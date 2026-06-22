Vozinha alcanza 15 millones de nuevos seguidores en Mundial 2026: top 10 de los Instagram jugadores

El portero caboverdiano de 40 años se convirtió en el mayor fenómeno de audiencia del torneo, con más de 15 millones de nuevos seguidores entre el 8 y el 22 de junio, según MyBettingSites, y un crecimiento porcentual fuera de escala - Reuters/Sam Navarro

Un portero de 40 años de Cabo Verde se convirtió en el fenómeno digital del Mundial 2026. Vozinha, arquero y capitán de la selección caboverdiana, acumuló 15.396.004 nuevos seguidores en Instagram desde el inicio del torneo, un crecimiento de más del 48.000% que lo posiciona como el jugador con mayor expansión de audiencia en redes sociales de toda la competencia.

El salto es tan pronunciado que eclipsa incluso a figuras con audiencias de cientos de millones. Lionel Messi sumó 2.319.652 seguidores en el mismo periodo; Cristiano Ronaldo, 1.933.514, según datos de MyBettingSites, plataforma especializada en análisis de medios deportivos. Vozinha los superó a ambos por un margen de más de siete veces.

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Su cuenta pasó de ser prácticamente desconocida fuera del circuito africano a registrar 15.427.542 seguidores totales al 22 de junio de 2026.

Más allá de los nombres, el dato de fondo es el cambio de regla: en el Mundial 2026 no solo se compite por puntos, también por alcance, monetización y reputación digital, con historias capaces de reordenar el mapa de influencia en días - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por qué Vozinha se convirtió en la figura del torneo

El crecimiento digital tiene una explicación deportiva concreta. Vozinha fue determinante en dos de los resultados más llamativos de la fase de grupos: el empate sin goles ante España (donde su actuación bajo los tres palos anuló por completo a una de las delanteras más temidas del torneo) y el 2-2 ante Uruguay, en el que sus atajadas en los minutos finales sostuvieron el resultado para Cabo Verde.

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Dos puntos ante dos potencias históricas le dieron al arquero veterano una proyección global que ninguna campaña de marketing habría podido generar.

En términos económicos, el impacto también es medible. Según los cálculos de MyBettingSites, que aplica el parámetro estándar del sector de 10 dólares por cada 1.000 seguidores, Vozinha pasó de generar estimativamente 68.000 dólares por publicación patrocinada a 154.000 dólares en el transcurso del torneo.

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Top 10 de jugadores con más seguidores ganados

Los datos, registrados entre el 8 y el 22 de junio de 2026 para los 48 planteles del Mundial, muestran el siguiente ranking por seguidores nuevos:

El ranking de crecimiento muestra que el torneo acelera marcas personales: Endrick aparece segundo con más de tres millones nuevos, mientras Neymar, Haaland y Lamine Yamal también suman grandes cifras en un periodo de solo dos semanas - Tomado de: @vozinha01 @Endrick @neymarjr

1. Vozinha (Cabo Verde) Seguidores ganados: +15.396.004 | Aumento: +48.817% | Total: 15.427.542

2. Endrick (Brasil) Seguidores ganados: +3.121.144 | Aumento: +17,0% | Total: 21.427.589

3. Lionel Messi (Argentina) Seguidores ganados: +2.319.652 | Aumento: +0,5% | Total: 508.858.726

4. Neymar (Brasil) Seguidores ganados: +2.048.228 | Aumento: +0,9% | Total: 236.350.038

5. Cristiano Ronaldo (Portugal) Seguidores ganados: +1.933.514 | Aumento: +0,3% | Total: 667.580.389

6. Erling Haaland (Noruega) Seguidores ganados: +1.249.402 | Aumento: +3,1% | Total: 41.893.885

7. Michael Olise (Francia) Seguidores ganados: +1.169.363 | Aumento: +22,6% | Total: 6.353.977

8. Eloy Room (Curazao) Seguidores ganados: +1.044.275 | Aumento: +1.131% | Total: 1.136.618

9. Lamine Yamal (España) Seguidores ganados: +942.575 | Aumento: +2,2% | Total: 44.217.648

10. Vinicius Junior (Brasil) Seguidores ganados: +740.148 | Aumento: +1,2% | Total: 60.649.747

Otras figuras con crecimientos destacados

Endrick asciende al segundo lugar con más de tres millones de nuevos seguidores, superando tanto a Messi como a Neymar en términos de crecimiento absoluto durante el torneo. Eloy Room, portero de Curazao, es la gran sorpresa del listado: partió de una base de apenas 92.343 seguidores antes del torneo y acumuló un aumento del 1.131%, con ganancias estimadas de 11.366 dólares por publicación patrocinada.

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Entre los crecimientos porcentuales más pronunciados fuera del top 10 figuran compañeros de Vozinha en la selección caboverdiana: Diney Borges pasó de 20.837 a 210.554 seguidores (+910,5%), y Joao Paulo acumula un aumento total del 675,6%, con 129.331 seguidores al cierre del periodo analizado. Ayyoub Bouaddi, de Marruecos, registra un crecimiento del 270,3% respecto a su base previa al torneo.

Keito Nakamura, de Japón, quien anotó en el empate 2-2 ante Países Bajos, ganó 651.138 seguidores (+155,3%), con ganancias estimadas de 10.705 dólares por publicación. El alemán Deniz Undav superó por primera vez el millón de seguidores tras sumar 446.843 nuevos (+77,0%).

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Entre Messi y Ronaldo, la audiencia combinada en Instagram supera los 1.170 millones de seguidores, una cifra que ningún otro deporte ni plataforma de entretenimiento iguala de forma individual.

El impacto de Vozinha en el Mundial 2026 trasciende lo deportivo y redefine el alcance de la visibilidad digital en el fútbol. Su crecimiento exponencial en redes sociales, impulsado por actuaciones decisivas ante selecciones históricas, demuestra cómo el rendimiento en la cancha puede transformar el perfil público de un jugador en tiempo real.

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