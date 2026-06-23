Office 2021 ya tiene fecha de despedida: Microsoft dejará de actualizar Word, Excel y PowerPoint

El objetivo sería que los usuarios migren a Microsoft 365 Copilot. Foto: Microsoft

El ciclo de vida de Office 2021 se acerca a su final. Microsoft anunció que dejará de proporcionar actualizaciones y soporte técnico para las aplicaciones Word, Excel y PowerPoint en esta versión a partir del 13 de octubre de 2026. Con esta decisión, la compañía marca un antes y un después en el acceso a su software, empujando a los usuarios hacia el modelo de suscripción de Microsoft 365 Copilot.

Fin del soporte para Office 2021: qué significa para los usuarios

El anuncio del fin de soporte para Office 2021 representa un cambio significativo para quienes utilizan estos programas en su día a día. A partir de la fecha mencionada, los equipos que mantengan esta edición quedarán sin acceso a parches de seguridad ni a asistencia técnica.

PUBLICIDAD

Esto implica que cualquier vulnerabilidad descubierta después de octubre de 2026 no será corregida, aumentando el riesgo de exposición a malware y otros tipos de amenazas digitales.

Microsoft ha comunicado que dejará de ofrecer actualizaciones y soporte técnico para Word, Excel y PowerPoint en Office 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La decisión de Microsoft no solo afecta la seguridad, sino también la disponibilidad de recursos en línea, ya que muchos de los contenidos de ayuda y soporte serán retirados. De esta manera, trabajar con Office 2021 después de la fecha límite supondrá operar con un software obsoleto, sin garantías de protección ni de respuesta ante problemas técnicos.

PUBLICIDAD

La compañía de Redmond justifica este movimiento como parte de su estrategia para fomentar la adopción de su ecosistema basado en suscripciones. El objetivo sería que los usuarios migren a Microsoft 365 Copilot, abandonando el esquema tradicional de licencia perpetua que ha caracterizado a Office durante décadas.

Microsoft 365 Copilot: el nuevo estándar en ofimática

El paso de un modelo de pago único a un sistema de suscripción mensual o anual ha generado reticencias entre muchos usuarios. La transición no ha sido sencilla para quienes prefieren mantener el control sobre el software adquirido sin depender de pagos recurrentes.

PUBLICIDAD

El paso de un modelo de pago único a un sistema de suscripción mensual o anual ha generado reticencias entre muchos usuarios. REUTERS/Dado Ruvic

Sin embargo, Microsoft sostiene que su nueva plataforma ofrece ventajas como actualizaciones constantes, nuevas características y un entorno más seguro.

Microsoft 365 Copilot se presenta como la solución destinada a reemplazar a Office 2021, integrando funciones inteligentes y herramientas de colaboración en la nube. La empresa insiste en que esta es la mejor opción para mantener la productividad y la seguridad en el entorno laboral y personal. Con la fecha límite cada vez más cerca, la presión para migrar a este sistema aumenta.

PUBLICIDAD

Alternativas gratuitas a Microsoft Office y 365 Copilot

Ante el inminente fin de soporte de Office 2021, muchos usuarios se preguntan por otras opciones viables para la gestión de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Aunque la estrategia de Microsoft se orienta hacia la suscripción, existe la posibilidad de actualizar a Office 2024. (Composición Infobae: REUTERS/Gonzalo Fuentes / Imagen Ilustrativa)

Una de las alternativas más conocidas es LibreOffice, un conjunto de aplicaciones de código abierto capaz de manejar los mismos formatos de archivo que Microsoft Office. Su compatibilidad y facilidad de uso la convierten en una opción atractiva para quienes desean evitar suscripciones.

PUBLICIDAD

Otra propuesta reciente es Euro-Office, un software promovido por la Unión Europea bajo la idea de “soberanía digital”. Este programa destaca por su ligereza y practicidad, ofreciendo las funciones esenciales para trabajar con documentos y presentaciones, todo ello sin coste para el usuario.

Actualización a Office 2024: una opción de transición

Aunque la estrategia de Microsoft se orienta hacia la suscripción, existe la posibilidad de actualizar a Office 2024, una versión que mantiene el modelo clásico de compra única. Esta opción puede ser interesante para quienes desean seguir en el ecosistema de Microsoft sin comprometerse con pagos periódicos.

PUBLICIDAD

La fecha del 13 de octubre de 2026 marca el cierre de una etapa para los usuarios de Office 2021. MICROSOFT

Sin embargo, la tendencia apunta a que el futuro de la ofimática estará dominado por servicios en la nube y modelos de suscripción, como el que propone Microsoft 365 Copilot.

La fecha del 13 de octubre de 2026 marca el cierre de una etapa para los usuarios de Office 2021. Quienes utilicen esta versión deberán decidir si migran a la suscripción, optan por alternativas gratuitas o actualizan a una edición más reciente, conscientes de que el soporte y la seguridad dejarán de estar garantizados.

PUBLICIDAD