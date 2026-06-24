Tecno

Cuánto tendrás que pagar por GTA 6: el precio estimado para Latinoamérica, Estados Unidos y Europa

Rockstar fija el costo oficial para Estados Unidos y anuncia reservas en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras en Latinoamérica el monto final dependerá de impuestos y comisiones que pueden modificar el cargo en tarjeta

Guardar
Google icon
El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
GTA 6 confirma precio base de 79,99 dólares y 99,99 dólares en Ultimate, con preventa desde el 25 de junio

La espera por Grand Theft Auto VI está a punto de terminar. Rockstar ha confirmado los precios oficiales para sus ediciones estándar y Ultimate, así como los beneficios de la preventa, que inicia el 25 de junio para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La expectativa es máxima ante el lanzamiento global programado para el 19 de noviembre, una cita que promete marcar un antes y un después en la industria del videojuego.

El precio de GTA 6 y la modalidad de compra, junto con los contenidos exclusivos para reservas anticipadas, son temas centrales para millones de jugadores. La compañía ha optado por un enfoque digital, eliminando el disco físico y facilitando la precarga antes del estreno oficial.

PUBLICIDAD

Precios oficiales: cuánto costará GTA 6 según la región

Vice City y el estado de Leonida son clave en la narrativa de GTA 6. (Rockstar Games)
La estructura de precios en Europa replica el esquema de Estados Unidos y se acompaña de beneficios por reserva, con un foco creciente en el formato digital y la posibilidad de descargar con anticipación antes del estreno global - (Rockstar Games)

Los precios de Grand Theft Auto VI varían según el mercado, aunque Rockstar ha mantenido una estructura similar para Estados Unidos y Europa. En Latinoamérica, el valor estimado depende de la tasa de cambio vigente, impuestos y comisiones bancarias locales.

Estados Unidos

  • Edición Estándar: 79,99 dólares
  • Ultimate Edition: 99,99 dólares

Europa (España)

  • Edición Estándar: 79,99 euros
  • Ultimate Edition: 99,99 euros

Latinoamérica (valores aproximados)

  • Colombia: Estándar $315.000 COP / Ultimate $395.000 COP
  • México: Estándar $1.390 MXN / Ultimate $1.740 MXN
  • Perú: Estándar $298 PEN / Ultimate $373 PEN
  • Argentina: Estándar $72.500 ARS / Ultimate $90.600 ARS

Estos precios pueden variar en función de impuestos, comisiones bancarias y políticas de las tiendas digitales en cada país. El precio final reflejado en la tarjeta de crédito puede diferir del estimado.

PUBLICIDAD

Preventa: fecha, modalidad y recompensas

Las reservas para GTA 6 estarán disponibles a partir de la medianoche local del 25 de junio en todas las regiones. Tanto en la PlayStation Store como en la Xbox Store, los usuarios podrán asegurar su copia y acceder a recompensas exclusivas.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
GTA 6 en Latinoamérica, estos son los precios estimados en Colombia, México, Perú y Argentina

Quienes reserven el juego antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage de Vice City, que incluye el vehículo Vapid Stanier del 55, garaje, atuendos y peinados vintage, y un patrón de arma inspirado en la camisa de Tommy Vercetti.

Diferencias entre la edición estándar y la Ultimate Edition

La edición estándar de GTA 6 da acceso total a la historia y al contenido base del juego, manteniendo la experiencia clásica de la franquicia.

La Ultimate Edition amplía la propuesta con una colección de vehículos prémium, armas exclusivas, objetos cosméticos y acceso a tiendas y servicios únicos dentro del juego. Entre los elementos destacados se encuentran vehículos especiales, talleres de personalización, variantes de armas y contenido exclusivo para los protagonistas Jason y Lucía. Además, esta edición otorga acceso prioritario a tiendas y servicios inéditos, que se irán desbloqueando a lo largo de la campaña.

Formato de compra: transición al modelo digital

La Ultimate Edition de GTA 6 sumará vehículos prémium, armas, objetos cosméticos y contenidos para Jason y Lucía.
Preventa de GTA 6, el Pack Vintage de Vice City llega sin costo extra para quienes reserven a tiempo

Por primera vez en la saga, la edición física de GTA 6 no incluirá disco, sino un código de descarga. Los compradores podrán precargar el juego desde el 12 de noviembre y estar listos para jugar el 19 de noviembre, cuando se libere el acceso global. Esta decisión marca el paso definitivo hacia el formato digital y responde a la tendencia de facilitar instalaciones anticipadas sin depender de la logística tradicional.

