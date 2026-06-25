El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fija el 27 de junio de 2027 para la primera vuelta

La infografía detalla el calendario oficial de las elecciones generales de Guatemala en 2027, con fechas clave para la convocatoria, registro de candidaturas, votación y resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé celebrar la primera vuelta de las elecciones generales de 2027 el 27 de junio, dentro de un cronograma que fija la convocatoria oficial para el 22 de enero y la apertura inmediata de la inscripción de candidaturas, un paso que ordena desde ahora la ruta legal y política del próximo cambio de autoridades.

La propuesta compartida por el mismo organo electoral, también contempla una eventual segunda vuelta presidencial el 22 de agosto, en caso de que ninguna planilla alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Ese punto define desde el inicio el margen temporal completo del proceso y anticipa el calendario de una elección que se extendería por casi siete meses desde la convocatoria.

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El pleno de magistrados del TSE presentó esas fechas durante su reunión mensual con representantes de los partidos políticos vigentes, a quienes entregó el calendario electoral. Según el documento expuesto en esa cita, la convocatoria a las elecciones generales de 2027 está prevista para el viernes 22 de enero.

Pocas horas después, en el primer minuto del sábado 23 de enero, los partidos podrán comenzar la inscripción de sus candidatos ante el Registro de Ciudadanos del tribunal. El cronograma indica que ese periodo cerrará el 20 de marzo de 2027.

Un candidato político se dirige a una multitud que asiste a un evento de inicio de campaña electoral en una plaza de Guatemala el 29 de marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña electoral empezaría el 29 de marzo y terminaría el 25 de junio al mediodía

La propuesta del TSE establece que la campaña política comenzará el 29 de marzo y concluirá el 25 de junio al mediodía. El mismo límite horario regirá para la publicación de encuestas y estudios de opinión, que podrán difundirse desde la convocatoria hasta 36 horas antes de la jornada electoral.

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Durante la exposición del calendario, Gloria López de la Dirección Electoral explicó que el inicio formal del proceso cambia el cómputo habitual de los plazos. “Es importante indicar que desde que da inicio el proceso electoral con la convocatoria a elecciones, todos los días y horas son hábiles”, señaló.

López agregó que la ley no restringe ese conteo a los días laborales ordinarios. “Aquí no podemos decir que solo cuentan los días hábiles, es decir, que normalmente nos podemos equivocar de lunes a viernes. No, la propia ley establece que todos los días y horas son hábiles”, afirmó.

En la misma calendarización aparece la designación de fiscales de los partidos políticos del 23 al 30 de enero. También se incluyó la impresión y publicación del padrón electoral entre el 24 y el 30 de abril de 2027.

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Los resultados oficiales surgirán de audiencias de revisión dentro de los cinco días posteriores

La primera vuelta de las elecciones generales está programada para el 27 de junio, mientras que la segunda elección presidencial, si fuera necesaria, quedaría para el 22 de agosto. López recordó que ese plazo responde a lo establecido en la Constitución Política de la República y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La funcionaria precisó que, si ninguna planilla obtiene la mayoría absoluta del total de votos válidos, debe celebrarse una nueva elección de presidente y vicepresidente dentro de un periodo no menor de 45 ni mayor de 60 días. “Y por eso señala la segunda elección de presidente, de darse el caso, se celebrará el día 22 de agosto del año 2027”, dijo.

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La Dirección Electoral también subrayó que el cronograma no fija resultados en la misma jornada de votación porque el resultado oficial surge de otro acto legal. Según López, las audiencias de revisión de escrutinios deben realizarse dentro de los cinco días siguientes al día en que se celebren las elecciones.

Esas audiencias estarán a cargo de las juntas electorales departamentales. De acuerdo con la explicación presentada ante los partidos, de ese procedimiento se obtienen los resultados oficiales de las distintas elecciones que se celebren.