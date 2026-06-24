Cómo usar la IA de Google para crear una imagen tuya en un estadio del Mundial 2026: México, EE.UU. o Canadá

La imagen generada puede replicar el ambiente mundialista. (Foto: Gemini)

Para quienes no pueden viajar a México, Estados Unidos o Canadá durante el Mundial 2026, existe una alternativa digital que permite acercarse a la experiencia de estar en un estadio mundialista.

Utilizando Gemini, la inteligencia artificial (IA) de Google, es posible generar una imagen en la que una persona aparece como aficionado en un estadio real durante un partido del torneo.

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La herramienta permite combinar fotografías personales con imágenes de estadios y partidos, generando un resultado visual que puede compartirse en redes sociales, siempre que se indique que se trata de una imagen creada por IA.

Qué se necesita para generar una imagen en un estadio del Mundial 2026

Se deben usar imágenes donde se evidencie el estadio, los aficionados y los jugadores. (Foto: REUTERS/Eloisa Sánchez)

El primer paso consiste en reunir imágenes de buena calidad. Es clave contar con:

Una fotografía personal nítida, preferentemente con fondo neutro.

Imágenes de aficionados en estadios de la Copa Mundial para reproducir el ambiente y la multitud.

Una imagen clara del estadio donde se jugará el partido de interés.

Una imagen del partido específico, reflejando la fecha y las selecciones.

La utilización de imágenes originales o libres de derechos mejora el resultado y previene conflictos relacionados con derechos de autor. La calidad de las fotos base influye directamente en el realismo de la imagen final.

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Cómo se suben las imágenes en Gemini, la IA de Google

Con las fotos listas, el siguiente paso es acceder a Gemini, desde la aplicación o el navegador web, utilizando una cuenta registrada de Google. Al ingresar a la plataforma, se debe elegir la función de generación de imágenes.

Gemini permite subir varias imágenes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La plataforma permite subir varias imágenes de referencia. Al cargar la fotografía personal y las imágenes del estadio, el sistema identifica los elementos principales y prepara la composición. Es importante verificar que todas las imágenes sean compatibles con los formatos aceptados por la IA.

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Qué prompt se debe escribir para obtener la imagen deseada

El resultado final depende del prompt, la instrucción que se le da a Gemini. Este mensaje debe ser claro, específico y detallar los elementos que se desean en la imagen. Un ejemplo de prompt sería:

“Genera una imagen realista de una persona en la tribuna del Estadio Azteca durante un partido del Mundial 2026 entre Colombia y México. La persona debe estar usando camiseta amarilla de Colombia y rodeada de otros aficionados, con el campo de juego y los jugadores visibles al fondo”.

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Entre más detallado sea el prompt mejor será el resultado. (Foto: Gemini)

Esta instrucción permite que la IA combine las imágenes adjuntas y ubique a la persona en el espacio elegido. Los detalles como el color de la camiseta, la ubicación en las gradas y la presencia de otros aficionados contribuyen a un resultado creíble.

Cuál es el resultado y cómo se descarga la imagen generada

El sistema tarda unos segundos en procesar la solicitud. La imagen resultante muestra a la persona en la atmósfera del estadio, con detalles como banderas, camisetas y la multitud propia de la Copa Mundial.

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Para descargar la imagen, se debe utilizar la función de descarga que ofrece Gemini. El archivo puede guardarse en el dispositivo para su uso posterior.

Qué considerar antes de compartir la imagen en redes sociales o plataformas

Se debe especificar que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial si se publica en redes sociales. (Foto: REUTERS/Hollie Adams)

Antes de publicar la imagen generada, es fundamental aclarar que se trata de una creación realizada con IA. Informar sobre su uso evita confusiones y responde a las políticas de transparencia de plataformas como Instagram, Facebook o X (antes Twitter).

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Muchas plataformas digitales han incorporado etiquetas y advertencias para imágenes producidas por IA, así que especificar este origen responde a una práctica responsable. En algunos contextos, la difusión de imágenes manipuladas puede estar sujeta a regulaciones específicas.

“Imagen generada con inteligencia artificial a través de Google Gemini” es una mención suficiente para acompañar la publicación.