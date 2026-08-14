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Nuevos juegos de PlayStation Plus para agosto 2026: Helldivers 2 es uno de ellos

Este mes también llega Disney’s Atlantis: The Lost Empire, una versión optimizada del juego con mejoras como renderizado y alta resolución

Helldivers 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Vampire Survivors y Hell is Us lideran las incorporaciones de agosto al Catálogo de Juegos de PlayStation Plus. REUTERS/Claudia Greco
Helldivers 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Vampire Survivors y Hell is Us lideran las incorporaciones de agosto al Catálogo de Juegos de PlayStation Plus. REUTERS/Claudia Greco
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Helldivers 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Vampire Survivors y Hell is Us encabezan la actualización de agosto del Catálogo de Juegos de PlayStation Plus.

En el nivel Deluxe, se agregan además Onimusha: Dawn of Dreams y Disney’s Atlantis: The Lost Empire.

Según PlayStation en su blog para Latinoamérica, Helldivers 2 ya está disponible para los miembros de PlayStation Plus Extra. El resto de los títulos se habilitará el martes 18 de agosto, salvo que se indique lo contrario.

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Escena de videojuego con soldados armados combatiendo contra múltiples criaturas alienígenas y robots grandes en un paisaje oscuro. Un soldado sostiene una bandera. Aviones en el cielo. Texto Helldivers II
Helldivers 2 (PS5) es un shooter cooperativo en el que un escuadrón de élite enfrenta amenazas alienígenas. (PlayStation)

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony para consolas PlayStation que, entre otros beneficios, ofrece acceso a un catálogo rotativo de videojuegos según el plan contratado.

En agosto, la actualización alcanza a los niveles Extra y Deluxe a través del Catálogo de Juegos, y suma incorporaciones específicas para Deluxe.

De qué tratan los juegos de PlayStation Plus

En Helldivers 2 (PS5), los jugadores se ponen en la piel de una fuerza de élite que combate amenazas alienígenas en un shooter cooperativo.

El juego permite formar escuadrones de hasta cuatro integrantes y plantea enfrentamientos con “fuego amigo” activado como parte del desafío.

Ilustración de videojuego con logo Kingdom Come Deliverance II. Personajes medievales armados, armaduras, espadas, ballestas, caballos y castillo al fondo
Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5) es un RPG de acción ambientado en la Bohemia del siglo XV. (Epic Games)

Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5) propone un RPG de acción ambientado en la Bohemia del siglo XV.

La historia sigue a Henry de Skalitz en un relato de venganza, traición y descubrimiento, con un mundo abierto que recorre ciudades y bosques en un contexto de guerra civil.

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En Vampire Survivors (PS5, PS4), la mecánica gira en torno a resistir oleadas de enemigos en un “infierno de balas” con elementos roguelike.

La consigna es sobrevivir el mayor tiempo posible mientras las decisiones del jugador definen la progresión.

Texto Vampire Survivors. Ilustración de hombre con tez pálida, ojos amarillos, colmillos, capa roja y fondo circular magenta con murciélagos
Vampire Survivors propone sobrevivir a oleadas de enemigos en un “infierno de balas” con elementos roguelike. (PlayStation)

Por su parte, Hell is Us (PS5) es una aventura de acción en tercera persona con mundo semiabierto, centrada en combate cuerpo a cuerpo y exploración.

La trama sigue a Rémi, miembro de fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que busca a sus padres en un país aislado atravesado por conflictos internos y una calamidad de origen misterioso.

Además de esos títulos principales, el Catálogo de Juegos de PlayStation Plus de agosto incluye otras incorporaciones para los niveles Extra y Deluxe, y dos clásicos para Deluxe.

Ilustración de muchos personajes anime femeninos con orejas de caballo y trajes coloridos. Incluye el logo de Umamusume Pretty Derby Party Dash
Umamusume Pretty Derby – Party Dash es una competencia estilo party game con estética pixel art en el Gran Premio Slapdash. (PlayStation)

Umamusume Pretty Derby – Party Dash (PS4) plantea una competencia con estética pixel art en torno al “Gran Premio Slapdash”, un festival escolar con cuatro pruebas: Hurtling Hurdles, Blazing Baskets, Dodgeball Demolition y Gourmet Gauntlet.

Los equipos se arman con cinco Umamusume, y el objetivo es sumar medallas en cada evento.

Two Point Museum pone al jugador al mando de la gestión de un museo.

La propuesta combina diseño y administración del espacio, con expediciones para conseguir artefactos y luego exhibirlos en nuevas salas y exposiciones especiales.

Hombre con máscara de gas y rifle camina sobre vías de tren. Alrededor hay edificios destruidos, vehículos, nieve y el título Metro Exodus
Metro Exodus es un shooter en primera persona centrado en la historia. (PlayStation)

Metro Exodus es un shooter en primera persona con foco narrativo, que mezcla combates y sigilo con exploración y supervivencia.

La historia sigue un viaje posapocalíptico a través del continente, con escenarios amplios y una campaña que recorre distintas estaciones del año.

Dying Light 2 combina acción y supervivencia en un mundo abierto posapocalíptico. El jugador asume el rol de Aiden Caldwell en una ciudad atravesada por facciones rivales y una infección que transformó a gran parte de la población, con decisiones que influyen en el destino del entorno.

Tres personajes de dibujos animados de pie: una mujer, un hombre con gafas y un hombre con bigote que sostiene dinamita, sobre un mapa del mundo azul
Disney’s Atlantis: The Lost Empire es una versión actualizada del juego original de PlayStation. (PlayStation)

En el nivel PlayStation Plus Deluxe, se suman dos títulos:

Onimusha: Dawn of Dreams regresa al Japón feudal con una historia protagonizada por Soki, un joven guerrero que enfrenta a demonios llamados Genma. La trama incluye el ascenso de Toyotomi Hideyoshi tras la muerte de Oda Nobunaga y una serie de eventos que desencadenan un nuevo conflicto.

Disney’s Atlantis: The Lost Empire es una versión mejorada del juego lanzado originalmente para la consola PlayStation, con mejoras como renderizado en alta resolución, retroceso, guardado rápido y filtros de video. La aventura sigue a Milo Thatch y un equipo de expertos en busca de los secretos del Imperio Perdido.

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