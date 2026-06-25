Cruz Roja Salvadoreña enviará 10 rescatistas para apoyar en Venezuela tras los terremotos

La Cruz Roja Salvadoreña enviará diez elementos a Venezuela tras los terremotos que dejaron 164 muertos y 971 heridos. (Foto: Protección Civil)

Una decena de elementos de Cruz Roja Salvadoreña se sumará a la misión humanitaria que viajará a Venezuela, tras los dos terremotos que provocaron 164 muertos y 971 heridos en el centro del país sudamericano. Así lo confirmó Rigoberto Hernández, director general de la institución, quien detalló que el equipo salvadoreño formará parte del contingente de rescate y asistencia técnica coordinado por el Sistema Nacional de Protección Civil y la Federación Internacional de la Cruz Roja.

La inclusión de este grupo especializado responde al llamado urgente de la comunidad internacional para atender la emergencia más grave registrada en Venezuela desde el sismo de 1997. El director precisó que estos diez elementos conforman el grupo de respuesta inmediata, encargado de brindar apoyo en las primeras horas y días críticos tras la catástrofe.

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La Federación Internacional de la Cruz Roja activó su protocolo de emergencia y solicitó la colaboración de expertos de todas las sociedades nacionales. Hernández señaló que, en este proceso, El Salvador evalúa cuántos de sus especialistas pueden aportar, con base en los requerimientos y la logística definidos por la Federación y el Secretariado internacional.

La participación salvadoreña dependerá de las necesidades específicas que exprese la Cruz Roja Venezolana. Si los equipos venezolanos identifican algún aspecto concreto en el que la Cruz Roja Salvadoreña pueda colaborar, la movilización de recursos puede realizarse de forma inmediata y bilateral.

El grupo de respuesta inmediata de la Cruz Roja Salvadoreña actuará en las primeras horas y días críticos después de la catástrofe en Venezuela. (Foto: Protección Civil)

El procedimiento busca garantizar que la ayuda internacional llegue organizada y alineada con las demandas del terreno. Además, adelantó que la Federación Internacional de la Cruz Roja abrió una convocatoria para seleccionar un nuevo grupo de especialistas que dará seguimiento a la misión humanitaria y permanecerá en Venezuela durante tres meses, apoyando en la recuperación y atención prolongada de las comunidades afectadas.

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Capacitación y experiencia del equipo USAR

El equipo seleccionado está integrado por personal certificado en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, conocidos como USAR. Hernández indicó que el proceso de formación es conjunto con Protección Civil y abarca diversas áreas: rescate técnico, radiocomunicaciones y salud, entre otras.

El grupo USAR salvadoreño reúne a miembros de la Cruz Roja, Policía, Bomberos y otras entidades humanitarias. Todos poseen experiencia en atención de catástrofes y han sido capacitados para actuar bajo estándares internacionales.

Logística, próximas etapas y compromiso institucional

Hasta el momento, la Cruz Roja Salvadoreña y Protección Civil continúan afinando los detalles logísticos de la misión. No hay fecha definida de salida ni de retorno, ya que dependen de la información operativa que se actualiza constantemente.

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El equipo USAR salvadoreño reúne personal de Cruz Roja, Policía y Bomberos con capacitación en rescate técnico, radiocomunicaciones y salud, y experiencia en misiones como el terremoto en Turquía. (Foto: Protección Civil)

La institución designó a un enlace permanente con Protección Civil, encargado de participar en todas las reuniones de organización y planificación. “Estamos a la espera de más información... para ver todos los detalles, cómo se va a organizar la misión y todo, cuándo parten, cuándo regresan”, puntualizó Hernández.

La participación en Venezuela representa la continuidad del compromiso institucional con la atención a víctimas de desastres, tanto a nivel nacional como internacional. Hernández señaló que el grupo USAR salvadoreño ha formado parte de misiones de apoyo en otras emergencias fuera de El Salvador, como la respuesta al terremoto en Turquía.

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