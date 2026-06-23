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La Steam Machine ya es una realidad: esto costará la consola de Valve y no será barata

La nueva generación de Steam Machine debutará el 30 de junio con hardware basado en AMD y SteamOS 3

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Steam Machine (Captura de tráiler oficial)
Steam Machine tendrá un costo de 1.049 dólares en su versión de 512 GB. (Captura de tráiler oficial)

Valve finalmente puso fin a meses de espera y confirmó el precio y la fecha de lanzamiento de la nueva generación de Steam Machine, sus computadoras especializadas para videojuegos diseñadas para conectarse al televisor.

Tras varios retrasos provocados por problemas de suministro y el aumento del costo de los componentes tecnológicos, la compañía anunció que los nuevos equipos llegarán al mercado el próximo 30 de junio de 2026.

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La compañía ofrecerá dos versiones. El modelo con 512 GB de almacenamiento tendrá un precio de 1.049 dólares, mientras que la variante con 2 TB costará 1.349 dólares. También existirán versiones que incluirán un Steam Controller, con precios de 1.128 dólares y 1.428 dólares, respectivamente.

El elevado costo de los equipos ha generado sorpresa entre los jugadores, especialmente porque las estimaciones iniciales apuntaban a precios considerablemente más bajos.

Steam Machine negra y control en primer plano, sobre una mesa cubierta de fajos de billetes de dólar.
Tras darse a conocer el precio de salida de la Steam Machine, muchos usuarios la consideran excesivamente cara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo salen a la venta las Steam Machines

Valve confirmó que la fecha oficial de lanzamiento será el martes 30 de junio de 2026. Los interesados podrán realizar reservas hasta el 25 de junio.

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Aunque la expectativa alrededor de estas máquinas ha sido alta desde su presentación, la empresa no contempla una distribución oficial en varios países de América Latina. En consecuencia, los usuarios que quieran adquirir una tendrán que recurrir a importadores o servicios de casilleros internacionales.

La nueva generación de Steam Machines representa el regreso de la apuesta de Valve por ofrecer un equipo dedicado al ecosistema de Steam y optimizado para jugar en el televisor desde la comodidad del hogar.

La Steam Machine saldrá al mercado el próximo 30 de junio.
La Steam Machine saldrá al mercado el próximo 30 de junio.

Dos modelos con diferentes capacidades de almacenamiento

La Steam Machine estará disponible en dos configuraciones principales. La primera incorpora un SSD NVMe de 512 GB y tiene un precio de 1.049 dólares. Para quienes necesiten más espacio para instalar juegos, Valve también lanzará una versión con 2 TB de almacenamiento por 1.349 dólares.

Ambos modelos podrán adquirirse con un Steam Controller incluido. En ese caso, el precio aumentará a 1.128 dólares para la versión de 512 GB y a 1.428 dólares para la configuración de 2 TB.

Además, la edición de mayor capacidad incluirá placas frontales adicionales con diferentes acabados estéticos.

Una Steam Machine cúbica, de colores oscuro y plata, sobre un escritorio con luz frontal y puertos USB. Un ratón negro y una mano desenfocada están al fondo
La Steam Machine contará con el sistema operativo SteamOS 3. (Valve)

Las especificaciones de la nueva Steam Machine

Valve ha equipado estos dispositivos con hardware basado en tecnología de AMD. Entre las principales características destacan:

  • Procesador AMD personalizado con arquitectura Zen 4 de seis núcleos y doce subprocesos.
  • Gráficos RDNA3 con 28 unidades de cómputo.
  • 16 GB de memoria RAM DDR5.
  • 8 GB de memoria VRAM GDDR6.
  • Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB o 2 TB.
  • Ranura para tarjetas microSD.
  • Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.3 y Gigabit Ethernet.
  • Adaptador inalámbrico para Steam Controller.
  • Sistema operativo SteamOS 3.
  • Diseño compacto con forma cúbica.

La propuesta busca ofrecer una experiencia similar a la de una consola tradicional, pero con las ventajas del ecosistema de PC y la biblioteca de juegos disponible en Steam.

Steam Machine
La Steam Machine es comparatada con una PC de gama media-alta. (Valve)

¿Por qué son tan caras las nuevas Steam Machines?

El precio ha sido uno de los aspectos más comentados desde el anuncio oficial. En los últimos meses, la industria tecnológica ha enfrentado un aumento significativo en el costo de numerosos componentes, especialmente memorias RAM y unidades de almacenamiento.

A ello se suman las dificultades en las cadenas de suministro y las tensiones económicas internacionales que han afectado a diversos sectores.

El incremento de la demanda de componentes por parte de empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial también ha contribuido a encarecer determinados elementos esenciales para la fabricación de computadoras y dispositivos electrónicos.

Mandos Steam Machine
La Steam Machine contará con sus propios controladores. (Valve)

El regreso de una apuesta de Valve

La nueva generación de Steam Machines marca el regreso de una iniciativa que Valve presentó años atrás con el objetivo de llevar la experiencia de PC al salón de los usuarios.

Con hardware actualizado, un formato compacto y una integración completa con SteamOS, la compañía busca ofrecer una alternativa para quienes prefieren jugar en el televisor sin renunciar a las ventajas del ecosistema de Steam.

Sin embargo, el precio final de los equipos podría convertirse en uno de los mayores desafíos para conquistar a una comunidad que ya cuenta con múltiples opciones en el mercado de los videojuegos.

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