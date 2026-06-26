Si usas Windows 10 no tendrás que desinstalarlo, Microsoft ampliará su soporte

Microsoft extendió el soporte de Windows 10 y permitirá recibir parches de seguridad hasta octubre de 2027. (MICROSOFT)

Microsoft decidió conceder una nueva prórroga a Windows 10, extendiendo su soporte mucho más allá de lo anunciado inicialmente. La compañía había fijado el 14 de octubre de 2025 como la fecha final para el ciclo de vida del sistema operativo, impulsando una migración masiva hacia Windows 11.

Sin embargo, la realidad del mercado y la resistencia de una parte de usuarios forzaron a la empresa a reconsiderar sus planes. Ahora, millones de ordenadores podrán seguir recibiendo parches de seguridad hasta octubre de 2027, evitando quedar desprotegidos ante ataques de ciberseguridad.

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A diferencia de anuncios previos, Microsoft no realizó una campaña visible para informar a los usuarios de Windows 10 sobre la extensión del soporte. El cambio se reflejó directamente en la web oficial y en las condiciones del programa Extended Security Updates (ESU), que ahora estará activo hasta el 12 de octubre de 2027 para consumidores particulares.

Qué significa la extensión del soporte para Windows 10

El soporte extendido no implica que Windows 10 recupere el ritmo de actualizaciones habituales ni que reciba nuevas funciones. El programa ESU ofrece exclusivamente actualizaciones de seguridad críticas e importantes.

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El programa Extended Security Updates de Windows 10 ofrecerá solo actualizaciones de seguridad críticas e importantes. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo)

No incluye mejoras de producto, nuevas funciones ni soporte técnico adicional. Su objetivo es reducir el riesgo de malware y ciberataques en equipos que aún funcionan bajo la versión 22H2, la última revisión activa del sistema.

La extensión del soporte hasta 2027 responde a una realidad: Windows 10 sigue presente en alrededor del 26 % de los PC a nivel mundial, según datos de StatCounter.

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Aunque la cuota de Windows 11 ya supera el 70 %, la base instalada del sistema anterior aún representa cientos de millones de dispositivos. Microsoft no solo se dirige a un grupo reducido de rezagados, sino a una parte significativa del mercado que todavía encuentra útil y funcional su ordenador actual.

Microsoft mantuvo la extensión del soporte de Windows 10 en su web oficial y actualizó las condiciones del programa ESU para particulares. (MICROSOFT)

El ESU ya era conocido en el ámbito empresarial, donde se aplicó para sistemas antiguos como Windows XP. La experiencia previa mostró que la retirada de un sistema operativo puede ser un proceso gradual, sobre todo cuando las condiciones del mercado complican la renovación de hardware.

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Cómo se aplicará la prórroga y requisitos para acceder al ESU

Para beneficiarse de la prórroga, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos. El programa ESU está disponible para equipos con Windows 10 versión 22H2 y que cuenten con las últimas actualizaciones instaladas. Además, es indispensable iniciar sesión con una cuenta de Microsoft que tenga permisos de administrador, quedando excluidas las cuentas infantiles y algunos entornos profesionales.

En el Espacio Económico Europeo y España, existe una modalidad sin coste añadido: basta con mantener la sesión iniciada en Windows con la propia cuenta de Microsoft. Si se deja de utilizar dicha cuenta en el equipo, las actualizaciones se suspenden tras un periodo que puede llegar a 60 días. De esta manera, Microsoft incentiva el uso de cuentas personales asociadas a su ecosistema de servicios.

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El acceso al ESU exige usar Windows 10 versión 22H2, tener las últimas actualizaciones instaladas y entrar con una cuenta de Microsoft con permisos de administrador. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para quienes prefieren usar una cuenta local, existe la alternativa de realizar un pago único de 30 dólares (o su equivalente local con impuestos), lo que permite acceder al programa sin necesidad de mantener la sesión iniciada permanentemente.

También es posible activar el ESU canjeando 1.000 puntos de Microsoft Rewards. En cualquier caso, la licencia se asocia a la cuenta Microsoft utilizada para inscribirse y puede aplicarse hasta a diez dispositivos compatibles.

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La inscripción al programa es sencilla: basta con entrar en Configuración, acceder a Actualización y seguridad, y buscar la sección de Windows Update. Si el equipo cumple los requisitos, aparecerá la opción para inscribirse al ESU. El proceso permite elegir el método de acceso preferido y, una vez completada la inscripción, el PC quedará protegido hasta la fecha límite establecida.