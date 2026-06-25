Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fija el 27 de junio de 2027 para la primera vuelta

La planificación presentada ante las agrupaciones políticas establece que la convocatoria se hará el 22 de enero, con la postulación de aspirantes desde el 23 y hasta el 20 de marzo de ese año

Guardar
Google icon
Infografía con calendario electoral de Guatemala para 2027. Incluye fechas para convocatoria, registro, campaña, votación y resultados. Con logos e iconos.
La infografía detalla el calendario oficial de las elecciones generales de Guatemala en 2027, con fechas clave para la convocatoria, registro de candidaturas, votación y resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé celebrar la primera vuelta de las elecciones generales de 2027 el 27 de junio, dentro de un cronograma que fija la convocatoria oficial para el 22 de enero y la apertura inmediata de la inscripción de candidaturas, un paso que ordena desde ahora la ruta legal y política del próximo cambio de autoridades.

La propuesta compartida por el mismo organo electoral, también contempla una eventual segunda vuelta presidencial el 22 de agosto, en caso de que ninguna planilla alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Ese punto define desde el inicio el margen temporal completo del proceso y anticipa el calendario de una elección que se extendería por casi siete meses desde la convocatoria.

PUBLICIDAD

El pleno de magistrados del TSE presentó esas fechas durante su reunión mensual con representantes de los partidos políticos vigentes, a quienes entregó el calendario electoral. Según el documento expuesto en esa cita, la convocatoria a las elecciones generales de 2027 está prevista para el viernes 22 de enero.

Pocas horas después, en el primer minuto del sábado 23 de enero, los partidos podrán comenzar la inscripción de sus candidatos ante el Registro de Ciudadanos del tribunal. El cronograma indica que ese periodo cerrará el 20 de marzo de 2027.

Un hombre habla en un podio con bandera de Guatemala frente a una multitud. Detrás, un cartel de campaña electoral y edificios con un reloj.
Un candidato político se dirige a una multitud que asiste a un evento de inicio de campaña electoral en una plaza de Guatemala el 29 de marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña electoral empezaría el 29 de marzo y terminaría el 25 de junio al mediodía

La propuesta del TSE establece que la campaña política comenzará el 29 de marzo y concluirá el 25 de junio al mediodía. El mismo límite horario regirá para la publicación de encuestas y estudios de opinión, que podrán difundirse desde la convocatoria hasta 36 horas antes de la jornada electoral.

PUBLICIDAD

Durante la exposición del calendario, Gloria López de la Dirección Electoral explicó que el inicio formal del proceso cambia el cómputo habitual de los plazos. “Es importante indicar que desde que da inicio el proceso electoral con la convocatoria a elecciones, todos los días y horas son hábiles”, señaló.

López agregó que la ley no restringe ese conteo a los días laborales ordinarios. “Aquí no podemos decir que solo cuentan los días hábiles, es decir, que normalmente nos podemos equivocar de lunes a viernes. No, la propia ley establece que todos los días y horas son hábiles”, afirmó.

En la misma calendarización aparece la designación de fiscales de los partidos políticos del 23 al 30 de enero. También se incluyó la impresión y publicación del padrón electoral entre el 24 y el 30 de abril de 2027.

Los resultados oficiales surgirán de audiencias de revisión dentro de los cinco días posteriores

La primera vuelta de las elecciones generales está programada para el 27 de junio, mientras que la segunda elección presidencial, si fuera necesaria, quedaría para el 22 de agosto. López recordó que ese plazo responde a lo establecido en la Constitución Política de la República y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La funcionaria precisó que, si ninguna planilla obtiene la mayoría absoluta del total de votos válidos, debe celebrarse una nueva elección de presidente y vicepresidente dentro de un periodo no menor de 45 ni mayor de 60 días. “Y por eso señala la segunda elección de presidente, de darse el caso, se celebrará el día 22 de agosto del año 2027”, dijo.

La Dirección Electoral también subrayó que el cronograma no fija resultados en la misma jornada de votación porque el resultado oficial surge de otro acto legal. Según López, las audiencias de revisión de escrutinios deben realizarse dentro de los cinco días siguientes al día en que se celebren las elecciones.

