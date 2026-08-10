Google Wallet integra control de gastos y transferencias para familias

Una de las novedades más destacadas de Google Wallet es la posibilidad de automatizar pagos. (Pymnts)

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La actualización de Google Wallet introduce nuevas funciones orientadas a las familias, permitiendo a los padres en Estados Unidos gestionar de forma detallada los gastos y las transferencias de dinero hacia sus hijos menores de 18 años.

Con herramientas avanzadas de supervisión y límites configurables, la plataforma busca ofrecer mayor seguridad y control en el manejo de dinero para adolescentes y niños.

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Controles parentales en Google Wallet: cómo funcionan y qué permiten

Google Wallet incorpora controles parentales que facilitan a los adultos responsables enviar dinero directamente a la cuenta de sus hijos, al tiempo que mantienen la posibilidad de supervisar y restringir el uso de esos fondos.

Google Wallet permite realizar pagos sin contacto en tiendas físicas de forma rápida y segura utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication) de tu teléfono. GOOGLE

Entre las características disponibles, los padres pueden establecer límites de gasto diarios y acceder al historial completo de transacciones, lo que permite monitorear con precisión cada movimiento realizado por los menores.

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La aplicación también ofrece notificaciones automáticas que alertan a los padres sobre cualquier operación, e incluso permite bloquear o desbloquear el saldo de la cuenta de sus hijos de manera remota. Así, las familias tienen una herramienta flexible para regular el acceso y uso del dinero digital en los dispositivos de los menores.

Transferencias programadas y opciones de seguimiento en Google Wallet

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de automatizar pagos, de modo que los padres pueden programar transferencias periódicas para sus hijos.

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Por el momento, las compras en línea y las transacciones dentro de aplicaciones no están habilitadas para menores. (Google)

Esta función se suma a la opción previa de añadir una tarjeta de crédito a la cuenta de Google del menor, bajo la supervisión de Family Link, el sistema de control parental de Google.

El sistema está diseñado para evitar compras no autorizadas o gastos excesivos, ya que los padres pueden revisar y aprobar cada transacción, además de recibir alertas inmediatas ante cualquier actividad fuera de lo común. El monitoreo constante resulta clave para quienes desean enseñar a sus hijos hábitos responsables de consumo digital.

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Restricciones y límites en el uso de Google Wallet para menores

El acceso a Google Wallet por parte de niños y adolescentes está sujeto a restricciones adicionales. Por el momento, las compras en línea y las transacciones dentro de aplicaciones no están habilitadas para menores, y los pagos entre particulares tampoco son posibles.

Google Wallet puede importar y mostrar automáticamente pases, billetes y recibos que recibes en tu correo de Gmail, aunque no ocurre con absolutamente cualquier correo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, esto significa que solo los padres pueden enviar dinero a sus hijos; otros familiares o amigos no pueden transferir fondos a cuentas de menores.

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Google también ha determinado categorías de comercios bloqueados para usuarios menores de 18 años, excluyendo gastos en productos o servicios dirigidos a adultos como alcohol, tabaco, apuestas, servicios de citas, alquiler de automóviles, hospedaje y armas de fuego. Con estas restricciones, la compañía busca garantizar que el dinero enviado a los menores sea utilizado en entornos seguros y apropiados para su edad.

Comparativa con Apple Cash, Venmo y Cash App en el control parental

El enfoque adoptado por Google Wallet se asemeja al de otras plataformas como Apple Cash, que permite a los padres configurar cuentas para niños y adolescentes con iPhone. Apple facilita la limitación de destinatarios de dinero, el envío de notificaciones en cada transacción y el bloqueo remoto de la cuenta.

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Herramienta para enviar dinero de padres a menores a través de Google Wallet. GOOGLE

De manera similar, servicios como Venmo de PayPal y Cash App de Block han implementado cuentas para adolescentes que permiten a los adultos supervisar los gastos y mantener el control sobre las operaciones realizadas.

Estas opciones refuerzan la tendencia de las empresas tecnológicas a ofrecer soluciones que equilibren la autonomía financiera de los menores con la tranquilidad y supervisión de los padres.

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Medidas de seguridad y supervisión en las aplicaciones de pago para familias

La integración de herramientas de control y supervisión en aplicaciones de pago digital responde a la necesidad de proteger a los menores en un entorno financiero cada vez más digitalizado.

Pese a las nuevas funciones, la plataforma mantiene restricciones estrictas sobre el tipo de operaciones disponibles para menores. REUTERS/Carlos Jasso

Google Wallet, al igual que sus competidores, prioriza la seguridad y la educación financiera al limitar el acceso a ciertos servicios y productos, y al proveer opciones de seguimiento en tiempo real para los adultos responsables.

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Un portavoz de Google señala que, pese a las nuevas funciones, la plataforma mantiene restricciones estrictas sobre el tipo de operaciones disponibles para menores, especialmente en lo que respecta a compras en línea y pagos entre particulares. Estas medidas buscan evitar situaciones de riesgo y fomentar un uso responsable del dinero en la infancia y la adolescencia.