Los impactantes looks mundialistas de Juli Poggio desde Miami: identidad argentina y sensualidad a pleno

Juli Poggio posa con una camiseta de la selección argentina, falda de jean, medias altas y tacones rojos, acompañada de un auto deportivo azul.

Juli Poggio se instaló en Miami para el Mundial 2026 y desde el primer día convirtió su estadía en un desfile de looks armados con una precisión que va mucho más allá de la improvisación mundialista. La modelo e influencer eligió la ciudad de Florida como base de operaciones durante el torneo y no tardó en documentar cada salida, cada pool party y cada recorrida por las calles del distrito de lujo con outfits que combinan identidad argentina con su estilo moderno y audaz.

El hilo conductor de casi todo el posteo es un automóvil Lamborghini Huracán azul descapotable que aparece como escenario recurrente. Sobre ese fondo, Poggio desplegó sus looks con la camiseta de la selección como protagonista indiscutida.

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El outfit que más veces aparece en el carrusel combina la camiseta celeste y blanca de la selección argentina —intervenida con cordones rojos trenzados que la cruzan diagonalmente y caen sueltos— con una minifalda de jeans de tiro bajo. Las piernas las cubre con medias largas over-the-knee blancas con rayas negras, rematadas con stilettos rojos de taco aguja. El contraste entre la camiseta de fútbol y los tacos es el centro de la propuesta: ropa de cancha llevada al terreno urbano con un par de decisiones concretas.

Juli con una camiseta argentina y falda vaquera, se apoya en un coche deportivo azul convertible bajo palmeras

Poggio posa agachada junto a un Lamborghini deportivo azul en una calle de Florida

Juli eligió una remera con la bandera, el Cabildo y los laureles y la combinó con una mini pollera de terciopelo

En varias de esas tomas, Poggio posa apoyada sobre la carrocería azul del Lamborghini, sentada en el capó, parada junto a la rueda trasera o a punto de subirse al vehículo con el interior en rojo. La producción tiene una coherencia cromática evidente: el azul del auto, el celeste y blanco de la camiseta, y el rojo de los tacos y los cordones se repiten en cada encuadre.

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Otro de los looks del posteo mantiene la paleta celeste y blanca pero cambia completamente de registro. Con un corset blanco con textura floral en relieve y el número 10 en strass aplicado sobre la tela, combina con un short celeste con estampado de corazones rosas y broches metálicos plateados. Sobre el corset, un top blanco de tela fluida con espalda abierta. El look se completa con una vincha blanca y sandalias de taco transparente. El escenario sigue siendo el auto y el guiño al 10 no necesita explicación. Poggio lo lleva literalmente en el cuerpo, en strass, sin nombrar al mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

Uno de los looks más elaborados del carrusel la muestra frente a la tienda de Louis Vuitton en Miami. Lleva un top/corset de mangas largas con estampado en acuarela que combina la bandera argentina, la fachada de la Casa Rosada y flores blancas y rosas. Las mangas terminan en moños celestes atados en los hombros. Abajo, una minifalda azul de tela con textura tipo terciopelo o denim desgastado. Las gafas de sol rectangulares y el pelo recogido completan la imagen. El cartel de Louis Vuitton aparece nítido en el fondo, sin que parezca accidental.

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La detallada remera que llevó la influencer a Miami para vivir el Mundial 2026

Camiseta de la selección, pollera de jean, medias de fútbol y stilettos color rojo fueron los elegidos para la apuesta mundialista de Poggio

Microshort color celeste y remera blanca con cintas a juego con el short

Ese top con motivos patrios —la Casa Rosada, la bandera, el sol— condensado en una prenda de corte romántico y paleta pastel es quizás la pieza más elaborada de toda la producción. Poggio la fotografió en dos tomas distintas frente al mismo local: una en plano detalle que muestra el estampado de cerca, y otra en plano general que permite ver el conjunto completo.

Distinto tono tiene la foto del yate. Poggio aparece en la jacuzzi de una embarcación con vistas a la bahía de Miami, con un vestido o malla de tela satinada dorada de espalda completamente abierta, el pelo recogido en un rodete y gafas de sol. El celeste y blanco desaparecen acá, reemplazados por el dorado sobre el agua turquesa. Al fondo, palmeras y las casas de la costa.

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Las últimas imágenes del posteo son las que dan sentido al caption. Poggio aparece en una pool party con ambiente mundialista argentino: bikini triangular celeste tornasol con breteles finos atados al costado, el pelo recogido con trenzas y detalles brillantes, una pulsera de tela de evento en la muñeca. El ambiente ya no es producción de moda sino fiesta argentina en pleno Miami.

El traje de baño de Juli tiene de un lado la bandera argentina y del otro el escudo de la AFA

Juli apostó por una bikini celeste con brillos y se fotografío con una gigantografía de Messi

Con el mar de fondo, Juli posó con un traje de baño color dorado (Instagram)

Y en esa misma secuencia aparece la foto que cierra el carrusel y le da el título al posteo: Poggio, con esa misma bikini celeste, posando junto a un recorte de cartón tamaño real de Lionel Messi con la camiseta de la selección y el puño en alto. Ella le pone la mano en la cabeza, saca la lengua y mira a cámara. Detrás, una pantalla gigante con imágenes de una tribuna llena.

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“La última es la mejor”, escribió. Y en ese contexto, la última foto del carrusel no es un look de moda sino una postal mundialista: la influencer argentina, en bikini celeste, al lado del recorte de Messi, en medio de una fiesta de compatriotas en Miami.