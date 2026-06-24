Preventa de GTA 6: cuándo sale, qué precio tendrá y cuáles serán los beneficios de la Utimate Edition

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La espera cada vez está más cerca de terminar. Rockstar confirmó los detalles del precio que tendrá Grand Theft Auto VI y los beneficios de la preventa, así como los de la Ultimate Edition.

El tiempo de reserva comenzará este 25 de junio para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, para poder disfrutar del lanzamiento del juego el próximo 19 de noviembre.

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Cuándo sale la preventa de GTA 6: fecha y hora de inicio

Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán oficialmente a las 00:00 del 25 de junio, hora local de cada país. Esto significa que, independientemente del lugar en el que se encuentre el usuario, podrá acceder a la preventa a partir de la medianoche.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.

La compañía también ha confirmado que el estreno global del juego está programado para el 19 de noviembre de 2026. El lanzamiento será exclusivo para las consolas de nueva generación: PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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Además, se asegura que la versión física no contendrá disco, sino un código de descarga para canjear a partir del 12 de noviembre, fecha en la que también arrancará la precarga para quienes opten por la edición digital.

Precio de GTA 6 para PS5 y Xbox Series X|S

Desde Take-Two también confirmaron el precio que tendrá Grand Theft Auto VI, que salndrá con un costo inicial de 79,99 dólares para la edición estándar, mientras que la Ultimate Edition se ofrecerá a 99,99 dólares.

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La Ultimate Edition de GTA 6 sumará vehículos prémium, armas, objetos cosméticos y contenidos para Jason y Lucía.

La versión estándar proporciona acceso completo a la historia y al contenido base del juego, manteniendo la experiencia clásica que caracteriza a la franquicia.

La Ultimate Edition amplía la experiencia, ofreciendo una colección exclusiva de vehículos prémium, armas y objetos cosméticos que acompañarán a los protagonistas Jason y Lucía durante toda la campaña.

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Entre los elementos más destacados de esta edición se encuentran vehículos como el Vapid Dominator Buggy del 67 y el Grotti Cheetah del 95, talleres de personalización de vehículos, acceso a restauración de coches clásicos y variantes exclusivas de armas y estilos para ambos personajes.

Quienes reserven Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage como recompensa.

Además, la Ultimate Edition garantiza el acceso prioritario a servicios y tiendas únicos, entre ellos la tienda de ropa Stock 305, la peluquería unisex Sara’s y el local de tatuajes Electric Fang Tattoo, con más de 50 diseños originales creados por el colectivo artístico FAILE. Estos contenidos se irán desbloqueando progresivamente conforme avance la historia principal.

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Cuáles son los beneficios y recompensas por reservar el juego

Reservar GTA VI, tanto en su edición estándar como en la Ultimate, dará acceso inmediato al Pack Vintage de Vice City. Este pack incluye el vehículo Vapid Stanier del 55 con garaje propio, atuendos y peinados vintage, y un patrón de arma inspirado en la emblemática camisa de Tommy Vercetti.

Quienes realicen la reserva antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage, sumando un incentivo relevante para asegurar la compra anticipada. Además, todos los artículos y ventajas de la Ultimate Edition estarán disponibles a lo largo de la historia, con nuevos contenidos en cada capítulo.

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La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.

Formato de las versiones físicas y digitales

La edición física de Grand Theft Auto VI llegará en un formato inédito para la franquicia. No incluirá disco, sino un código de descarga dentro de la caja, permitiendo la precarga desde el 12 de noviembre. Este cambio responde a la intención de permitir que todos los usuarios puedan instalar el juego con anticipación y acceder sin demoras el día del lanzamiento mundial.

Esta medida marca una diferencia respecto a títulos anteriores de la saga, en los que el formato físico tradicional era la norma, y pone en primer plano la transición hacia un modelo completamente digital para grandes lanzamientos de la industria. Aunque no se confirmó si esta edición contará con algún contenido adicional, como mapa o folletos, que son tradición en los juegos de Rockstar.

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