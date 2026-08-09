Escándalo en el Parlamento de Kosovo: una diputada lanzó huevos contra el primer ministro Albin Kurti

El incidente se produjo mientras se debatía la propuesta de un candidato a presidente del parlamento

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Una sesión del Parlamento de Kosovo terminó este sábado en medio de gritos, lanzamiento de huevos y la intervención de los servicios de seguridad, después de que la diputada opositora Time Kadrijaj arrojara huevos contra Albin Kurti, primer ministro en funciones y líder del partido Vetëvendosje. El episodio obligó a interrumpir una reunión clave para completar la formación de las nuevas instituciones políticas del país.

El enfrentamiento se produjo cuando Kurti volvió a pedir que se aplazara la sesión constitutiva de la Asamblea, el órgano legislativo de Kosovo. El dirigente sostuvo que necesita más tiempo para negociar con los partidos opositores un acuerdo que permita avanzar en la elección del próximo presidente del país.

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La petición provocó una fuerte reacción dentro del hemiciclo. Kadrijaj, integrante de la Alianza por el Futuro de Kosovo, lanzó varios huevos hacia Kurti mientras lo acusaba públicamente de bloquear el funcionamiento del Parlamento. La situación derivó en un enfrentamiento entre legisladores y llevó al personal de seguridad a intervenir.

La diputada de Kosovo Time Kadrijaj lanza un huevo contra el primer ministro Albin Kurti durante una sesión parlamentaria en Pristina (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

El presidente de la Asamblea, Dimal Dehari, ordenó finalmente detener la sesión. La decisión se produjo después de que el secretario general interino del Parlamento, Feride Podvorica, pidiera que se interrumpiera la reunión.

“¡Interrumpan la sesión!”, reclamó Podvorica.

Ante la escalada de tensión, Dehari solicitó la presencia de los agentes de seguridad y posteriormente anunció la suspensión.

“La sesión queda suspendida; se les notificará oportunamente cuándo se celebrará la próxima sesión”, declaró.

El incidente ocurrió en un momento especialmente delicado para Kosovo, una pequeña nación de los Balcanes que declaró su independencia de Serbia en 2008 y cuya vida política continúa marcada por profundas divisiones internas y por las dificultades para consolidar sus instituciones.

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Kurti, de 51 años, no centró sus críticas en el ataque que recibió. Después de que los huevos impactaran sobre su ropa, sostuvo que el verdadero problema era la falta de disposición de los dirigentes opositores para sentarse a negociar.

Legisladores de Kosovo discuten durante la sesión plenaria para elegir al nuevo presidente del Parlamento, en Pristin (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

“Si lanzar huevos y golpear la chaqueta y los pantalones del primer ministro con los huevos que le arrojó una diputada es el precio que tengo que pagar para que se sienten a hablar, con gusto lo pago”, afirmó. “No me quejo de que hayan lanzado huevos, me quejo de que no quieran reunirse”.

El conflicto político tiene su origen en las dificultades para completar el proceso iniciado después de las elecciones parlamentarias de junio. Vetëvendosje fue la fuerza más votada y obtuvo una posición dominante, pero no cuenta por sí sola con los votos necesarios para resolver todos los asuntos institucionales.

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Uno de los principales obstáculos es la elección del presidente de Kosovo. Para aprobar al jefe de Estado se requiere una mayoría de dos tercios de los diputados, por lo que Kurti necesita el respaldo de otras fuerzas políticas.

El primer ministro en funciones propone que la presidencia sea ocupada por una persona independiente. La Liga Democrática de Kosovo (LDK), uno de los principales partidos opositores, sostiene que el puesto debería corresponder a su formación. Su líder, Lumir Abdixhiku, mantuvo conversaciones con Kurti hasta el viernes, pero las posiciones no cambiaron.

El Partido Democrático de Kosovo (PDK), encabezado por Bedri Hamza, también ha descartado incorporarse a un acuerdo de gobierno y ha anunciado que permanecerá en la oposición. Por su parte, Ardian Gjini, dirigente de la Alianza, rechazó la invitación de Kurti para reunirse.

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La diputada Time Kadrijaj protagoniza un momento de tensión durante una sesión parlamentaria en Pristina, Kosovo (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

La disputa se suma a un proceso de formación institucional que ya acumula retrasos. La Asamblea no logró completar su constitución dentro del plazo previsto y los partidos mantienen desacuerdos sobre la manera de avanzar.

El Tribunal Constitucional estableció que, una vez suspendida la sesión, su continuación debe ser convocada dentro de un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, la resolución del bloqueo político depende de que las distintas fuerzas consigan un acuerdo sobre los cargos centrales del Estado.

Kurti advirtió que constituir el Parlamento sin un entendimiento previo podría llevar al país a otra convocatoria electoral. “Nos llevaría inevitablemente a nuevas elecciones”, afirmó.

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Kosovo ya ha atravesado varias elecciones en un período relativamente corto, mientras sus instituciones han sufrido sucesivos bloqueos derivados de la falta de acuerdos entre los principales partidos. Por eso, el incidente protagonizado por Kadrijaj no solo interrumpió una sesión parlamentaria: ocurrió en el centro de una disputa que mantiene abierta la posibilidad de que el país vuelva a las urnas antes de completar la actual reorganización política.