Esas audiencias estarán a cargo de las juntas electorales departamentales. De acuerdo con la explicación presentada ante los partidos, de ese procedimiento se obtienen los resultados oficiales de las distintas elecciones que se celebren.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloTSE Guatemalaelecciones 2027 en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Según informe del Centro de Investigaciones el índice de denuncias de delitos cae 5.56% en Guatemala y marca su nivel más bajo desde 2020

El indicador del CIEN bajó a 70,75 puntos en mayo de 2026, casi 30 por debajo de la base de enero de 2020, y profundizó la tendencia descendente iniciada a principios de 2024

Según informe del Centro de Investigaciones el índice de denuncias de delitos cae 5.56% en Guatemala y marca su nivel más bajo desde 2020

El Salvador: análisis sobre el efecto de la inversión en servicios públicos

Sociólogo salvadoreño señaló que la asignación de recursos a hospitales, escuelas, mercados, carreteras y aeropuertos ha fortalecido servicios estatales y ampliado el acceso de la población, con efectos visibles en infraestructura y gestión pública

El Salvador: análisis sobre el efecto de la inversión en servicios públicos

El plazo para la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República está por finalizar en El Salvador

Los interesados tienen hasta mañana para postularse a la entidad que audita los recursos del Estado, posteriormente la Comisión Política, de la Asamblea Legislativa, revisará los expedientes y perfiles de los aspirantes.

El plazo para la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República está por finalizar en El Salvador

Aumentan 52.8% las solicitudes de extranjeros para obtener permisos de trabajo en Panamá

El volumen de expedientes aumentó más de la mitad respecto al año pasado, mientras los permisos concedidos prácticamente se mantuvieron sin cambios y los rechazos disminuyeron.

Aumentan 52.8% las solicitudes de extranjeros para obtener permisos de trabajo en Panamá

“Me la mataron, era una niña”: El dolor de un padre hondureño tras confirmarse que restos óseos corresponden a su hija

Las autoridades forenses confirmaron que la osamenta localizada en la colonia Nuevos Horizontes pertenece a la hondureña Yorleni Alas, poniendo fin a la incertidumbre sobre su paradero

“Me la mataron, era una niña”: El dolor de un padre hondureño tras confirmarse que restos óseos corresponden a su hija

TECNO

La mejor manera de cuidar tu trabajo es aprender a usar la IA y evitar que te remplace

La mejor manera de cuidar tu trabajo es aprender a usar la IA y evitar que te remplace

Ver Ecuador vs. Alemania online: cuáles son las apps y urls que pueden robar tus datos

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran heroínas de My Hero Academia, según la IA

Fútbol Libre para ver el Mundial 2026: si usas esa URL puedes afrontar sanciones legales, virus y robo de datos

¿Sospechas que tu pareja accedió a tu celular? Así puedes descubrirlo y proteger tus chats, fotos y videos

ENTRETENIMIENTO

Camila Cabello y Taylor Swift: el montaje viral que engañó a las redes durante el Brasil-Escocia

Camila Cabello y Taylor Swift: el montaje viral que engañó a las redes durante el Brasil-Escocia

Con 67 años, Madonna se roba las miradas en París con un vestido transparente sin sujetador

Inquietud por la salud de Lionel Richie: el cantante de 77 años interrumpió un concierto tras sentirse mareado

Día Mundial de los Beatles, el enigma de la morsa y la mística de una canción

De parodia a ícono: así Jason Momoa cumple un sueño al interpretar a Lobo en Supergirl

MUNDO

La prohibición de redes sociales para menores en Australia muestra bajo impacto tras seis meses de aplicación

La prohibición de redes sociales para menores en Australia muestra bajo impacto tras seis meses de aplicación

Un barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz

Rusia traslada sus defensas antiaéreas para proteger Moscú y la residencia de Putin mientras los drones ucranianos golpean el interior del país

Especialistas alertan por la adopción de modelos de IA chinos en sectores sensibles

Marco Rubio advirtió que un peaje iraní en el estrecho de Ormuz provocaría un “caos total” en las vías navegables del mundo