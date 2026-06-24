PlayStation enfrenta nueva demanda colectiva en California por ocultar que vende licencias y no juegos

Jugadores de California demandan a Sony por “comprar” juegos en PlayStation Store sin advertir que solo es una licencia - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Sony y su tienda digital PlayStation Store vuelven a estar en el centro de la polémica. Un grupo de jugadores de California ha presentado una demanda colectiva alegando que la plataforma es engañosa, ya que no informa de manera clara que quienes compran juegos digitales solo adquieren una licencia de uso, y no la propiedad del producto. El caso pone bajo la lupa el modelo de ventas digitales y la transparencia en la industria del videojuego.

La demanda sostiene que la PlayStation Store viola la ley de transparencia de bienes digitales de California por utilizar términos como “Comprar ahora” y “Confirmar compra” sin advertir de forma visible que el acceso a los juegos puede ser revocado o caducar en cualquier momento. Esto ha generado confusión y ha llevado a muchos usuarios a pensar erróneamente que poseen los títulos adquiridos.

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Una demanda colectiva acusa a PlayStation Store de incumplir la ley californiana de transparencia digital

¿Qué reclama la demanda contra PlayStation?

Los demandantes argumentan que la advertencia sobre la naturaleza de la compra digital es insuficiente y poco visible. Según la legislación californiana, las tiendas digitales están obligadas a dejar claro que la transacción otorga solo una licencia limitada y revocable, no la propiedad total del juego. Aunque PlayStation Store incluye una advertencia, los jugadores consideran que resulta demasiado pequeña y que muchos usuarios la pasan por alto.

El texto de la demanda señala que la plataforma no exige leer el acuerdo de licencia antes de concretar la compra, lo que dificulta tomar una decisión informada. Esta falta de claridad, aseguran, constituye un engaño y una violación de la ley de protección al consumidor.

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¿Cuál es la diferencia entre comprar el juego y solo adquirir la licencia?

Para muchos usuarios, la distinción puede parecer un tecnicismo, pero tiene consecuencias reales:

Comprar el juego (formato físico)

Propiedad: El usuario adquiere un disco o cartucho físico, con derecho a usarlo, prestarlo, revenderlo, regalarlo o conservarlo indefinidamente.

Seguridad: El acceso al juego no depende de servidores ni de la empresa; incluso si la compañía cierra o retira el juego de la venta, el usuario puede seguir jugando su copia.

Adquirir una licencia de uso (formato digital)

Acceso condicionado: El usuario paga por el derecho a jugar el título bajo las condiciones de la empresa, sin obtener la propiedad del juego.

Restricciones: No se puede revender, prestar ni heredar el juego. El acceso puede expirar si la licencia es revocada, si la empresa pierde derechos sobre algún contenido, o si la cuenta es suspendida.

Riesgos: El usuario puede perder el acceso, incluso habiendo pagado el precio completo.

Otras demandas y contexto internacional

Licencia vs propiedad, el punto legal que pone en la mira el modelo de ventas digitales de PlayStation

La PlayStation Store ya enfrentó otras acciones legales recientes. En Países Bajos, la organización Massaschade & Consument denunció a Sony por prácticas monopólicas y por aplicar un “impuesto Sony” a los precios de los juegos para PS4 y PS5. La demanda argumenta que el ecosistema cerrado de PlayStation limita la competencia y fija condiciones unilaterales para los usuarios.

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En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) también ha puesto a PlayStation en la mira. Usuarios han protestado por la falta de precios regionales y han exigido cambios en la política de la tienda digital. Aunque se esperan modificaciones, hasta el momento no hay anuncios oficiales.

El grupo de jugadores en California reclama una compensación económica y exige que Sony implemente advertencias más visibles y claras en la PlayStation Store. Consideran que la transparencia es clave para proteger a los consumidores y evitar malentendidos sobre los derechos que adquieren al comprar juegos digitales.

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El caso de PlayStation pone en discusión el modelo de ventas digitales en la industria del videojuego. A medida que las tiendas digitales ganan terreno y los formatos físicos son menos comunes, la claridad sobre los derechos del usuario cobra mayor relevancia. Otros gigantes del sector, como Steam y Xbox, ya han adoptado advertencias más claras, en parte debido a regulaciones similares.

La demanda colectiva en California podría sentar un precedente sobre cómo deben comunicarse las condiciones de compra en la era digital y marcar el rumbo de futuras prácticas comerciales en el universo del entretenimiento interactivo.

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