Marixa Balli le respondió a Marcela Baños tras la polémica por su reemplazo en Pasión de Sábado: “Qué mambo que tienen”

La cantante salió al cruce de la conductora de Pasión de sábado (Video: LAM-América)

Guardar

Las diferencias entre Marcela Baños y Marixa Balli son parte de la historia de la movida tropical y, cada tanto, resurgen para refrescar una rivalidad que nunca terminó de apagarse. El nuevo capítulo llegó antes de que Baños pudiera siquiera hacer las valijas: la conductora de Pasión de Sábado (América) se enteró por televisión de que su reemplazo durante las vacaciones será nada menos que la intérprete de “La Cachaca”. Dos semanas, dos sábados, y una tensión de años que volvió a ponerse en primer plano.

Baños no se guardó nada. “Me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy en shock. Lo llamé a Serantoni y no me atendía”, dijo en Pasó en América. Desde su lugar, aclaró que había una lista de cuatro candidatas para el reemplazo, que ella misma había aportado: Balli, Nazarena Vélez, Sabrina Rojas y Silvina Escudero. Pero dejó en claro que nunca imaginó que Balli fuera a aceptar. “Jamás creí ni jamás pensé que ella iba a decir que sí, por ser mi reemplazo, porque ella quiere ser primera. Soy yo parte de la movida tropical, soy la creadora”, dijo. Lo que más la irritó no fue el nombre elegido sino la forma: enterarse por un programa de televisión en lugar de por la producción.

PUBLICIDAD

El reemplazo no se gestó por los canales habituales. Fue Ángel de Brito quien plantó la semilla: le deslizó la idea a Balli al pasar, en medio de una conversación, sin anunciarla como propuesta formal. “Estábamos hablando y de golpe me tiraste eso”, le dijo Balli al conductor en LAM. “¿Se va de vacaciones?”, preguntó ella en ese momento. La respuesta fue suficiente para que dijera que sí de inmediato.

De Brito lo reconoció sin vueltas: “Te lo metí así al pasar porque recordaba también que habías quedado un poco enojada en su momento”. En la cadena también estuvo Pablo Serantoni, productor del programa, que juega al pádel con De Brito. La propuesta pasó además por Telefe y por América antes de cerrarse.

PUBLICIDAD

Marcela Baños no pudo ocultar su sorprensa al enterarse que Marixa Balli ocupará su lugar como su reemplazo en Pasión de Sábado (Pasó en América - América)

Balli debutará el sábado 15 y repetirá el siguiente. Ocho horas en vivo, dos fechas, y una vuelta a un formato que ya conoce. En LAM contó que otras veces había rechazado hacer el reemplazo de Baños, pero que esta vez algo cambió: “Yo ya hice reemplazos de Marcela y también un par de veces dije que no. Y esta vez fue muy gracioso y dije: ‘¿Por qué no?’”.

La pregunta sobre si había hablado con Baños antes de confirmar la participación fue respondida con otra pregunta: “¿Pero yo tendría que hablar con Marcela?”. Balli dijo que en los últimos encuentros en LAM le habló bien y que para ella el vínculo estaba resuelto en términos de cordialidad. “Ese día le hablé muy bien. Creo que nos cruzamos en LAM dos o tres veces y yo le hablé muy bien y para mí estaba todo más que resuelto en el sentido de: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?”.

PUBLICIDAD

“¿Por qué habla así? No, no sé, porque dijo un montón de cosas. Como diciendo: ella quiere ser la primera, ella quiere ser la única. ¿Cómo me rompen las bolas con eso? Porque, ¿quién quiere ser la primera? ¿Quién quiere ser la única? Qué mambo que tienen en endosarme que yo quiero siempre conducir cuando salió todo ese bardo ahí desde LAM. Tengo, te juro, las bolas al plato con todo ese tipo de cosas".

Marixa Balli le respondió a Marcela Baños: “Qué mambo que tienen que yo quiero siempre conducir”

El último encuentro cara a cara que Balli recordó fue en la fiesta de fin de año de América, hace aproximadamente dos años, en el restaurante de Pamela. “Ella en esa fiesta me saludó: ‘Hola’, así nomás. Me parece que ella me echa todo a mí que nada que ver. Yo soy una mina respetuosa”. Sobre la falta de contacto telefónico, fue contundente: “Yo llamo a una persona que tengo el teléfono. Si no tengo tu teléfono es porque no tenemos nada”.

PUBLICIDAD

Cuando en el piso le recordaron una frase suya que había circulado en redes, Balli explicó el contexto: “¿Sabés por qué dije eso que después se viralizó? Porque ella empezó un mes antes o un mes y medio antes a decir siempre con lo mismo, que yo no la quiero, que yo no la saludo”.

El tramo final de la entrevista fue el más encendido. Cuando desde el piso sugirieron que Baños la identificaba más como panelista que como conductora, y que consideraba a Nazarena Vélez más conductora que ella, Balli reaccionó: “¿Cómo me rompen las bolas con eso? ¿Quién quiere ser la primera? ¿Quién quiere ser la única? Tengo, te juro, las bolas al plato con todo ese tipo de cosas”.

PUBLICIDAD

Y cuando le preguntaron si le molestaba que la quisieran hacer sentir segunda, la respuesta fue una sola línea: “¿Yo sentirme segunda? ¿Quién?”