinero tradicional y un sistema centrado en la distribución de recursos. (Europa Press)

El dinero no importará en 2036”, aseguró Musk. Añadió que, en ese escenario, “si los robots y la inteligencia artificial producen más bienes y servicios de los que cualquier humano podría consumir, ¿para qué necesitas dinero?”. Este planteamiento desafía los cimientos tradicionales de la economía, donde la escasez y la competencia por los recursos son factores estructurales.

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