Panamá

Una década del Canal ampliado: la obra que cambió la escala del transporte marítimo

El proyecto aprobado por referéndum en 2006 abrió una nueva etapa para la vía interoceánica, que hoy conecta 180 rutas marítimas con 1,920 puertos en 170 países.

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La ampliación incorporó dos nuevos complejos de esclusas que permitieron el tránsito de buques neopanamax por el Canal de Panamá. Europa Press
La ampliación incorporó dos nuevos complejos de esclusas que permitieron el tránsito de buques neopanamax por el Canal de Panamá. Europa Press

Diez años después de aquel tránsito que convirtió al portacontenedores COSCO Shipping Panama en símbolo de una nueva era, la ampliación del Canal de Panamá ya no es solo una obra monumental de ingeniería: es una pieza central del comercio marítimo mundial y uno de los activos más importantes de la economía panameña.

El 26 de junio de 2016, el buque neopanamax cruzó las nuevas esclusas ante la mirada de miles de panameños. No era un tránsito más. Era la imagen concreta de una apuesta nacional aprobada una década antes, el 22 de octubre de 2006, cuando los ciudadanos dieron luz verde en referéndum al proyecto de ampliación de la vía interoceánica.

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La nave, originalmente llamada Andronikos y rebautizada por la naviera china como COSCO Shipping Panama en honor al país, inauguró una tercera vía de tránsito que cambió la escala operativa del Canal. Desde entonces, los buques neopanamax dejaron de ser una promesa para convertirse en parte cotidiana del paisaje canalero.

La ampliación permitió recibir embarcaciones de hasta 366 metros de eslora, 49 metros de manga y 15.2 metros de calado. Para hacerlo posible, Panamá construyó dos nuevos complejos de esclusas, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, cada uno con tres cámaras de dimensiones monumentales: 427 metros de largo, 55 metros de ancho y 18.3 metros de profundidad.

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Una década después de su inauguración, las esclusas ampliadas concentran más de la mitad del tonelaje que cruza la ruta interoceánica. Shutterstock
Una década después de su inauguración, las esclusas ampliadas concentran más de la mitad del tonelaje que cruza la ruta interoceánica. Shutterstock

La obra incorporó además 16 compuertas nuevas, cuyo montaje marcó algunos de los hitos más recordados del proyecto. La primera fue instalada en enero de 2015 y la última quedó colocada en abril de ese mismo año, cerrando una de las etapas más complejas de una megaobra que exigió integrar nueva infraestructura, nuevas lógicas operativas y una mayor capacidad de tránsito.

A una década de su inauguración, los números confirman el peso de esa transformación. Al cierre de mayo de 2026, las esclusas ampliadas ya habían superado los 31,000 tránsitos, evidencia de que la ampliación dejó de ser un capítulo histórico para convertirse en un componente estructural de la operación canalera.

En el año fiscal 2025, los buques neopanamax movilizaron 252.31 millones de toneladas CP/SUAB, equivalentes al 52% del tonelaje total del Canal. Entre los años fiscales 2020 y 2025, la participación de las nuevas esclusas se mantuvo de forma sostenida entre 51% y 55%, lo que confirma que la tercera vía no solo amplió capacidad, sino que redefinió el equilibrio operativo de la ruta.

Ese mismo año fiscal, el Canal registró 489.2 millones de toneladas CP/SUAB y 13,404 tránsitos, con aumentos de 15.6% y 19.3%, respectivamente, frente al período anterior. También alcanzó ingresos totales por $5,705 millones, peajes por $4,007.9 millones y una utilidad neta de $4,093 millones.

La ampliación del Canal requirió excavar y dragar más de 150 millones de metros cúbicos de material, una de las mayores obras de movimiento de tierra ejecutadas en Panamá. Cortesía ACP
La ampliación del Canal requirió excavar y dragar más de 150 millones de metros cúbicos de material, una de las mayores obras de movimiento de tierra ejecutadas en Panamá. Cortesía ACP

El impacto no se limita a las cifras financieras. La ampliación reforzó la posición estratégica de Panamá como centro logístico global, amplió mercados, abrió nuevas rutas y consolidó el papel del Canal en el movimiento de mercancías entre grandes centros de producción y consumo. Hoy la vía conecta 180 rutas marítimas, 1,920 puertos y 170 países.

La historia de la ampliación está marcada por hitos que muestran cómo la obra fue ganando escala con el paso de los años. El 3 de septiembre de 2007 inició formalmente con la primera voladura. En agosto de 2013 llegaron las primeras compuertas. En junio de 2016 se produjo el tránsito inaugural. Luego vinieron nuevos capítulos: el primer buque LPG, el Lycaste Peace; el primer LNG, el Maran Gas Apollonia; el primer crucero, el Disney Wonder; y récords sucesivos de capacidad con buques como el Ever Max y el MSC Marie.

Pero el aniversario número 10 también llega con una pregunta de fondo: cómo sostener la competitividad del Canal en un mundo donde el comercio exige más capacidad, más confiabilidad y mayor resiliencia climática.

Infografía horizontal sobre los diez años de la ampliación del Canal de Panamá con una ilustración de un buque en las esclusas y datos clave.
Una infografía detalla los diez años de la ampliación del Canal de Panamá, su impacto en el comercio global y los desafíos futuros, con datos de tránsitos e ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal reto estratégico es el agua. La sequía reciente dejó claro que la eficiencia operativa del Canal depende de una seguridad hídrica capaz de sostener tanto el consumo humano como el tránsito marítimo. Por eso, la Autoridad del Canal de Panamá impulsa el proyecto del Lago de Río Indio como parte de una estrategia de largo plazo para blindar la operación frente a eventos climáticos más extremos.

La siguiente etapa ya está planteada. En septiembre de 2025, el Canal presentó su Visión del Futuro 2025-2035, con inversiones superiores a $8,000 millones dirigidas a fortalecer la seguridad hídrica, diversificar servicios logísticos y reforzar la competitividad de la ruta.

Diez años después del paso del COSCO Shipping Panama, la ampliación se mantiene como una de las decisiones más trascendentales tomadas por el país en el siglo XXI. Fue una obra que cambió el tamaño de los barcos que podían cruzar el istmo, pero también la dimensión de Panamá dentro del comercio mundial.

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