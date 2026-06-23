Lionel Messi cumple 39 y todos podemos cantarle el feliz cumpleaños: a qué hora y dónde

El conductor de Telefe Noticias junto a su noticiero le pide a la gente cantarle al ídolo en su día por sus 39 años (Video: Instagram)

En medio del Mundial 2026, Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio y para festejarlo se ha hecho viral una propuesta, en la que millones de personas participen de un homenaje: cantarle el “Feliz Cumpleaños” a la misma hora.

La idea la sugirió el periodista Rodolfo Barili y el objetivo es que, principalmente en Argentina, las personas se unan en un corto momento para desearle al capitán de la Selección Argentina lo mejor en su día.

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A qué hora y dónde cantarle el cumpleaños a Lionel Messi

La idea nació como una invitación espontánea y rápidamente se viralizó bajo el hashtag #cumpleLEO.

“Este miércoles, a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche (hora argentina), donde estés, vamos todos a cantarle el feliz cumpleaños a Messi”, propuso Barili, en un video difundido por sus redes sociales.

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La propuesta busca que el homenaje a Lionel Messi llegue hasta Estados Unidos, donde el capitán de la Selección Argentina está concentrado por el Mundial 2026. (REUTERS/Issei Kato)

La idea es que todos, principalmente en Argentina, le canten al jugador, sin importar si están “en las aulas, en los trabajos, en el colectivo... donde estemos”.

La iniciativa apunta a que la celebración trascienda las fronteras y llegue, incluso, a Estados Unidos, donde Messi se encuentra concentrado con la Selección en pleno Mundial. Barili subrayó la oportunidad de enviarle un saludo masivo “ahora más que nunca”.

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La propuesta de Barili se transformó en un fenómeno colectivo. “Es una idea que hoy ponemos a rodar. Ya no es nuestra, ya es de todos”, declaró el periodista, alentando a que cada argentino y seguidor de Messi en el mundo se sume y le haga llegar su afecto al capitán de Argentina.

El miércoles 24 de junio, también es el cumpleaños de otras figuras argentinas como Juan Manuel Fangio, Juan Román Riquelme y Ernesto Sábato, y el aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel y Rodrigo Bueno. El día es considerado por muchos como “el más argentino del año”.

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Lionel Messi dijo que en su cumpleaños solo pide salud para él, su familia y las personas que lo acompañan, después de haber recibido todo a nivel deportivo. (REUTERS/Matias Baglietto)

Qué dijo Lionel Messi sobre su cumpleaños

Consultado por la prensa sobre qué pediría al soplar las velas, Messi fue claro: “La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios, como dije varias veces, me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca y poder seguir disfrutando también de todos estos momentos”.

El futbolista resaltó la importancia de pertenecer a un grupo que “hace muchos años le viene regalando alegría a la gente y sigue estando a la altura en cada competición, en cada partido que compite como el primero, sea cual sea el rival”.

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Sobre la posibilidad de pedirle a Dios un segundo Mundial, Messi comentó que “sería ya pedir demasiado. Lo que me dio ya es de sobra. Lo que toca hoy es disfrutar, intentarlo como lo hicimos siempre y este grupo compite sea cual sea el rival y va a intentar, lo va a intentar otra vez, y va a competir e iremos paso a paso como lo hicimos siempre, pensando siempre en el siguiente rival y no ir mucho más allá”.

Cómo le ha ido a Messi en el Mundial 2026: goles y récord

Con el título de campeón del mundo, Lionel Messi llegó a la Copa del Mundo con varios objetivos: disfrutar su último Mundial, convertirse en el máximo goleador de la historia del torneo y buscar un nuevo título.

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Lionel Messi marcó cinco goles en dos partidos ante Argelia y Austria, llegó a 18 tantos y la Selección Argentina lidera el grupo J del Mundial 2026 con seis puntos. (REUTERS/Issei Kato)

Parte de ese camino ya lo ha logrado, al marcar cinco goles en dos partidos, ante Argelia y Austria, llegando a 18 tantos en total, por lo que ya es el máximo anotador en los Mundiales.

La Selección Argentina es líder del grupo J con seis puntos y cerrará esta fase el sábado 27 de junio frente ante Jordania en Dallas, ya con la clasificación asegurada a 16vos de final, por lo que buscará consolidar su liderato.

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