Aunque no se ha especificado si la caja física incluirá objetos adicionales como mapas o folletos, la edición digital y la física compartirán el mismo contenido jugable.

El precio base de 79,99 dólares o euros supera el estándar de lanzamientos anteriores, reflejando el aumento de costos de desarrollo, la inflación y la apuesta de Rockstar por una experiencia de nueva generación exclusiva para PS5 y Xbox Series X|S. La Ultimate Edition, por su parte, responde a la demanda de contenido extra y a la tendencia de ofrecer recompensas y accesos exclusivos a quienes optan por la versión más completa.

Cada región tendrá ajustes en el precio final según impuestos y comisiones, por lo que conviene revisar la tienda digital local y las condiciones de pago antes de completar la compra de GTA 6.

Temas Relacionados

GTA 6Grand Theft AutoGTA VIPrecio GTATecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 3 peligros de descargar WhatsApp Plus: Malware, robo de datos y cierre de cuenta

La aplicación oficial solo se debe descargar en el celular desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store

Los 3 peligros de descargar WhatsApp Plus: Malware, robo de datos y cierre de cuenta

GTA 6 en PS5 tendrá funciones exclusivas en el control, audio y rendimiento

El juego de Rockstar tendrá un precio de lanzamiento de 79,99 dólares y una versión Ultimate a 99,99 dólares

GTA 6 en PS5 tendrá funciones exclusivas en el control, audio y rendimiento 

Perdiste el celular viajando a la Copa Mundo: cómo blindar tus datos y evitar que los delincuentes accedan

En estadios y aeropuertos, un extravío no solo implica costo del equipo, también acceso a correos y billeteras

Perdiste el celular viajando a la Copa Mundo: cómo blindar tus datos y evitar que los delincuentes accedan

Diseñar páginas web ahora es mucho más fácil con esta IA: ya no es necesario ser un pro en código

Personas sin experiencia previa en estas áreas pueden generar detalles específicos de una página web con solo ingresar indicaciones o prompts en una plataforma

Diseñar páginas web ahora es mucho más fácil con esta IA: ya no es necesario ser un pro en código

Así se verían los Saja Boys si fueran los villanos de Los Caballeros del Zodiaco, según la IA

Al adjuntar imágenes de buena calidad en Gemini, tanto de Las Guerreras K-pop como del anime, es posible crear una ilustración sin necesidad de saber de diseño

Así se verían los Saja Boys si fueran los villanos de Los Caballeros del Zodiaco, según la IA

DEPORTES

“Tendríamos que esperar más de 400 mil años para ver a un nuevo Messi”: el curioso análisis matemático sobre el capitán argentino

“Tendríamos que esperar más de 400 mil años para ver a un nuevo Messi”: el curioso análisis matemático sobre el capitán argentino

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Esto es lo que ganarán los novatos del draft 2026 en la NBA: cifras millonarias y récords en juego

Argentina será local en Neuquén en una serie histórica ante Turquía por la Copa Davis

El posteo de Lionel Messi en su cumpleaños 39: “Anoche arrancamos con una linda sorpresa”

TELESHOW

La furia de Wanda Nara contra los mensajes a favor de Mauro Icardi: “En mi gestión no recuerdo fotos borracho”

La furia de Wanda Nara contra los mensajes a favor de Mauro Icardi: “En mi gestión no recuerdo fotos borracho”

Los saludos de los famosos a Lionel Messi: recuerdos, homenajes y fotos retro para celebrar sus 39 años

Oriana Sabatini, a casi 4 meses del nacimiento de Gia: su nueva vida como mamá, la vuelta al gym y el relax con yoga

Duki cumple 30 años: la romántica foto que eligió Emilia Mernes para saludarlo y el curioso detalle del festejo

Quién es la joven que quedó en el centro del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Fiscalía presenta alegatos finales por 118 crímenes y acusa a la MS-13 de incinerar cuerpos y usar cementerios clandestinos en La Libertad

El Salvador: Fiscalía presenta alegatos finales por 118 crímenes y acusa a la MS-13 de incinerar cuerpos y usar cementerios clandestinos en La Libertad

60% de los casos de neumonía atendidos en El Salvador son menores de nueve años

La visita de funcionarios chinos y militares a Kukumine, norte de Nicaragua, reaviva la presión por proyectos extractivos de oro sin consulta

Honduras: recuperan segundo cuerpo tras derrumbe en bodegas

El foro político-empresarial abre una nueva etapa de cooperación entre República Dominicana y Guatemala