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Google Wallet integra control de gastos y transferencias para familias

La aplicación también ofrece notificaciones automáticas que alertan a los padres sobre cualquier operación

Googe Wallet Logo (Pymnts)
Una de las novedades más destacadas de Google Wallet es la posibilidad de automatizar pagos. (Pymnts)
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La actualización de Google Wallet introduce nuevas funciones orientadas a las familias, permitiendo a los padres en Estados Unidos gestionar de forma detallada los gastos y las transferencias de dinero hacia sus hijos menores de 18 años.

Con herramientas avanzadas de supervisión y límites configurables, la plataforma busca ofrecer mayor seguridad y control en el manejo de dinero para adolescentes y niños.

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Controles parentales en Google Wallet: cómo funcionan y qué permiten

Google Wallet incorpora controles parentales que facilitan a los adultos responsables enviar dinero directamente a la cuenta de sus hijos, al tiempo que mantienen la posibilidad de supervisar y restringir el uso de esos fondos.

Google Wallet permite realizar pagos sin contacto en tiendas físicas de forma rápida y segura utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication) de tu teléfono. GOOGLE
Google Wallet permite realizar pagos sin contacto en tiendas físicas de forma rápida y segura utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication) de tu teléfono. GOOGLE

Entre las características disponibles, los padres pueden establecer límites de gasto diarios y acceder al historial completo de transacciones, lo que permite monitorear con precisión cada movimiento realizado por los menores.

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La aplicación también ofrece notificaciones automáticas que alertan a los padres sobre cualquier operación, e incluso permite bloquear o desbloquear el saldo de la cuenta de sus hijos de manera remota. Así, las familias tienen una herramienta flexible para regular el acceso y uso del dinero digital en los dispositivos de los menores.

Transferencias programadas y opciones de seguimiento en Google Wallet

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de automatizar pagos, de modo que los padres pueden programar transferencias periódicas para sus hijos.

Logotipo de Google Wallet: ícono cuadrado con formas superpuestas en verde, amarillo, rojo y azul, más el texto 'Google Wallet' en gris oscuro sobre fondo blanco
Por el momento, las compras en línea y las transacciones dentro de aplicaciones no están habilitadas para menores. (Google)

Esta función se suma a la opción previa de añadir una tarjeta de crédito a la cuenta de Google del menor, bajo la supervisión de Family Link, el sistema de control parental de Google.

El sistema está diseñado para evitar compras no autorizadas o gastos excesivos, ya que los padres pueden revisar y aprobar cada transacción, además de recibir alertas inmediatas ante cualquier actividad fuera de lo común. El monitoreo constante resulta clave para quienes desean enseñar a sus hijos hábitos responsables de consumo digital.

Restricciones y límites en el uso de Google Wallet para menores

El acceso a Google Wallet por parte de niños y adolescentes está sujeto a restricciones adicionales. Por el momento, las compras en línea y las transacciones dentro de aplicaciones no están habilitadas para menores, y los pagos entre particulares tampoco son posibles.

Google Wallet - billetera digital - app - celulares - tecnología - 3 de marzo
Google Wallet puede importar y mostrar automáticamente pases, billetes y recibos que recibes en tu correo de Gmail, aunque no ocurre con absolutamente cualquier correo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, esto significa que solo los padres pueden enviar dinero a sus hijos; otros familiares o amigos no pueden transferir fondos a cuentas de menores.

Google también ha determinado categorías de comercios bloqueados para usuarios menores de 18 años, excluyendo gastos en productos o servicios dirigidos a adultos como alcohol, tabaco, apuestas, servicios de citas, alquiler de automóviles, hospedaje y armas de fuego. Con estas restricciones, la compañía busca garantizar que el dinero enviado a los menores sea utilizado en entornos seguros y apropiados para su edad.

Comparativa con Apple Cash, Venmo y Cash App en el control parental

El enfoque adoptado por Google Wallet se asemeja al de otras plataformas como Apple Cash, que permite a los padres configurar cuentas para niños y adolescentes con iPhone. Apple facilita la limitación de destinatarios de dinero, el envío de notificaciones en cada transacción y el bloqueo remoto de la cuenta.

Herramienta para enviar dinero de padres a menores a través de Google Wallet. GOOGLE
Herramienta para enviar dinero de padres a menores a través de Google Wallet. GOOGLE

De manera similar, servicios como Venmo de PayPal y Cash App de Block han implementado cuentas para adolescentes que permiten a los adultos supervisar los gastos y mantener el control sobre las operaciones realizadas.

Estas opciones refuerzan la tendencia de las empresas tecnológicas a ofrecer soluciones que equilibren la autonomía financiera de los menores con la tranquilidad y supervisión de los padres.

Medidas de seguridad y supervisión en las aplicaciones de pago para familias

La integración de herramientas de control y supervisión en aplicaciones de pago digital responde a la necesidad de proteger a los menores en un entorno financiero cada vez más digitalizado.

Pese a las nuevas funciones, la plataforma mantiene restricciones estrictas sobre el tipo de operaciones disponibles para menores. REUTERS/Carlos Jasso
Pese a las nuevas funciones, la plataforma mantiene restricciones estrictas sobre el tipo de operaciones disponibles para menores. REUTERS/Carlos Jasso

Google Wallet, al igual que sus competidores, prioriza la seguridad y la educación financiera al limitar el acceso a ciertos servicios y productos, y al proveer opciones de seguimiento en tiempo real para los adultos responsables.

Un portavoz de Google señala que, pese a las nuevas funciones, la plataforma mantiene restricciones estrictas sobre el tipo de operaciones disponibles para menores, especialmente en lo que respecta a compras en línea y pagos entre particulares. Estas medidas buscan evitar situaciones de riesgo y fomentar un uso responsable del dinero en la infancia y la adolescencia.

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