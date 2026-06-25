Las cámaras de un vehículo captan el atropello y la fuga en el oriente de El Salvador

Un peatón resultó lesionado en un atropello ocurrido en la calle antigua a La Unión, en San Miguel, y el conductor huyó sin auxiliar a la víctima. (Foto cortesía redes sociales)

Un peatón resultó lesionado tras ser atropellado por un conductor que abandonó la escena sin socorrer a la víctima, en un incidente ocurrido durante la madrugada de este jueves en el oriente de El Salvador. El hecho se registró sobre la calle antigua a La Unión, en San Miguel, todo quedó documentado en cámaras de seguridad instaladas en otro vehículo cercano. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, lo que permitió identificar el momento exacto en el que el responsable prescindió de cualquier auxilio y se alejó del lugar.

Testigos del hecho alertaron a las autoridades y señalaron la urgencia de localizar al conductor involucrado en el atropello. De forma inmediata las autoridades no han brindado detalles sobre posibles capturas relacionadas al hecho.

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Una cámara de tablero (dashcam) registró el escalofriante momento en que el conductor de una camioneta pickup arrolla a una persona que se encontraba en la calle y continúa su camino sin detenerse. El suceso ocurrió durante la noche en una calle del oriente de El Salvador, dejando a los testigos en estado de shock.

35% de las muertes en accidentes viales son por atropellos

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó que, entre el 1 de enero y el 24 de junio de 2026, al menos 250 peatones fallecieron en siniestros viales en El Salvador. Esta cifra sitúa a los peatones como el segundo grupo con mayor cantidad de víctimas mortales, solo superados por los motociclistas, quienes sumaron 315 fallecidos en el mismo periodo. El registro también detalla que los ciclistas reportaron 18 muertes.

El análisis del Observatorio revela que las colisiones y los atropellos concentran la mayoría de los decesos en accidentes viales, representando el 35.69% y el 35.41% respectivamente. Los choques abarcan el 18.13% del total, mientras que los vuelcos y los incidentes especiales suman el 5.67% y el 5.1% respectivamente. La mayoría de las víctimas mortales en todos los tipos de siniestros corresponde a adultos en edad productiva. En el caso de los atropellos, 115 adultos en edad productiva y 128 adultos mayores perdieron la vida en lo que va de 2026.

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Además, el grupo de menores de edad registró nueve muertes por atropello durante el mismo periodo.

Un motociclista murió en la carretera Troncal del Norte, en Chalatenango, tras perder el control del vehículo en medio de las fuertes lluvias. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Más de 1,000 accidentes en lo que va del año

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hasta 24 de junio de 2026 se contabilizaron 11,112 siniestros viales en el país. Esta cifra representa un aumento del 12% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 9,899 accidentes. El incremento también se refleja en el número de personas lesionadas, que llegó a 7,579 en 2026, frente a las 6,156 del año anterior, lo que implica un crecimiento del 23%. El promedio diario de lesionados subió de 35 a 44 personas.

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En cuanto a las víctimas mortales, el reporte indica 706 muertes por accidentes de tránsito en lo que va de 2026, superando las 572 registradas en 2025. El aumento de 134 fallecidos equivale a una variación porcentual del 23%. El promedio diario de muertes también se modificó, pasando de tres a cuatro personas por día. Además, el número de detenidos por conducción peligrosa ascendió a 1,105 casos en 2026, un 11% más que los 995 del año anterior.

Las cifras reflejan una tendencia en alza tanto en la cantidad de accidentes como en la gravedad de sus consecuencias, con un impacto significativo en la seguridad vial del país.

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