Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran heroínas de My Hero Academia, según la IA

Las dos producciones tratan temas como los poderes y la amistad. (Fotocomposición Infobae)

Desde Infobae se han creado con inteligencia artificial distintas versiones de las protagonistas de Las Guerreras K-pop, la película animada que ha captado la atención de la audiencia de Netflix, en universos de animes populares, como One Piece, Naruto o Dragon Ball.

En esta ocasión, el experimento se centra en My Hero Academia, uno de los animes más reconocidos del género de acción y superhéroes. Con la ayuda de la inteligencia artificial de Gemini, el modelo de Google, se realizó una transformación visual de las Guerreras K-pop, adaptando su estilo y energía al mundo de los estudiantes de la UA.

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Cuál es el primer paso que seguir para fusionar películas y animes con IA

El primer paso de la transformación consiste en seleccionar imágenes que representen con claridad tanto a las protagonistas de Las Guerreras K-pop como a personajes de My Hero Academia. Para este caso, se usaron fotos promocionales de la película de Netflix y capturas originales del anime japonés.

Es útil seleccionar fragmentos de los dos títulos en alta calidad. (Foto: Netflix)

Las imágenes seleccionadas deben mostrar a las protagonistas en poses características, con atuendos y elementos reconocibles, para que la inteligencia artificial pueda identificar los rasgos principales de cada personaje.

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La elección de las referencias es determinante en el resultado final. Las Guerreras K-pop presentan un estilo vibrante, inspirado en la estética del pop coreano, mientras que los estudiantes de My Hero Academia se distinguen por sus uniformes de héroe y sus poses dinámicas.

Cómo se suben las fotos a Gemini para iniciar la creación

Una vez definidas las imágenes, el proceso continúa con la carga de las fotografías en la plataforma de Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por Google. Esta herramienta permite subir imágenes y combinar sus características visuales a partir de instrucciones escritas.

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Gemini permite subir varias imágenes al tiempo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El usuario debe ingresar a la plataforma, seleccionar la opción de generación de arte a partir de imágenes y adjuntar las fotos de referencia de las Guerreras K-pop y de los personajes de My Hero Academia.

Durante la carga, es importante asegurarse de que las imágenes sean de alta calidad y tengan el formato adecuado para el análisis de la IA. Gemini procesa los detalles visuales y reconoce elementos como expresiones faciales, vestuario y colores predominantes, preparando el terreno para la transformación creativa.

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Qué prompt sirve para fusionar Las Guerreras K-pop con My Hero Academia

El éxito de la transformación depende en gran medida de la redacción precisa del prompt, es decir, la instrucción textual que se le da a la inteligencia artificial. El prompt debe incluir detalles sobre el estilo artístico, la ambientación y los elementos específicos que se desean incorporar en la imagen final.

Esta es una muestra de cómo la IA transforma a Las Guerreras K-pop en heroínas de My Hero Academia. (Foto: Gemini)

Por ejemplo: “Transformar a las protagonistas de Las Guerreras K-pop al estilo de My Hero Academia, conservando sus rasgos individuales y adaptando sus vestuarios a uniformes de héroe típicos del anime japonés”.

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Un prompt bien estructurado evita ambigüedades y guía a la IA para que el resultado visual cumpla con las expectativas. En este caso, se solicitó que las armas y accesorios de las Guerreras K-pop se integraran como elementos tecnológicos propios del universo de My Hero Academia, manteniendo la personalidad de cada una.

Cómo corregir errores y ajustar la imagen desde el chat de Gemini

La inteligencia artificial puede cometer errores o interpretar de manera inesperada ciertos detalles del prompt. Por eso, el proceso incluye una etapa de corrección y ajuste, en la que el usuario interactúa directamente con el chat de Gemini.

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Gemini permite descargar la creación en directamente del dispositivo. (Foto: Europa Press)

Se debe revisar la imagen generada, identificando posibles inconsistencias, como cambios en los colores, detalles de vestuario o expresiones faciales que no se correspondan con el personaje original.

A través del chat, se pueden solicitar modificaciones específicas. Por ejemplo, “ajustar el color del cabello para que coincida con el personaje original” o “modificar el fondo para que se asemeje al ambiente de la UA”.

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Cuál es el último paso a seguir

Finalizada la edición, la imagen se descarga desde la plataforma de Gemini en formato digital. El archivo puede utilizarse en distintas plataformas, siempre que se aclare que se trata de una creación generada por inteligencia artificial, sin fines comerciales ni de lucro.

Es fundamental mencionar que la imagen no reemplaza el arte oficial de Las Guerreras K-pop ni de My Hero Academia, sino que constituye un experimento visual para exploración creativa.

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