MrBeast videos: top 10 de las veces en que llevó el cine y la TV a la vida real

En cada proyecto, MrBeast combina recursos extraordinarios, sentido del espectáculo y una ejecución milimétrica. (Foto cortesía The Direct)

La capacidad de Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, para transformar conceptos de la ficción audiovisual en experiencias tangibles ha redefinido el entretenimiento digital. Con una producción que supera los límites habituales de YouTube, ha conseguido que millones de espectadores sean testigos de pruebas, escenarios y desafíos que antes solo existían en la pantalla grande o en la televisión.

Su habilidad para recrear universos ficticios, sumada a un despliegue técnico y económico inédito en la plataforma, lo ha posicionado como un fenómeno cultural que desdibuja las fronteras entre la realidad y la fantasía.

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En cada proyecto, MrBeast combina recursos extraordinarios, sentido del espectáculo y una ejecución milimétrica para trasladar a los participantes —y a la audiencia— a escenarios inspirados en clásicos del cine y populares programas televisivos.

La capacidad de MrBeast para transformar conceptos de la ficción audiovisual en experiencias tangibles ha redefinido el entretenimiento digital. (Prime Video)

Estas producciones no solo destacan por la escala de sus sets o la fidelidad con la que imitan escenas icónicas, sino también por la manera en que invitan a vivir en primera persona desafíos que antes solo se podían imaginar. A continuación, un repaso por 10 ocasiones en que MrBeast llevó la ficción a la realidad a través de sus videos más ambiciosos.

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10 ocasiones en que MrBeast transformó clásicos del cine y la televisión en desafíos reales

‘El juego del calamar’ llevado a la vida real

En 2021, MrBeast recreó los escenarios y mecánicas de la serie surcoreana ‘El juego del calamar’, convocando a 456 participantes reales. El montaje reprodujo a detalle los retos de la trama original, aunque las eliminaciones se realizaron mediante sensores y explosivos de pintura, garantizando la seguridad de todos los presentes. El premio final fue millonario, igualando el atractivo de la narrativa original, y el video marcó un récord de audiencia en la plataforma.

La fábrica de chocolate de Willy Wonka

Inspirado en el clásico literario y cinematográfico, Jimmy Donaldson construyó una fábrica de chocolate a escala real, con un río de chocolate navegable, habitaciones de malvaviscos y cascadas de caramelo. La experiencia incluyó la participación del chef Gordon Ramsay, quien se encargó de juzgar la última prueba culinaria de los concursantes, aportando rigor y espectáculo al desenlace.

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MrBeast nació el 7 de mayo de 1998 en Wichita, Kansas, Estados Unidos, pero creció y se crió en Greenville, Carolina del Norte. (Captura de video/Diary of a CEO)

Supervivencia al estilo Náufrago

Siguiendo la premisa de la película 'Náufrago’, MrBeast y su equipo se aislaron en una isla tropical sin provisiones. Deberían buscar comida, construir refugios y mantenerse a salvo de las inclemencias del clima y los insectos. Aunque la recreación omitió la presencia simbólica de “Wilson”, el balón compañero en la historia original, la experiencia se caracterizó por su realismo y exigencia física.

Enterrado vivo: homenaje a Kill Bill y Buried

Para experimentar la claustrofobia de escenas memorables de ‘Kill Bill: volumen 2′ y ‘Buried’, MrBeast se encerró en un ataúd transparente y fue sepultado bajo tierra. Contaba con provisiones y monitoreo médico constante, pero el desafío psicológico de permanecer enterrado fue, según sus propias palabras, uno de los más intensos de su carrera en la plataforma.

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El piso es lava en versión gigante

El popular juego infantil y el programa de concursos de Netflix ‘El piso es lava’ sirvieron de inspiración para este reto. El equipo de MrBeast diseñó una bodega inmensa sobre una piscina que simulaba lava, donde los participantes debían realizar saltos y acrobacias para evitar caer y perder la competencia, todo por un premio económico considerable.

MrBeast graba videos de larga duración donde somete a personas a pruebas físicas y psicológicas, o desafíos insólitos. REUTERS/Mohammed Benmansour

Espionaje y lásers: Misión imposible

La recreación de una de las escenas más recordadas de “Misión imposible” consistió en construir un cuarto con un entramado de lásers y sensores. Los concursantes debían atravesar el espacio sin activar las alarmas, emulando los movimientos de espías de cine y poniendo a prueba su destreza física y concentración.

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Escape room y El juego del miedo

En esta ocasión, el canal de MrBeast adoptó la tensión y los acertijos de las películas de terror psicológico como “Saw” y del formato “Escape room”. Se crearon habitaciones con trampas, paredes móviles y acertijos contrarreloj, buscando reproducir la atmósfera de suspenso y urgencia característica de este género cinematográfico.

Circuitos de obstáculos al estilo Wipeout y Castillo Takeshi

La construcción de circuitos de obstáculos colosales, inspirados en programas como “Wipeout” y “Castillo Takeshi”, se ha convertido en una constante dentro del canal de MrBeast. Estos desafíos reúnen a amigos y seguidores en competencias donde las caídas y el barro son parte del espectáculo, y en algunos casos han trascendido a producciones para plataformas de streaming.

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La experimentación continua de Jimmy Donaldson con la recreación de conceptos fílmicos y televisivos ha consolidado su posición como referencia en el entretenimiento digital. MrBeast

Vida en prisión: de Prison Break a Fuga de Alcatraz

Para acercarse a la experiencia retratada en dramas carcelarios como “Prison Break” y “Fuga de Alcatraz”, Jimmy Donaldson y su equipo alquilaron una prisión real. Pasaron varios días encerrados, utilizando uniformes y enfrentándose a la rutina y los espacios reducidos, en una inmersión total en la vida tras las rejas.

Los juegos del hambre en la vida real

El formato de competencia en “Last To Leave The Circle” toma elementos de “Los juegos del hambre” y de los llamados “Battle Royale”. Recientemente, MrBeast anunció su intención de llevar esta idea al extremo en una isla privada, empleando tecnología de “laser tag” para simular batallas entre concursantes por un premio de un millón de dólares, sin riesgo físico para los participantes.

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La experimentación continua de Jimmy Donaldson con la recreación de conceptos fílmicos y televisivos ha consolidado su posición como referencia en el entretenimiento digital, demostrando hasta dónde puede llegar la fusión entre la creatividad audiovisual y los recursos de la era de internet.