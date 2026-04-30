Aprovecha al máximo a Siri: 50 instrucciones de voz para viajar, ser productivo y divertirte

20/10/2025 El logo del asistente de Apple, Siri. POLITICA APPLE

El asistente de voz de Apple acumula más funciones de las que la mayoría de usuarios llega a explorar. Esta guía reúne 50 comandos de voz documentados para Siri, organizados en cuatro bloques según lo que necesites hacer: controlar el dispositivo, comunicarte, organizar tu agenda o moverte por el mundo.

Comandos de voz para Siri que controlan tu iPhone sin tocar la pantalla

Ajustar el volumen, cambiar el brillo, abrir una aplicación o activar la cámara son tareas que Siri resuelve con una sola frase. Decir “Abre Instagram” o “Enciende el Bluetooth” evita tener que buscar cada función entre menús. Lo mismo ocurre con el brillo: “Sube el brillo” o “Bájalo” modifica la pantalla al instante.

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Para el volumen, las opciones van desde subir o bajar de forma genérica hasta fijar un porcentaje exacto. “Pon el volumen al 35%” es un ejemplo de la precisión que admite el asistente. También responde a “Silencia el volumen” y a “Quita el silencio” cuando se quiere recuperar el audio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cámara tiene sus propios comandos. “Hazme un selfie” activa la lente frontal; “Saca una foto” y “Graba un video” abren la trasera, aunque en ambos casos el usuario debe pulsar para disparar o grabar.

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En cuanto a la música, Siri puede abrir Apple Music o Spotify según lo que se le indique. Los comandos “Quiero escuchar [artista]”, “Pon [canción] de [artista]” o “Pon música de Spotify” permiten elegir tanto el contenido como la plataforma. Si hay una canción sonando de fondo y se quiere saber cuál es, basta con preguntar “¿Qué está sonando?”.

Uno de los usos más prácticos de Siri aparece cuando las manos están ocupadas. Conducir, cocinar o cargar bolsas son situaciones en las que dictar un mensaje o iniciar una llamada marca la diferencia.

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(Europa Press)

“Llama a [nombre]” realiza una llamada telefónica estándar. “FaceTime a [nombre]” abre una videollamada. En ambos casos, el nombre debe coincidir con el que figura en la agenda del dispositivo.

Para mensajes, Siri distingue entre plataformas. “Manda un mensaje a [nombre]” usa la app Mensajes nativa, que enviará un iMessage si el destinatario tiene iPhone, o un SMS si no. Para otras aplicaciones, el comando “Manda un mensaje de WhatsApp a [nombre] y dile que [mensaje]” permite dictar el contenido completo sin abrir la app.

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El correo electrónico sigue la misma lógica: “Envía un correo a [nombre] y dile que [cuerpo del texto]” redacta y prepara el envío. Si el contacto tiene más de una dirección registrada, Siri pregunta a cuál enviar.

Para consultar o gestionar contactos, los comandos “Abre mis contactos”, “Abre el contacto de [nombre]” y “Fecha de cumpleaños de [nombre]” dan acceso directo a la información sin necesidad de abrir la aplicación manualmente.

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(Europa Press)

Siri como agenda: recordatorios, citas y calendario gestionados por voz

Siri sincroniza en tiempo real los recordatorios, citas y eventos del calendario entre todos los dispositivos Apple vinculados a la misma cuenta. Eso significa que un recordatorio creado desde el iPhone aparecerá también en el MacBook o el iPad.

La forma más básica de crear un recordatorio es decir “Recuérdame que [tarea]”. Si se necesita más precisión, “Recuérdame [día y hora] [tarea]” fija el aviso en un momento concreto. Para consultar los pendientes, “Dime mis recordatorios” los lista en voz alta, mientras que “Mira mis recordatorios” abre directamente la aplicación.

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Las cuentas atrás también entran en este bloque. En iPhone o iPad, “Pon una cuenta atrás de [tiempo]” activa un temporizador. En Mac, Siri lo convierte en un recordatorio, ya que el sistema de escritorio no tiene la misma función nativa.

Para el calendario, el comando “Pon una cita [día] a las [hora] [nombre]” guarda el evento de forma directa. Una variante más conversacional, como “Añade cena con amigos en el calendario para el sábado a las nueve de la noche”, produce el mismo resultado. Para consultar la agenda, las preguntas “¿Qué tengo para hoy?”, “¿Qué planes tengo para mañana?” o “¿Qué tengo para el fin de semana?” devuelven los eventos programados para cada período.

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Comandos de Siri para viajar, encontrar lugares y consultar rutas en tiempo real

Siri se convierte en un navegador y buscador de lugares cuando se le hacen preguntas sobre desplazamientos. “Cómo llegar a [sitio]” y “Quiero ir a [sitio]” abren la aplicación de mapas, trazan la ruta y dejan al usuario listo para iniciarla con un toque.

Si se desconoce la ubicación actual, “¿Dónde estoy?” muestra la posición en el mapa y la describe en voz alta. Para encontrar servicios cercanos, “¿Dónde hay una farmacia cerca?” o “¿Dónde está el [establecimiento] más cercano?” localizan el punto más próximo y ofrecen la opción de llamar o iniciar la navegación.

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El asistente también estima tiempos: “¿Cuánto tardo en ir a [sitio]?” calcula la duración del trayecto. Para el transporte público, “Quiero un tren a [ciudad]” o “Quiero un autobús a [ciudad]” muestran las opciones disponibles.

Cuando se viaja a una ciudad desconocida, “Sitios interesantes en [ciudad]” o “Lugar de interés en [ciudad]” tiran de los datos de Apple Maps para listar puntos destacados. Para comer, “¿Dónde puedo cenar hoy en [ciudad]?” consulta las valoraciones de TripAdvisor y devuelve restaurantes recomendados en la zona.

Otros comandos útiles para viajes son “Cuánta distancia hay entre [sitio] y [sitio]”, que calcula kilómetros entre dos puntos, y “¿Cuál es el horario del Museo del Prado?”, que recupera los datos del establecimiento consultado. Si se tienen configuradas las direcciones de casa y trabajo, “Quiero ir a casa” y “Quiero ir al trabajo” trazan la ruta sin necesidad de escribir nada.