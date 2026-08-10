Google Pixel con Android 17: funciones incorporadas que mejoran el rendimiento y la experiencia de uso

El Google Pixel 10a cuenta con una pantalla Actua pOLED de 6.3 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo pico de hasta 3,000 nits. GOOGLE

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La llegada de Android 17 a los dispositivos Google Pixel introduce una serie de herramientas que optimizan tanto el rendimiento como la experiencia de uso diario. Esta actualización pone el foco en la integración total entre hardware y software, sumando nuevas funciones de productividad, seguridad y entretenimiento que transforman la interacción con el teléfono.

Con innovaciones como el sistema de ventanas flotantes, mejoras para videojuegos, grabación simultánea de pantalla y cámara, un dictado por voz más inteligente y protecciones avanzadas para la privacidad, Android 17 redefine la manera en la que los usuarios aprovechan sus dispositivos.

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Cuáles son las novedades de Android 17 en Google Pixel

Android 17 refuerza la propuesta de valor de los Google Pixel al apostar por una integración más fluida entre los componentes físicos del dispositivo y las capacidades de software.

Android 17 refuerza la propuesta de valor de los Google Pixel al apostar por una integración más fluida entre los componentes físicos del dispositivo. Europa Press

Entre las funciones que destacan dentro de esta versión se encuentra la posibilidad de convertir aplicaciones compatibles en ventanas flotantes, conocidas como burbujas, que permiten al usuario mantener abiertas varias tareas al mismo tiempo sin perder de vista la aplicación principal.

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Esta característica resulta especialmente útil para quienes realizan tareas simultáneas, ya que posibilita responder mensajes, consultar mapas o revisar notas sin interrumpir el flujo de trabajo.

El manejo de las burbujas es sencillo: al mantener presionado el ícono de una aplicación compatible, esta se transforma en una ventana independiente que puede moverse y redimensionarse según lo requiera el usuario. En dispositivos con pantallas amplias, como tablets, las burbujas se organizan en una barra inferior, facilitando la multitarea de forma intuitiva y práctica.

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Google Pixel 9a incluye el procesador Google Tensor G4, el mismo chip avanzado que usa el resto de la familia Pixel 9 para ejecutar funciones de inteligencia artificial. (Google)

Mejoras en el rendimiento de juegos y experiencia de entretenimiento en Android 17

La actualización también atiende a quienes buscan un mejor rendimiento al jugar desde el móvil. Android 17 incorpora una gestión optimizada de la memoria del sistema, lo que ayuda a minimizar interrupciones y caídas de fotogramas durante la ejecución de juegos exigentes. Esto se traduce en partidas más fluidas y una experiencia de juego más estable.

Una de las innovaciones específicas para teléfonos plegables es el Foldable Gaming Mode. Este modo divide la pantalla en dos mitades: la superior muestra el juego mientras que la inferior funciona como un mando virtual adaptable a diferentes títulos.

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Además, por primera vez se incluyen herramientas nativas que permiten reasignar botones en mandos externos, eliminando la dependencia de aplicaciones de terceros para personalizar la experiencia de juego.

Android 17 incorpora una función que permite grabar la pantalla del dispositivo y, al mismo tiempo, capturar la imagen de la cámara frontal. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

Cuáles son las nuevas posibilidades para creadores de contenido

Android 17 incorpora una función que permite grabar la pantalla del dispositivo y, al mismo tiempo, capturar la imagen de la cámara frontal. Esto resulta especialmente útil para quienes elaboran tutoriales, comentan vídeos, muestran el funcionamiento de aplicaciones o graban partidas de juegos añadiendo su reacción en tiempo real.

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El sistema introduce una barra de herramientas renovada que simplifica la edición de los videos, permitiendo realizar anotaciones y ajustes básicos directamente desde la interfaz del sistema operativo.

De este modo, los usuarios ya no necesitan recurrir a varias aplicaciones para lograr un resultado profesional, lo que agiliza y optimiza la creación de contenido desde el propio teléfono.

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Pixel 10 Pro y 10 Pro XL. GOOGLE

Rambler en Gboard: evolución del dictado por voz en Android 17

El teclado de Google, Gboard, suma una función avanzada llamada Rambler, que lleva el dictado por voz a un nuevo nivel de precisión y naturalidad. Rambler permite al usuario dar instrucciones y realizar modificaciones sobre la marcha mientras dicta, sin necesidad de detenerse o editar manualmente el texto.

Entre las acciones que Rambler puede ejecutar se encuentran eliminar frases recientemente escritas, borrar elementos de listas, añadir emojis, reformatear el contenido y generar listas de manera automática.

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Además, es capaz de ignorar muletillas y pausas innecesarias, así como adaptarse a conversaciones en las que se mezclan varios idiomas, facilitando la redacción de textos complejos de manera más eficiente y natural.

Android 17 en los teléfonos Pixel incluye la función de grabación de pantalla simultánea con la cámara frontal (Screen Reactions). (Visualesia)

Seguridad y privacidad reforzadas en Android 17 para Pixel

La protección de los datos personales y la seguridad frente a la pérdida o robo del dispositivo son prioridades en esta versión del sistema operativo. Android 17 actualiza Find Hub, anteriormente conocido como Find My Device, añadiendo funciones que permiten marcar el teléfono como perdido y exigir autenticación biométrica para realizar determinadas acciones de seguridad. Esto ofrece una barrera adicional incluso si alguien conoce el código de desbloqueo del terminal.

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Otras mejoras incluyen el acceso único a la ubicación precisa, controles más estrictos sobre el acceso de las aplicaciones a la agenda de contactos, restricciones ante intentos repetidos de adivinar el PIN y herramientas avanzadas para mantener activo el seguimiento del dispositivo.

Cabe indicar que estas funcionalidades buscan limitar el acceso a datos sensibles y reforzar la protección de la información personal, especialmente en situaciones de riesgo.