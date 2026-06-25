Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, revela qué habilidades humanas no podrán ser reemplazadas por la IA

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind. (YouTube)

La llegada de una inteligencia artificial capaz de igualar o superar las capacidades humanas en prácticamente cualquier tarea podría ocurrir antes de lo que muchos imaginan. Así lo aseguró Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind y ganador del Premio Nobel de Química, quien situó la aparición de la llamada Inteligencia Artificial General (IAG) alrededor de 2030.

Sin embargo, el directivo sostiene que todavía existirán habilidades exclusivamente humanas que seguirán siendo fundamentales en un mundo dominado por sistemas cada vez más avanzados.

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Durante una conferencia en la Escuela de Negocios de Stanford, Hassabis afirmó que la inteligencia artificial está a pocos años de alcanzar un nivel comparable al de las personas en la mayoría de las disciplinas. A pesar de ello, destacó que capacidades como la creatividad, el pensamiento original, el buen gusto y la habilidad para conectar conocimientos de distintas áreas seguirán marcando una diferencia relevante frente a las máquinas.

Demis Hassabis asegura que hay habilidades humanas que la IA no puede reemplazar. REUTERS/Manuel Orbegozo

Las declaraciones llegan en un momento en que la competencia por desarrollar modelos de IA más avanzados se intensifica entre empresas como Google, OpenAI, Anthropic y Microsoft, mientras gobiernos y expertos debaten sobre el impacto que estas tecnologías tendrán en el empleo, la educación y la economía.

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Hassabis sitúa la Inteligencia Artificial General en 2030

El responsable de Google DeepMind lleva años pronosticando la llegada de la Inteligencia Artificial General, un concepto que describe sistemas capaces de realizar cualquier tarea intelectual al mismo nivel o por encima de un ser humano.

En intervenciones anteriores había estimado que este avance podría producirse en un plazo de entre cinco y ocho años. Ahora, sin embargo, ha reducido el margen y apunta directamente al inicio de la próxima década.

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“Creo que estamos a solo unos años de eso, tal vez en 2030, con un margen de un año arriba o abajo”, afirmó durante su exposición en Stanford.

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, asegura que la IAG llegará en el 2030.

La declaración resulta especialmente relevante debido al papel que desempeña Hassabis dentro de Google. DeepMind es uno de los laboratorios de inteligencia artificial más influyentes del mundo y ha estado detrás de desarrollos como AlphaFold, el sistema capaz de predecir estructuras de proteínas que contribuyó a que el científico británico recibiera el Premio Nobel de Química.

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Qué es la Inteligencia Artificial General

A diferencia de los modelos actuales, que están diseñados para resolver tareas específicas, la Inteligencia Artificial General tendría la capacidad de aprender, razonar y adaptarse a cualquier problema de manera similar a una persona.

Los defensores de esta tecnología consideran que podría acelerar avances científicos, médicos y tecnológicos a una velocidad sin precedentes. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el futuro del trabajo y el papel de los seres humanos en una economía cada vez más automatizada.

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Hassabis considera que la sociedad debe prepararse para este escenario porque las transformaciones podrían producirse en un período relativamente corto.

Según explicó, la llegada de sistemas con estas capacidades marcaría el inicio de una nueva etapa para la humanidad, comparable a algunas de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia.

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Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, da a conocer que la creatividad humana no podrá ser reemplazada por la IA. REUTERS/Bhawika Chhabra

Las habilidades humanas que seguirán siendo valiosas

Aunque prevé que la IA alcance niveles de desempeño extraordinarios, Hassabis sostiene que todavía existen capacidades humanas difíciles de replicar. Entre ellas menciona la creatividad, la sensibilidad para el diseño, el criterio estético y la capacidad para generar ideas originales.

Para el ejecutivo, quienes desarrollen estas competencias estarán en una posición favorable dentro del mercado laboral del futuro.

También destacó la importancia de la síntesis interdisciplinaria, es decir, la habilidad para combinar conocimientos provenientes de diferentes campos con el objetivo de resolver problemas complejos o crear nuevas ideas.

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Estas capacidades, según su visión, permitirán a las personas aportar valor incluso en entornos donde la automatización sea cada vez más común.

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, es el encargado de la IA en Google.

La adaptación será una de las competencias más importantes

Otro aspecto que Hassabis considera esencial es la capacidad de adaptación. Durante su intervención, explicó que los cambios tecnológicos serán cada vez más rápidos, por lo que la habilidad para aprender nuevas herramientas, adquirir conocimientos y ajustarse a escenarios cambiantes se convertirá en una ventaja competitiva.

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Esta idea coincide con las recomendaciones de numerosos especialistas en educación y empleo, quienes señalan que el aprendizaje continuo será una de las claves para desenvolverse en una economía impulsada por la inteligencia artificial.

Más allá de las preocupaciones que genera el avance tecnológico, Hassabis se mostró optimista respecto al potencial humano para enfrentar esta nueva etapa.

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, señala que es importante adaptarse a la IA. REUTERS/Denis Balibouse

Una transformación que ya está en marcha

Las declaraciones del CEO de Google DeepMind reflejan cómo el debate sobre la Inteligencia Artificial General ha dejado de ser una cuestión exclusivamente académica para convertirse en una discusión con implicancias económicas y sociales concretas.

Mientras las empresas tecnológicas aceleran el desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados, expertos y gobiernos buscan establecer reglas que permitan aprovechar sus beneficios y reducir posibles riesgos.

Para Hassabis, el desafío no consiste únicamente en construir máquinas más inteligentes, sino también en preparar a la sociedad para convivir con ellas. Y en ese escenario, la creatividad, la originalidad y la capacidad de adaptación podrían convertirse en las habilidades más valiosas de la próxima década.