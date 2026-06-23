Tecno

Office 2021 ya tiene fecha de despedida: Microsoft dejará de actualizar Word, Excel y PowerPoint

La decisión de la compañía no solo afecta la seguridad, sino también la disponibilidad de recursos en línea

Guardar
Google icon
Microsoft Office 2021
El objetivo sería que los usuarios migren a Microsoft 365 Copilot. Foto: Microsoft

El ciclo de vida de Office 2021 se acerca a su final. Microsoft anunció que dejará de proporcionar actualizaciones y soporte técnico para las aplicaciones Word, Excel y PowerPoint en esta versión a partir del 13 de octubre de 2026. Con esta decisión, la compañía marca un antes y un después en el acceso a su software, empujando a los usuarios hacia el modelo de suscripción de Microsoft 365 Copilot.

Fin del soporte para Office 2021: qué significa para los usuarios

El anuncio del fin de soporte para Office 2021 representa un cambio significativo para quienes utilizan estos programas en su día a día. A partir de la fecha mencionada, los equipos que mantengan esta edición quedarán sin acceso a parches de seguridad ni a asistencia técnica.

PUBLICIDAD

Esto implica que cualquier vulnerabilidad descubierta después de octubre de 2026 no será corregida, aumentando el riesgo de exposición a malware y otros tipos de amenazas digitales.

Microsoft ha comunicado que dejará de ofrecer actualizaciones y soporte técnico para Word, Excel y PowerPoint en Office 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Microsoft ha comunicado que dejará de ofrecer actualizaciones y soporte técnico para Word, Excel y PowerPoint en Office 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La decisión de Microsoft no solo afecta la seguridad, sino también la disponibilidad de recursos en línea, ya que muchos de los contenidos de ayuda y soporte serán retirados. De esta manera, trabajar con Office 2021 después de la fecha límite supondrá operar con un software obsoleto, sin garantías de protección ni de respuesta ante problemas técnicos.

PUBLICIDAD

La compañía de Redmond justifica este movimiento como parte de su estrategia para fomentar la adopción de su ecosistema basado en suscripciones. El objetivo sería que los usuarios migren a Microsoft 365 Copilot, abandonando el esquema tradicional de licencia perpetua que ha caracterizado a Office durante décadas.

Microsoft 365 Copilot: el nuevo estándar en ofimática

El paso de un modelo de pago único a un sistema de suscripción mensual o anual ha generado reticencias entre muchos usuarios. La transición no ha sido sencilla para quienes prefieren mantener el control sobre el software adquirido sin depender de pagos recurrentes.

El paso de un modelo de pago único a un sistema de suscripción mensual o anual ha generado reticencias entre muchos usuarios. REUTERS/Dado Ruvic
El paso de un modelo de pago único a un sistema de suscripción mensual o anual ha generado reticencias entre muchos usuarios. REUTERS/Dado Ruvic

Sin embargo, Microsoft sostiene que su nueva plataforma ofrece ventajas como actualizaciones constantes, nuevas características y un entorno más seguro.

Microsoft 365 Copilot se presenta como la solución destinada a reemplazar a Office 2021, integrando funciones inteligentes y herramientas de colaboración en la nube. La empresa insiste en que esta es la mejor opción para mantener la productividad y la seguridad en el entorno laboral y personal. Con la fecha límite cada vez más cerca, la presión para migrar a este sistema aumenta.

Alternativas gratuitas a Microsoft Office y 365 Copilot

Ante el inminente fin de soporte de Office 2021, muchos usuarios se preguntan por otras opciones viables para la gestión de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Microsoft - Japón - trabajadores - tecnología - 16 de junio
Aunque la estrategia de Microsoft se orienta hacia la suscripción, existe la posibilidad de actualizar a Office 2024. (Composición Infobae: REUTERS/Gonzalo Fuentes / Imagen Ilustrativa)

Una de las alternativas más conocidas es LibreOffice, un conjunto de aplicaciones de código abierto capaz de manejar los mismos formatos de archivo que Microsoft Office. Su compatibilidad y facilidad de uso la convierten en una opción atractiva para quienes desean evitar suscripciones.

