Beholder Conductor gratis en Epic Games: cómo descargarlo en PC, iOS y Android

Epic Games Store ofrece de forma gratuita Beholder: Conductor, el spin-off de la franquicia distópica Beholder, para dispositivos Android, iOS y PC.
La promoción está disponible hasta el 20 de agosto de 2026. Una vez reclamado, el juego queda en la biblioteca del usuario de por vida.
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Qué es Beholder: Conductor
Desarrollado y publicado por Alawar Entertainment, Beholder: Conductor es un juego de estrategia, simulación y aventura lanzado el 23 de abril de 2025.
La historia transcurre en el Gran Estado, una nación totalitaria y cerrada gobernada por el Sabio Líder, y se desarrolla en paralelo a los eventos del primer Beholder.
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El jugador asume el rol de Winston Smith, un hombre que perdió a su familia en circunstancias trágicas y que es nombrado conductor senior del Determination Bringer, el tren de pasajeros más célebre del país.
Lo que parece un trabajo rutinario esconde algo más oscuro: el tren es una plataforma de vigilancia móvil al servicio del régimen.
Cómo funciona el juego
La mecánica central gira en torno al control y la delación. El jugador debe revisar boletos, inspeccionar equipaje cuando los pasajeros abandonan su compartimento, reportar actividades sospechosas, llamar a la policía ante el hallazgo de objetos prohibidos e incluso chantajear a los viajeros.
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Cada decisión tiene consecuencias: el juego cuenta con múltiples finales que dependen del camino moral que elija el usuario.
A medida que el jugador acumula puntos de autoridad que son obtenidos al cumplir objetivos del Ministerio y mantener el orden, accede a nuevas secciones del tren: el vagón comedor, los compartimentos VIP y, finalmente, la sala de máquinas, donde se resuelve el desenlace de la historia.
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En su versión para PC, el juego acumula una calificación del 91% positiva entre los usuarios de Steam.
Cómo y hasta cuándo reclamarlo
La versión móvil de la promoción está disponible en Android a nivel mundial y en iOS únicamente para usuarios de la Unión Europea. Para reclamarlo:
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- Descargar la aplicación de Epic Games Store en el dispositivo (disponible en store.epicgames.com/download/android para Android).
- Abrir la app y dirigirse a la sección ‘Juegos gratuitos’.
- Seleccionar Beholder: Conductor y agregarlo a la biblioteca.
La oferta vence el 20 de agosto de 2026.
Qué juego hay gratis en Epic Games
Epic Games cuenta con diversos juegos gratuitos sin fecha límite:
- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
Steam tiene gratis un juego por tiempo limitado
Steam regala Deponia, un juego de aventura para PC que los usuarios pueden descargar y conservar de forma permanente.
El título está disponible sin costo hasta el 20 de agosto de 2026 y se reclama desde la plataforma: basta con iniciar sesión, buscar el juego y seleccionar la opción ‘Agregar a la cuenta’.
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Deponia transcurre en un planeta degradado hasta convertirse en un vertedero colosal.
En ese mundo de desechos vive Rufus, un joven de carácter difícil y origen humilde que sobrevive entre montañas de basura con un único deseo: escapar.
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Su meta es llegar a Elysium, la ciudad flotante que se eleva sobre las nubes y donde habita la clase privilegiada, completamente aislada del mundo de abajo.
El punto de quiebre llega cuando Goal, una joven proveniente de esa ciudad, cae por accidente entre los escombros. Rufus decide ayudarla y devolverla con su esposo, pero el plan da un giro inesperado: el marido de Goal es físicamente idéntico a él.
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Rufus aprovecha la coincidencia y traza una estrategia para suplantar a ese hombre y así colarse en el mundo de los ricos.
Lo que no calcula es que sus propios sentimientos por Goal terminarán por complicar cada paso del camino.
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