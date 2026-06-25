El conmovedor posteo de María Eugenia, una de las Trillizas de Oro, a su hija Geñi a 8 años de su muerte: “Te extraño”

La artista evocó a su hija mayor en la fecha más especial para la familia, con palabras que reflejan la permanencia del amor y el dolor de la ausencia (Instagram)

Este jueves 25 de junio marca una fecha imborrable para las Trillizas de Oro, especialmente para María Eugenia Fernández Rousse. Ocho años atrás, en 2018, la artista despidió a su hija mayor, Geñi, quien falleció a los 34 años tras enfrentar un cáncer de mama. La pérdida dejó una huella profunda en toda la familia, y la ausencia de la joven sigue presente en el día a día de quienes la amaron. En esta jornada de recuerdo, María Eugenia eligió las redes sociales para dedicarle un mensaje a su hija, compartiendo un momento íntimo que rápidamente conmovió a sus seguidores.

El homenaje apareció en la cuenta oficial de las Trillizas de Oro, donde María Eugenia publicó una imagen en la que se la ve sonriendo junto a Geñi. “Ocho años ya pasaron...”, escribió como inicio de un texto cargado de emoción y honestidad, sin artificios ni rodeos. “Te extraño cada día más. Nos dejaste a Cesitar y a Cala, que son el fiel reflejo tuyo”; reflexionó María Eugenia, expresó el vacío que dejó la partida de su hija y el consuelo que encuentra en sus nietos, frutos del matrimonio de Geñi con el arquitecto César Bustos. El texto cerró con una súplica sencilla y directa: “Seguí cuidándonos y ayudándome a seguir”.

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El dolor y el recuerdo de Geñi se manifiestan en cada fecha significativa. Hace apenas dos semanas, la familia había recordado el cumpleaños número 42 de la joven con un posteo breve y sentido: una foto de perfil acompañada por las palabras “Feliz cumple, Geñi”, un corazón verde y una paloma blanca como símbolos de amor y paz. El espacio digital de las hermanas Fernández Rousse se convirtió así en un refugio para la memoria y los sentimientos compartidos.

María Eugenia, una de las Trillizas de Oro, comparte una imagen con su hija Geñi en el octavo aniversario de su fallecimiento

La historia personal de Geñi reveló una vida marcada por la creatividad, la enseñanza y el compromiso familiar. Graduada del colegio Nuestra Señora del Pilar, se dedicó a la pintura y a la docencia en artes plásticas. En 2006 contrajo matrimonio con Bustos, con quien formó una familia en General Rodríguez. Allí, junto a sus hijos César, conocido como Cesarito, y Cala, encontró un espacio para desarrollar su vocación artística en un taller propio, donde daba clases de pintura. La cotidianeidad de la familia se vio alterada cuando, dos años y medio antes de su muerte, a Geñi le diagnosticaron cáncer de mama. A partir de ese momento, atravesó una operación y un largo tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, tres meses antes de su fallecimiento, nuevos estudios detectaron tres tumores en su cabeza, lo que agravó considerablemente su estado de salud.

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Dos semanas atrásm María Eugenia recordó a su hija el día que hubiera cumplido años (Instagram)

Durante los días finales, Geñi permaneció internada en el Hospital Alemán, acompañada en todo momento por su familia. Sus hijos, que en ese entonces tenían once y cinco años, compartieron con ella los últimos encuentros, al igual que su madre y sus tías. La situación se volvió aún más compleja justo veinte días después del regreso de las Trillizas de Oro a la televisión. María Eugenia, María Emilia y María Laura habían retomado la conducción de Mañanas nuestras por la pantalla de KZO apenas tres meses antes, pero la salud de Geñi se deterioró al poco tiempo del debut del ciclo.

En ese entonces, el entorno profesional de María Eugenia vivió esos días con discreción y respeto. Solo unos pocos integrantes de la producción de Mañanas nuestras conocían el delicado cuadro de la hija de la conductora, y muchos destacaron la entereza con la que ella cumplía su rol en cámara. Cuando el estado de Geñi se agravó, María Eugenia se ausentó del programa para acompañar a su hija en el hospital. El lunes posterior a la muerte de Geñi, el ciclo televisivo no salió al aire por un paro general, y al día siguiente tampoco hubo emisión, ya que la familia se encontraba en el entierro.

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Eugenia Laprida, carinosamente apodada Geñi, tenía 34 años y era artista plástica (Archivo)

La despedida de Geñi dejó una marca indeleble en la familia Fernández Rousse, pero también reforzó los lazos entre sus integrantes, quienes encuentran en el recuerdo y el arte una manera de mantener viva su memoria. Ocho años después, el dolor se transforma en palabras, imágenes y gestos compartidos, como el posteo de María Eugenia, que resuena especialmente en este 25 de junio y confirma que el amor y la presencia de Geñi siguen siendo parte fundamental de su historia.