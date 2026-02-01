Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: “yo habría dejado la IA en el laboratorio más tiempo”

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind y Nobel de Química, advierte sobre el avance acelerado de la inteligencia artificial global.

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind y premio Nobel de Química, lanzó una advertencia singular a quienes lideran el avance de la inteligencia artificial. A sus 49 años, ha sido protagonista de algunas de las innovaciones más impactantes en el cruce entre ciencia y tecnología, incluido el desarrollo de AlphaFold, el sistema de inteligencia artificial capaz de predecir la estructura tridimensional de millones de proteínas.

El científico no se deja seducir por la velocidad del progreso ni por la fascinación comercial. En su análisis, la inteligencia artificial debería haber permanecido más tiempo sometida al rigor del laboratorio, lejos de las presiones del mercado y la competencia global.

“Si hubiera dependido de mí, habríamos dejado la IA en el laboratorio más tiempo. El enfoque científico más puro habría sido tomarse las cosas con más calma para seguir avanzando gradualmente hacia la inteligencia artificial general (IAG) prestando mucha atención a cada paso y a los aspectos de seguridad”, afirmó durante una reciente intervención en Google DeepMind: The Podcast.

Hassabis destaca el riesgo de una carrera frenética por la supremacía tecnológica entre empresas y países en inteligencia artificial. (REUTERS/Denis Balibouse)

Por qué Demis Hassabis es cauteloso con el desarrollo de la IA

No se trata de un rechazo absoluto al desarrollo actual, sino de una advertencia basada en la experiencia y la responsabilidad. Para Demis Hassabis, el ritmo acelerado con el que la IA ha salido del laboratorio responde, en gran medida, a una carrera global donde empresas y países compiten por posicionarse a la cabeza de la tecnología. Este contexto, según su visión, dificulta la posibilidad de mantener el rigor científico necesario y puede dar lugar a errores evitables.

“Se ha creado una carrera frenética donde compañías y países compiten por superarse unos a otros, y eso hace difícil mantener el rigor científico”, explicó Hassabis. El científico británico advierte que la presión por avanzar antes que los demás puede provocar decisiones precipitadas en una tecnología cuyo impacto potencial sobre la sociedad es incomparable.

Hassabis considera fundamental priorizar la seguridad y el rigor de la investigación antes de permitir que la IA se convierta en un producto comercial de uso masivo. Si bien reconoce los beneficios evidentes de la comercialización, insiste en la necesidad de construir este futuro con más ciencia y menos prisa.

AlphaFold, sistema de IA de Google DeepMind, ha revolucionado la biología al predecir la estructura de millones de proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador sostiene que un desarrollo pausado habría permitido no solo perfeccionar los sistemas, sino también ofrecer mayores garantías de seguridad a la sociedad.

Cómo la IA está cambiando el desarrollo científico

La trayectoria de Demis Hassabis está marcada por una brújula clara: la inteligencia artificial como herramienta para acelerar el conocimiento y mejorar la salud humana.

“La razón por la que he dedicado toda mi carrera a la IA es para acelerar los descubrimientos científicos y ayudar en cosas como la salud humana. Y creo que es lo más importante que podemos hacer con la IA”, aseguró durante la última edición del All-in Summit.

AlphaFold representa el ejemplo más visible de esta filosofía. El sistema ha transformado la biología molecular al predecir la estructura de millones de proteínas, un logro que hasta hace pocos años parecía inalcanzable.

Demis Hassabis considera prioritario fortalecer la seguridad y el estudio científico antes de expandir la inteligencia artificial al público general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el alcance de DeepMind va más allá de la biología: la empresa ha aplicado sus sistemas de IA al diseño de nuevos materiales, el control de reactores de fusión, la predicción meteorológica y la resolución de problemas matemáticos complejos.

Según Hassabis, estos avances apenas rozan la superficie de lo que la inteligencia artificial puede llegar a ofrecer. Con ajustes adicionales, los sistemas actuales podrían abordar una variedad aún mayor de desafíos científicos y tecnológicos. Su visión prioriza el uso de la IA como motor de descubrimiento y no solo como un producto de consumo.

Para el CEO la carrera desenfrenada por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial ha creado un entorno en el que los intereses empresariales y geopolíticos se anteponen al avance pausado y riguroso. Señala que el deseo de superarse unos a otros entre compañías y países puede empujar a lanzar sistemas antes de tiempo, sin tener en cuenta plenamente los riesgos asociados.