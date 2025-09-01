MrBeast llega a Prime Video con la segunda temporada de Beast Games: más millones en regalos

Para la segunda temporada, el programa contará con la formación de dos equipos que se enfrentarán entre sí. (Composición Infobae: Prime Video / vitalthrills.com)

En la primera temporada de Beast Games, participaron 1.000 concursantes que compitieron de manera individual por un premio de 5.000.000 de dólares. A lo largo de distintas etapas, los participantes se enfrentaron a una variedad de pruebas que pusieron a prueba tanto sus capacidades físicas como sus habilidades mentales. Las competencias combinaron fuerza, resistencia, lógica y estrategia. Para la segunda temporada, el formato sufrirá modificaciones, según lo ha anunciado Prime Video.

Nueva dinámica en la segunda temporada de Beast Games

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Prime Video reveló detalles sobre la nueva dinámica que tendrá la segunda temporada de Beast Games, la cual difiere considerablemente respecto a la primera edición.

La primera entrega del reality se destacó por la intensidad de los desafíos y la diversidad en el perfil de los participantes, lo que produjo interacciones altamente competitivas y resultados imprevisibles. Con el avance de las rondas, el número de concursantes fue disminuyendo progresivamente, aumentando así tanto la presión como la exigencia física y mental para quienes lograban permanecer.

Para la segunda temporada, el programa contará con la formación de dos equipos que se enfrentarán entre sí. Según expresa la plataforma: “Esta vez, los fuertes se enfrentarán a los inteligentes para ver quién se lleva un premio de 5 millones de dólares”, comunicó Prime Video a través de su perfil de Instagram.

Aunque la dinámica ha cambiado en esta nueva entrega, se mantiene vigente el atractivo premio de 5 millones de dólares. No obstante, la publicación no esclarece si en la competencia se otorgarán premios adicionales como una isla privada, automóviles de lujo como Lamborghinis o sumas adicionales en efectivo, elementos que sí estuvieron presentes en la primera temporada.

Lo que sí se ha confirmado es que el rodaje de la segunda temporada de Beast Games ha finalizado, según lo anunció la plataforma de streaming de Amazon.

Por ahora, la fecha oficial de estreno de la segunda temporada del reality show creado por MrBeast sigue sin anunciarse. Mientras se aguarda más información, en las redes sociales de la plataforma se invita a los seguidores del programa a permanecer atentos a las próximas novedades sobre el esperado lanzamiento.

MrBeast arriesgó su fortuna con Beast Games: récords de audiencia y pérdidas millonarias

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, llevó adelante uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera con la serie Beast Games. El impacto del formato se reflejó en sus cifras: la producción, desarrollada en colaboración con Prime Video, fue vista por más de 50 millones de personas en los primeros 25 días de su lanzamiento, según datos aportados por el propio creador.

Sin embargo, ese aval de audiencia no se tradujo en beneficios económicos. Pese al récord de visualizaciones de la primera temporada de Beast Games, el balance final que dejó el programa fue negativo y supuso una pérdida considerable para Donaldson.

En una entrevista concedida al pódcast The Diary Of A CEO, el youtuber expuso los detalles financieros detrás del proyecto, afirmando que la producción totalizó una inversión de unos 100 millones de dólares, la mitad procedente de su propio bolsillo. Donaldson no dudó en calificar su experiencia con franqueza: “Gastamos demasiado dinero en él. Perdí decenas de millones de dólares en ese proyecto. Soy un idiota”, declaró.

No obstante, subrayó que la intención original de la serie no perseguía la rentabilidad inmediata, sino que buscaba demostrar que un creador digital puede desarrollar contenido a la altura de las grandes compañías de streaming, con una calidad y escala equivalentes.

Beast Games ganó notoriedad por su concepto, al proponer una competencia de alto nivel en la que participaron cientos de concursantes enfrentando desafíos físicos bajo un formato que remitía a la narrativa de ‘El juego del calamar’, aunque en versión real y con pruebas adaptadas al entorno televisivo.

El presupuesto de producción incluyó grandes escenarios, compleja logística operativa y premios económicos que elevaron el atractivo pero también sumaron retos financieros.

En declaraciones publicadas por la revista Time, Donaldson dio a conocer que su patrimonio personal ronda menos de un millón de dólares, a pesar de que el volumen de negocio anual de sus empresas oscila entre los 600 y 700 millones de dólares. Según explicó, el grueso de esos recursos se destina a la generación de nuevos contenidos, el crecimiento de sus operaciones y la consolidación de una estructura de producción cada vez más sofisticada.

“Estoy tratando de construir el estudio de producción más grande posible”, expresó sobre sus objetivos de expansión.