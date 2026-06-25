Honduras

Más de 100 comunidades vulnerables en Honduras recibirán apoyo para personas con discapacidad

La iniciativa contempla atención médica, detección temprana de discapacidades en dos departamentos de Honduras

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Cuatro personas interactúan en una oficina con equipos y elementos accesibles: una silla de ruedas, un bastón blanco, un implante coclear y una rampa.
Una oficina moderna integra a personas con diferentes discapacidades mediante mobiliario y herramientas adaptadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Desarrollo Social y la Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur firmaron un convenio para ampliar la atención a personas con discapacidad en más de 100 comunidades vulnerables de Honduras. El acuerdo incluye ayudas técnicas, atención médica, detección temprana y jornadas de carnetización.

Aunque los registros oficiales identifican más de 300 mil personas con discapacidad en Honduras, organismos de derechos humanos estiman que la cifra real supera el millón de personas, muchas de ellas en zonas rurales con acceso limitado a servicios de salud y rehabilitación.

La iniciativa contempla la identificación y focalización de beneficiarios, capacitación comunitaria y la entrega de sillas de ruedas, bastones, andadores y otros dispositivos para mejorar la movilidad y la autonomía de las personas atendidas.

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Discapacidad y pobreza en zonas rurales

La discapacidad continúa entre los principales desafíos sociales del país. Diversos estudios y organismos nacionales advirtieron que las personas con discapacidad enfrentan mayores dificultades para acceder a educación, empleo, atención médica y oportunidades de desarrollo económico.

La ministra Fátima Juárez afirma que la atención a las personas con discapacidad es una prioridad institucional
El convenio para personas con discapacidad en Honduras incluye ayudas técnicas, atención médica, detección temprana y jornadas de carnetización.

La situación se agrava en las zonas rurales, donde muchas familias deben recorrer largas distancias para recibir atención especializada o adquirir dispositivos que faciliten la movilidad de sus familiares.

En departamentos como Choluteca y Valle, donde persisten altos índices de pobreza y vulnerabilidad social, estas limitaciones pueden convertirse en una barrera permanente para la inclusión.

La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, señaló que la atención a las personas con discapacidad representa una de las prioridades de la institución por las necesidades que enfrenta esta población. Durante la firma del acuerdo, afirmó: "El sector discapacidad tiene una enorme necesidad. Nos hemos estado movilizando a varios municipios donde ya se está atendiendo con la carnetización y con transferencias monetarias".

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Qué incluye el convenio

Además de la entrega de ayudas técnicas, el convenio contempla jornadas de atención médica y procesos de detección temprana de discapacidades.

La alianza también facilitará jornadas de carnetización para personas con discapacidad a través de la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad de Sedesol, para que más ciudadanos puedan acceder a beneficios, programas sociales y mecanismos de protección estatal.

Infografía con un mapa de Honduras, personas con discapacidad en sillas de ruedas, andadores y personal de apoyo. Incluye textos, gráficos e Infobae.
Una infografía detalla el convenio de la Secretaría de Desarrollo Social y la Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur para ampliar la atención a personas con discapacidad en más de 100 comunidades vulnerables de Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones se desarrollarán, entre otros puntos, en diez centros de salud comunitarios financiados por Fundesur en municipios rurales de la zona sur del país.

Transformando comunidades

El convenio fue suscrito por la ministra Fátima Juárez y el director ejecutivo de Fundesur, Joaquín Romero, quien señaló que la cooperación permitirá fortalecer la respuesta a una necesidad que afecta a miles de familias hondureñas.

Según Romero, la fundación aprovechará su red de aliados estratégicos para facilitar la adquisición y entrega de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Fundesur es el brazo social de la industria camaronera hondureña y desarrolla programas relacionados con salud, educación, ambiente y desarrollo comunitario en la región sur. Sus proyectos son financiados mediante aportes provenientes de la actividad exportadora del sector.

Las autoridades informaron que el programa contará con mecanismos de auditoría, control institucional y rendición de cuentas para supervisar la entrega de las ayudas y garantizar que los recursos lleguen a las personas que los necesitan.

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