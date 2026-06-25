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El gesto de Carlo Ancelotti durante el himno de Brasil que emocionó a los fanáticos: “Con honor, soy parte de este país”

El técnico italiano cantó junto a los hinchas brasileños y habló del momento durante la conferencia de prensa posterior a la victoria frente a Escocia

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Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3

Durante la previa del partido que enfrentó a Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, una imagen se destacó por encima del resultado deportivo. El entrenador italiano Carlo Ancelotti sorprendió al entonar el himno nacional brasileño junto a sus dirigidos, en un gesto que recorrió el mundo y fue interpretado como símbolo de integración y compromiso con la selección sudamericana. La escena de Ancelotti cantando el himno brasileño se viralizó de inmediato y provocó una ola de comentarios entre los hinchas de la Canarinha.

La actitud del técnico generó orgullo y aceptación entre la hinchada, que encontró en ese acto una señal de identificación profunda con el país y el grupo de jugadores. En la conferencia de prensa posterior, Ancelotti se refirió al momento: “Yo conozco dos himnos. Uno el italiano y ahora estoy aprendiendo el himno de Brasil, que es difícil pero leía las palabras y canté, sí. Canté su himno. En este período soy, con honor, parte de este país, entonces me gusta cantar el himno”, expresó el entrenador ante la consulta de los medios.

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El gesto de Ancelotti cobró particular relevancia debido a su condición de primer técnico extranjero en la historia en dirigir a la selección absoluta de Brasil durante una Copa del Mundo.

Carletto asumió el cargo en mayo de 2025, luego de su salida del Real Madrid y en reemplazo de Dorival Júnior, con la misión de devolver al país la gloria mundialista y buscar el sexto título, un objetivo esquivo desde hace más de dos décadas.

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Ancelotti cantó el himno de Brasil en el partido frente a Escocia (Reuters)
Ancelotti cantó el himno de Brasil en el partido frente a Escocia (Reuters)

El contexto deportivo también reforzó el valor simbólico del acto. Tras un inicio con dudas ante Marruecos (1-1), la selección brasileña retomó el rumbo con victorias claras frente a Haití (3-0) y Escocia (3-0), lo que le aseguró el liderazgo del Grupo C y el pase a los dieciseisavos de final. Vinícius Júnior fue protagonista en el triunfo ante los escoceses con dos goles, mientras que Matheus Cunha y el regreso del astro Neymar ofrecieron señales positivas para el cuerpo técnico.

Durante sus primeros meses en el cargo, Ancelotti había reconocido públicamente el esfuerzo por aprender el idioma y la cultura brasileña. Su determinación se tradujo en la escena viralizada, donde se le vio entonando las estrofas del himno nacional mientras las cámaras enfocaban su rostro junto al de los jugadores.

La reacción de la afición brasileña no se hizo esperar. Los hinchas expresaron satisfacción por el grado de compromiso mostrado por Ancelotti, quien con este gesto no solo reafirmó su identificación con el equipo, sino también con los símbolos nacionales. “Me conquistó, estoy totalmente Carlotizada”, comentó un usuario brasileño en X al ver el video. “Cantaba el himno nacional mejor que muchos brasileños”, “Es aura pura” y “Máximo respeto”, también se pudo leer en la red social.

A nivel de resultados, la selección de Brasil concluyó la fase de grupos invicta, con siete puntos y una diferencia de gol significativa (6). El regreso de Neymar a la actividad, la solidez de la defensa y la eficacia ofensiva de sus figuras consolidan al equipo como uno de los favoritos de la competencia.

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