Cómo hacer que mi Smart TV reconozca un cable HDMI y para qué sirve

Para que el TV detecte un HDMI, comprueba el cable y revisa la configuración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para que TV reconozca un cable HDMI es muy sencillo: debes verificar que este elemento se encuentre en buen estado e ir a los ajustes del dispositivo.

“Si el cable no está bien conectado, la señal de entrada no se puede transmitir ni recibir correctamente”, explica Samsung.

En este caso, la compañía surcoreana recomienda:

Desconecta todos los cables HDMI de los puertos HDMI de tu televisor y de los dispositivos externos. Conecta primero el cable HDMI al dispositivo externo y luego conéctalo al televisor. Si tu problema persiste, intenta usar otro puerto HDMI. La configuración de la fuente de TV también debe establecerse en el nuevo puerto HDMI. Desconecta los cables de alimentación de tu televisor y los dispositivos externos durante al menos 10 segundos y luego vuelve a conectarlos.

Si está mal conectado, la señal no se transmite bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ir a los ajustes del TV, en tu control remoto, oprime el botón relacionado con este menú. Luego, selecciona HDMI. De esta forma, verificas que el televisor esté conectado efectivamente con el cable.

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Si volver a conectar el cable HDMI ni verificar los ajustes del TV no resuelve tu problema, intenta reemplazar tu cable HDMI por uno nuevo y vuelve a intentarlo.

Si en definitiva no funciona nada, es posible que se deba a la potencia del otro dispositivo: es recomendable que la computadora o consola estén prendidas.

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En el control remoto, pulsa el botón de Ajustes. REUTERS/Luis Jaime Acosta

En últimas, intenta apagar el televisor por unos segundos. Después enciende el dispositivo y reintenta el funcionamiento del cable y puerto HDMI en vinculación con el TV. Es probable que un reinicio sea una solución.

“Si ambos dispositivos no funcionan después de seguir los pasos anteriores, es posible que la incidencia esté provocada por el televisor. Ponte en contacto con el centro de servicio más cercano para solicitar una revisión de tu televisor”, detalla la empresa.

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Para qué sirve un cable y puerto HDMI

El cable y el puerto HDMI sirven para transmitir audio y video digital en alta calidad entre dispositivos.

Si nada funciona, el problema puede ser el otro dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se usan, por ejemplo, para conectar una computadora, una consola de videojuegos o un decodificador a un televisor, un monitor o un proyector.

A diferencia de conexiones analógicas más antiguas, HDMI envía la señal en un solo cable, lo que reduce enredos y evita pérdidas por conversiones.

Asimismo, permite transportar sonido multicanal y, según la versión, soporta resoluciones más altas y funciones como control básico entre equipos (CEC) o canal de retorno de audio (ARC/eARC). En casa y en trabajo, simplifica la conexión.

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Cómo limpiar los puertos HDMI de mi TV

La limpieza del puerto HDMI también es clave para que la conexión sea efectiva. Para limpiar el puerto HDMI de un TV, sigue estos pasos para una limpieza segura:

Apaga el televisor: desconéctalo de la corriente eléctrica antes de tocar los puertos.

HDMI transmite audio y video digital entre equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elimina el polvo suelto: aplica ráfagas cortas con una lata de aire comprimido o un soplador de mano. No uses la boca, ya que la humedad puede dañar los pines.

Retira la suciedad: usa un cepillo de dientes de cerdas suaves o un pincel antiestático, limpio y seco.

Limpia con alcohol: si notas marcas o grasa, humedece apenas un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico (casi seco al tacto) y pásalo con extrema suavidad.

Espera a que seque: deja pasar al menos 10 a 15 minutos para que el alcohol se evapore por completo antes de volver a conectar los cables.

Evita usar objetos metálicos: no introduzcas agujas, alfileres ni ganchos en el puerto, porque podrías doblar los pines o provocar un cortocircuito. Además, comprueba el cable: a veces la falla no está en el puerto del televisor, sino en los pines del propio cable HDMI, que pueden estar sucios.

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