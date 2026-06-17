Si quieres una foto con Cristiano Ronaldo, sigue el truco de Gemini para tenerla en segundos

Cualquier usuario con acceso a internet puede tener una imagen de IA con su jugador favorito. (Foto: Gemini)

El arranque del Mundial 2026 ha generado una nueva ola de entusiasmo en torno a las figuras más reconocidas del fútbol internacional. En este contexto, Cristiano Ronaldo ha vuelto a captar la atención mundial al debutar con la selección de Portugal.

A propósito de este evento,cualquier persona puede obtener en segundos una foto personalizada con el astro portugués utilizando la inteligencia artificial desarrollada por Google, Gemini.

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Gemini ofrece una manera sencilla y rápida de crear imágenes hiperrealistas al estilo de una selfie con grandes personalidades. Solo hay que seguir unos pasos y en cuestión de segundos se puede tener la foto.

En qué plataforma de IA se puede generar una foto con Cristiano Ronaldo

Gemini está disponible como aplicación o a través del navegador. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El primer paso consiste en ingresar a la plataforma de Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google. Este servicio está disponible a través del navegador web y requiere una cuenta activa de Google para su uso.

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Esta herramienta permite la creación de fotografías artificiales a partir de descripciones de texto, conocidas como prompts. La disponibilidad de Gemini puede variar según la región, así que se sugiere verificar el acceso en el país correspondiente antes de iniciar el proceso.

Qué tipo de imágenes elegir como base para Gemini

Para lograr un resultado convincente, es clave seleccionar imágenes de referencia que se adapten al contexto deseado. La elección debe centrarse en fotos recientes de Cristiano Ronaldo en espacios reconocibles, como estadios, zonas mixtas o graderías, para maximizar el realismo y la coherencia visual.

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La imagen de Cristiano Ronaldo debe estar en buena resolución. (Foto: REUTERS/Phil Noble)

Imágenes tomadas durante el Mundial o en situaciones informales, como salidas del estadio o encuentros con aficionados, suelen facilitar resultados más naturales y convincentes.

De esta forma, la herramienta de Gemini puede analizar el contexto de la imagen base y ajustarse a los detalles proporcionados en el prompt.

Cuál prompt debo escribir en Gemini para obtener la mejor foto

El éxito del proceso depende en gran medida de la precisión del prompt, es decir, la instrucción textual que se proporciona a la inteligencia artificial. Un prompt efectivo sería: “Foto con Cristiano Ronaldo saliendo del estadio tras su debut en el Mundial de 2026, ambos sonrientes, fondo con gradería y público, estilo selfie”.

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Otros prompts sugeridos incluyen descripciones como “foto con Cristiano Ronaldo en la gradería celebrando un triunfo”, o “selfie con Cristiano Ronaldo en la zona mixta del estadio”.

Este tipo de ilustraciones puede ser generada por cualquier persona con acceso a la herramienta de Google. (Foto: Gemini)

La herramienta permite ajustar detalles como la expresión facial, la ropa o la presencia de elementos alusivos al Mundial, lo que incrementa la personalización del resultado.

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Cómo descargar la imagen generada con Gemini, la IA de Google

Una vez obtenida la imagen deseada a través de Gemini, el procedimiento para descargarla es directo. Tras visualizar el resultado, la plataforma despliega una opción visible que permite guardar la fotografía en el dispositivo.

Al seleccionar el botón de descarga, la imagen se almacena en la carpeta de descargas predeterminada del usuario, lista para ser utilizada o compartida.

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En algunos casos, se puede solicitar confirmar la aceptación de los términos de uso antes de completar la descarga. Es clave verificar la resolución de la imagen y revisar que cumpla con las expectativas, porque Gemini permite generar varias versiones para elegir la más adecuada.

Qué otras opciones y pautas existen para mejorar los resultados

Si se piensa publicar en alguna red social es clave aclarar que se trata de una ilustración generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la función de generación de imágenes, Gemini ofrece herramientas para ajustar detalles como iluminación, fondo y resolución.

Es clave experimentar con diferentes combinaciones de prompts y estilos, aprovechando la capacidad de la inteligencia artificial para captar matices y detalles del contexto futbolístico. La integración de elementos del Mundial, como banderas, camisetas o trofeos, ayuda a reforzar el realismo y vinculación con el evento.

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Asimismo, la experiencia puede enriquecerse compartiendo las imágenes en redes sociales, siempre citando que se trata de creaciones generadas por inteligencia artificial. La transparencia en el uso de estas herramientas contribuye a evitar confusiones y a fomentar un uso ético de la tecnología.