Mercados: suben el S&P Merval en dólares y el riesgo país, con el foco puesto en Wall Street

Los ADR argentinos aún padecen por el "efecto MSCI".

En los EEUU el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal mostró que los precios se dispararon hasta el nivel más alto en tres años, lo que probablemente mantendrá al banco central norteamericano con las tasas de interés estables, con la vista puesta en una posible subida si la inflación no disminuye.

Mientras que los indicadores de Wall Street negocian mixtos, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,3%, a 3.119.000 puntos a las 13 horas. Medido en dólares, el indicador trepa un sólido 1,8 por ciento.

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En Nueva York, el Dow Jones de Industriales sube 0,7%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq resta 0,6 por ciento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay cifras mixtas. del lado perdedor vuelven a destacar las caídas de Satellogic (-7%), Bioceres (-6%) y, Globant (-3,7%), mientras que en las ganadoras lideran Vista Energy (+1,9%) y Tenaris (+1,2%),

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negocian con una suba marginal de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube dos unidades para la Argentina, en los 639 puntos básicos, debido al recorte de unos tres puntos básicos en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU.

El índice de gastos de consumo personal en los EEUU subió un 4,1% en mayo, en línea con las expectativas, y un 3,8% respecto a abril. La inflación mensual aumentó hasta el 0,4%, una décima de punto porcentual menos de lo previsto y al mismo nivel que en abril.

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“Más allá de los sólidos resultados de Micron (+14%), e incluso un PCE que dejó una lectura más amigable, Wall Street apenas amaga con intercalar un respiro ya que los operadores siguen privilegiando transitar una consolidación de niveles tras las fuertes subas ya acumuladas", comentó el economista Gustavo Ber.

“Frente a dicho contexto del norte, los activos domésticos buscan responder con mayor firmeza, ya no sólo los bonos en dólares sino también incluso los principales ADRs que buscan de a poco ir dejando atrás el ‘efecto MSCI’ que activó una corrección luego de algunas apuestas tácticas", añadió el titular del Estudio Ber.

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Excluyendo la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, que es el método que prefiere la Reserva Federal para evaluar la inflación, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente subió al 3,4%, en línea con las expectativas y por encima del 3,3% de abril. En comparación con el mes anterior, la inflación subyacente aumentó al 0,3% frente al 0,2% de abril. Este fue el nivel más alto desde octubre de 2023.

El aumento de los precios de la energía en los EEUU impulsó la inflación general, pero incluso excluyéndola, la inflación subyacente también está aumentando, lo que indica que la ampliación de las presiones inflacionarias observada en abril continuó en mayo.

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“El repunte de la inflación subyacente fue el aspecto más importante de los datos económicos publicados hoy, lo que aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en los próximos 12 meses”, declaró a Yahoo Finance Bill Adams, economista jefe para Estados Unidos de Fifth Third Commercial Bank.

“La Reserva Federal no estará satisfecha con la inflación cuando se reúna en julio, pero probablemente mantendrá los tipos de interés estables. Probablemente querrán esperar a ver si la inflación mejora a medida que se disipan los efectos de los aranceles y la guerra”, comentó Bill Adams.

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Los analistas de Rava Bursátil indicaron que “las acciones locales operaron mayoritariamente en rojo, con los bancos como el sector más sensible ante la decisión de MSCI. En el sector energético, Edenor mantiene una tendencia bajista, mientras que TGS se ubica cerca de su media móvil de 200 ruedas. Por el contrario, Loma Negra destacó con una jornada positiva, reflejo de una ligera mejora en los indicadores sectoriales”.