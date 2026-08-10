El truco para compartir audio en Apple TV y ver series en pareja sin hacer ruido

El Apple TV cuenta con una función que permite enviar el sonido de cualquier contenido a dos pares de auriculares inalámbricos compatibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Ver series o películas en pareja a altas horas de la noche suele ser un desafío para quienes viven en departamentos o tienen paredes delgadas. El Apple TV ofrece una solución: permite compartir el audio con dos auriculares inalámbricos y ajustar el volumen de manera independiente, facilitando una experiencia cinematográfica sin ruidos molestos para quienes descansan cerca.

Además, incorpora funciones avanzadas como audio espacial y herramientas para localizar el mando Siri Remote en la oscuridad, completando un entorno de cine nocturno ideal.

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Cómo compartir audio en Apple TV para ver series en pareja sin despertar a nadie

El Apple TV cuenta con una función que permite enviar el sonido de cualquier contenido a dos pares de auriculares inalámbricos compatibles, como los AirPods o algunos modelos de Beats.

El Apple TV integra la tecnología de audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, disponible en modelos recientes de AirPods y Beats. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Esto significa que dos personas pueden disfrutar de la misma película o serie, manteniendo cada una el control absoluto sobre el volumen que recibe en sus propios auriculares. Así, si uno de los dos prefiere escuchar los diálogos en un nivel más alto y el otro necesita un volumen más bajo, ambos pueden ajustar la intensidad de forma individual, sin afectar la experiencia del otro.

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Para activar esta opción, basta con conectar el primer par de auriculares al Apple TV y luego, desde el Centro de Control del dispositivo, seleccionar la pestaña de audio. Allí aparece la alternativa para compartir audio, lo que permite añadir un segundo par de auriculares acercándolo al Apple TV o al mando.

Al finalizar, el menú muestra dos controles de volumen separados, uno para cada usuario. La gestión es sencilla y evita discusiones sobre si el sonido está demasiado alto o bajo, beneficiando la convivencia nocturna.

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Solo los modelos 4K con chips serie A pueden procesar audio multicanal y seguimiento de movimientos en tiempo real. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ventajas del audio espacial para una experiencia de cine en casa

Más allá de permitir compartir el sonido, el Apple TV integra la tecnología de audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, disponible en modelos recientes de AirPods y Beats. Esta función procesa las pistas de audio multicanal, como 5.1, 7.1 o Dolby Atmos, y las reproduce en los auriculares simulando la acústica envolvente de una sala de cine.

El sistema utiliza los sensores de movimiento del auricular para mantener el origen del sonido anclado a la pantalla del televisor, incluso si el espectador gira la cabeza.

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La activación del audio espacial se realiza desde el mismo menú de audio en el Apple TV. Una vez conectados los auriculares, se puede elegir entre dos modos: uno en el que el sonido se adapta a los movimientos de la cabeza, y otro que mantiene un efecto surround fijo.

La activación del audio espacial se realiza desde el mismo menú de audio en el Apple TV. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para obtener el máximo provecho, es recomendable verificar que el contenido tenga la etiqueta Dolby Atmos, 5.1 o 7.1, ya que solo así se percibirá a plenitud el efecto envolvente.

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Localización del mando Siri Remote durante las sesiones nocturnas

Durante las maratones nocturnas, es común que el mando Siri Remote se pierda entre los cojines del sofá. Apple ha previsto este inconveniente y ofrece la posibilidad de localizar el mando utilizando el iPhone, siempre que ambos dispositivos sean compatibles y tengan actualizaciones recientes. El chip de banda ultraancha (UWB) presente en el Siri Remote de última generación permite que el iPhone funcione como un radar de proximidad.

Para encontrar el mando, se accede al Centro de Control en el iPhone y se selecciona la opción del mando Apple TV. Desde allí, es posible activar la función de búsqueda, que abre una interfaz visual donde un círculo guía al usuario hasta el lugar exacto donde está el dispositivo, facilitando su hallazgo incluso en la oscuridad.

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La opción “Reducir sonidos fuertes” está disponible desde el menú de configuración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción automática de sonidos fuertes para sesiones nocturnas

El Apple TV también incorpora una herramienta que ajusta el rango dinámico del audio en tiempo real. La opción “Reducir sonidos fuertes” está disponible desde el menú de configuración y resulta útil para quienes desean evitar sobresaltos provocados por explosiones, disparos o efectos sonoros intensos durante la noche.

Al activar esta función, el sistema suaviza automáticamente los picos sonoros y eleva discretamente el volumen de los diálogos más bajos, equilibrando toda la pista de audio.

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Esto permite ver películas o series con el volumen general bajo, sin perder claridad en las voces y sin que los efectos especiales sobresalgan de forma molesta. La función se activa desde el menú de ajustes, dentro de la sección de video y audio, y no requiere configuraciones adicionales.