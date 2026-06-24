Cuánto tendrás que pagar por GTA 6: el precio estimado para Latinoamérica, Estados Unidos y Europa

GTA 6 confirma precio base de 79,99 dólares y 99,99 dólares en Ultimate, con preventa desde el 25 de junio

La espera por Grand Theft Auto VI está a punto de terminar. Rockstar ha confirmado los precios oficiales para sus ediciones estándar y Ultimate, así como los beneficios de la preventa, que inicia el 25 de junio para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La expectativa es máxima ante el lanzamiento global programado para el 19 de noviembre, una cita que promete marcar un antes y un después en la industria del videojuego.

El precio de GTA 6 y la modalidad de compra, junto con los contenidos exclusivos para reservas anticipadas, son temas centrales para millones de jugadores. La compañía ha optado por un enfoque digital, eliminando el disco físico y facilitando la precarga antes del estreno oficial.

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Precios oficiales: cuánto costará GTA 6 según la región

La estructura de precios en Europa replica el esquema de Estados Unidos y se acompaña de beneficios por reserva, con un foco creciente en el formato digital y la posibilidad de descargar con anticipación antes del estreno global - (Rockstar Games)

Los precios de Grand Theft Auto VI varían según el mercado, aunque Rockstar ha mantenido una estructura similar para Estados Unidos y Europa. En Latinoamérica, el valor estimado depende de la tasa de cambio vigente, impuestos y comisiones bancarias locales.

Estados Unidos

Edición Estándar: 79,99 dólares

Ultimate Edition: 99,99 dólares

Europa (España)

Edición Estándar: 79,99 euros

Ultimate Edition: 99,99 euros

Latinoamérica (valores aproximados)

Colombia: Estándar $315.000 COP / Ultimate $395.000 COP

México: Estándar $1.390 MXN / Ultimate $1.740 MXN

Perú: Estándar $298 PEN / Ultimate $373 PEN

Argentina: Estándar $72.500 ARS / Ultimate $90.600 ARS

Estos precios pueden variar en función de impuestos, comisiones bancarias y políticas de las tiendas digitales en cada país. El precio final reflejado en la tarjeta de crédito puede diferir del estimado.

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Preventa: fecha, modalidad y recompensas

Las reservas para GTA 6 estarán disponibles a partir de la medianoche local del 25 de junio en todas las regiones. Tanto en la PlayStation Store como en la Xbox Store, los usuarios podrán asegurar su copia y acceder a recompensas exclusivas.

GTA 6 en Latinoamérica, estos son los precios estimados en Colombia, México, Perú y Argentina

Quienes reserven el juego antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage de Vice City, que incluye el vehículo Vapid Stanier del 55, garaje, atuendos y peinados vintage, y un patrón de arma inspirado en la camisa de Tommy Vercetti.

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Diferencias entre la edición estándar y la Ultimate Edition

La edición estándar de GTA 6 da acceso total a la historia y al contenido base del juego, manteniendo la experiencia clásica de la franquicia.

La Ultimate Edition amplía la propuesta con una colección de vehículos prémium, armas exclusivas, objetos cosméticos y acceso a tiendas y servicios únicos dentro del juego. Entre los elementos destacados se encuentran vehículos especiales, talleres de personalización, variantes de armas y contenido exclusivo para los protagonistas Jason y Lucía. Además, esta edición otorga acceso prioritario a tiendas y servicios inéditos, que se irán desbloqueando a lo largo de la campaña.

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Formato de compra: transición al modelo digital

Preventa de GTA 6, el Pack Vintage de Vice City llega sin costo extra para quienes reserven a tiempo

Por primera vez en la saga, la edición física de GTA 6 no incluirá disco, sino un código de descarga. Los compradores podrán precargar el juego desde el 12 de noviembre y estar listos para jugar el 19 de noviembre, cuando se libere el acceso global. Esta decisión marca el paso definitivo hacia el formato digital y responde a la tendencia de facilitar instalaciones anticipadas sin depender de la logística tradicional.

Aunque no se ha especificado si la caja física incluirá objetos adicionales como mapas o folletos, la edición digital y la física compartirán el mismo contenido jugable.

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El precio base de 79,99 dólares o euros supera el estándar de lanzamientos anteriores, reflejando el aumento de costos de desarrollo, la inflación y la apuesta de Rockstar por una experiencia de nueva generación exclusiva para PS5 y Xbox Series X|S. La Ultimate Edition, por su parte, responde a la demanda de contenido extra y a la tendencia de ofrecer recompensas y accesos exclusivos a quienes optan por la versión más completa.

Cada región tendrá ajustes en el precio final según impuestos y comisiones, por lo que conviene revisar la tienda digital local y las condiciones de pago antes de completar la compra de GTA 6.

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