Otra propuesta reciente es Euro-Office, un software promovido por la Unión Europea bajo la idea de “soberanía digital”. Este programa destaca por su ligereza y practicidad, ofreciendo las funciones esenciales para trabajar con documentos y presentaciones, todo ello sin coste para el usuario.

Actualización a Office 2024: una opción de transición

Aunque la estrategia de Microsoft se orienta hacia la suscripción, existe la posibilidad de actualizar a Office 2024, una versión que mantiene el modelo clásico de compra única. Esta opción puede ser interesante para quienes desean seguir en el ecosistema de Microsoft sin comprometerse con pagos periódicos.

La fecha del 13 de octubre de 2026 marca el cierre de una etapa para los usuarios de Office 2021. MICROSOFT
La fecha del 13 de octubre de 2026 marca el cierre de una etapa para los usuarios de Office 2021. MICROSOFT

Sin embargo, la tendencia apunta a que el futuro de la ofimática estará dominado por servicios en la nube y modelos de suscripción, como el que propone Microsoft 365 Copilot.

La fecha del 13 de octubre de 2026 marca el cierre de una etapa para los usuarios de Office 2021. Quienes utilicen esta versión deberán decidir si migran a la suscripción, optan por alternativas gratuitas o actualizan a una edición más reciente, conscientes de que el soporte y la seguridad dejarán de estar garantizados.

Temas Relacionados

Office 2021MicrosoftWordExcelPowerPointLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Portugal vs Uzbekistán en Roja Directa TV: las amenazas ocultas para los usuarios

La transmisión de partidos a través de plataformas no autorizadas representa una infracción directa a los derechos de propiedad intelectual

Portugal vs Uzbekistán en Roja Directa TV: las amenazas ocultas para los usuarios

Este robot remató tan fuerte un penalti que destrozó la pared: estilo Messi o Ronaldo

Un video muestra disparos que dejan marcas visibles detrás del arco, una demostración que combina motores y sensores para ajustar precisión

Este robot remató tan fuerte un penalti que destrozó la pared: estilo Messi o Ronaldo

Por qué los expertos exigen límites urgentes para Grok, la IA de Musk: un daño invisible de la IA

La red social X restringió algunas funciones tras las denuncias, pero especialistas advierten que las medidas son insuficientes

Por qué los expertos exigen límites urgentes para Grok, la IA de Musk: un daño invisible de la IA

El tenedor va con las puntas hacia arriba o hacia abajo en el escurridor: el trend curioso de Google

La pregunta sobre cómo secar estos utensilios disparó búsquedas en Google y foros del hogar

El tenedor va con las puntas hacia arriba o hacia abajo en el escurridor: el trend curioso de Google

GTA Online anuncia el asalto más esperado y actualizaciones gratuitas en consolas y PC

Los usuarios de GTA+ que aún no cuenten con la campaña principal podrán acceder al Modo Historia a través de la biblioteca interna de la plataforma

GTA Online anuncia el asalto más esperado y actualizaciones gratuitas en consolas y PC

DEPORTES

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

Técnico de Croacia elogia a Panamá antes del Mundial 2026: “Se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo”

El escándalo que se desató entre el Atlético Madrid y el Barcelona por las declaraciónes de Julián Álvarez

Cuti Romero reveló la charla que tuvo con los médicos de la selección argentina tras salir en el triunfo ante Austria en el Mundial

TELESHOW

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

El escándalo de la China Suárez con una mujer que se acercó a Mauro Icardi: “La agarró de los pelos”

Wos cerró la Gira Bonaerense ’26 con ocho shows que reunieron a 25 mil personas

Las vacaciones soñadas de Mariana Fabbiani en España: “Una semana inolvidable”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

Detención provisional para dos adolescentes por tentativa de homicidio dentro de un plantel educativo en Panamá

Alerta de avión estadounidense permite a autoridades costarricenses decomisar 70 bultos de drogas en el el pacífico sur

Autoridades en Guatemala piden evacuación preventiva en Zona 5, Villa Hermosa I y San Miguel Petapa por riesgo de desastres

República Dominicana prepara una inyección semestral gratuita contra el VIH desde septiembre