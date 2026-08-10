Un fotógrafo resultó gravemente herido tras ser embestido en plena carrera de motocross en Catamarca: “La saqué barata”

El momento en el que la rueda trasera de la motocicleta de uno de los competidores embiste a un hombre, que se encontraba cerca de la pista

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Un fotógrafo resultó gravemente herido durante el Campeonato Argentino de Motocross, en el circuito Capanas del Rosario, en Fray Mamerto Esquiú, provincia de Catamarca.

La víctima fue identificada bajo las siglas W. R. La secuencia quedó registrada en imágenes que rápidamente circularon en redes sociales. Se observa al hombre dentro de un sector del trazado, con cámara en mano, mientras seguía el paso de los competidores. La competencia comenzó y, en cuestión de segundos, la rueda trasera de una motocicleta de la categoría MX2 impactó de lleno contra él.

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De acuerdo con lo informado por el portal El Ancasti, la fecha reunió en la provincia de Catamarca a más de 160 pilotos, quienes compitieron en diversas categorías como MX1, MX2, MX3, MX125, MX85 y WMX. El evento, de relevancia nacional, atrajo a numerosos espectadores y equipos de trabajo, entre ellos profesionales de la fotografía y el video encargados de documentar cada detalle de la competencia.

Tras el choque, W. R. fue asistido y trasladado a un centro de salud. Horas después, ya desde su casa, compartió un video en el que relató detalles de lo sucedido y brindó información sobre su estado. “Estoy fracturado, luxado el hombro y también fracturada la muñeca”, explicó el fotógrafo, quien además señaló padecer “una contusión muy fuerte en el pulmón” que le dificulta la respiración.

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Pese a la gravedad de las lesiones, el hombre se mostró agradecido por el desenlace. “La saqué muy barata”, afirmó, haciendo referencia a la magnitud del accidente y al riesgo que implicó su posición en el circuito. El fotógrafo reconoció que su ubicación contribuyó al incidente y asumió responsabilidad parcial: “Yo también me arriesgué, tengo responsabilidad en lo que pasó”.

W. R. detalló que se encontraba trabajando al costado del salto, buscando capturar imágenes de la competencia. “Estaba al costado del salto, nunca esperé que la moto vaya a cortar el salto así”, manifestó.

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El incidente se produjo en el circuito Campanas del Rosario, en Fray Mamerto Esquiú, Catamarca, durante la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross

El incidente generó preocupación entre los asistentes y en la comunidad del motocross, que siguió de cerca la evolución del estado de salud de la víctima. El propio fotógrafo aprovechó su mensaje para dirigirse al piloto involucrado, a quien le deseó que haya podido continuar en la competencia. “Ojalá que el piloto también acepte mis disculpas y haya podido ganar la carrera porque era el primero”, expresó.

“Simplemente quería hacer unos buenos videos y pasó lo que pasó. Son cosas que pasan en cualquier ámbito, en el trabajo. Estaba trabajando, estaba haciendo fotos”, resumió.

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El Campeonato Argentino de Motocross, que congrega a pilotos de distintos puntos del país, contempla protocolos de seguridad para competidores y público.

El fotógrafo concluyó su mensaje con palabras de agradecimiento y un llamado a la prudencia, tanto para quienes ejercen la labor periodística en eventos deportivos como para los propios organizadores.

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Hace tan solo unos meses, un accidente similar tuvo lugar durante el Enduro de Villa Gesell. En una de las dunas más altas del trayecto, un piloto impactó con su rueda sobre la cabeza de otro corredor que se había caído: quedó tendido en el suelo durante algunos segundos hasta que personas del público irrumpieron en el trazado de arena.

Según mostraron las distintas filmaciones de las personas presentes en el público, la motocicleta 1155 golpeó contra el corredor de la moto 434 en la bajada de una duna. Ese punto ciego dejó al corredor debajo de su vehículo y siendo ayudado por el otro competidor a escapar, con ambas motos trabadas por el impacto. Una vez que lograron destrabar las motos, Cristóbal Núñez buscó salir de esa zona peligrosa tras haber quedado atascada.

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Inmediatamente, otro participante saltó por el lugar e impactó sobre Núñez, casi sin advertir lo sucedido. Una toma que registró mostró que la motocicleta que impacta es la número 6. Rápidamente, dos personas se pusieron en el punto más alto de la duna para gesticular con el fin de evitar el tránsito por ese lugar, al mismo tiempo que los banderilleros desde los extremos agitaban la bandera amarilla para advertir a los distintos participantes. Afortunadamente, la víctima no sufrió heridas de consideración.