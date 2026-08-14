Instagram cambió su logo y desató una ola de memes que hasta ChatGPT se metió en la broma

Instagram renovó su logo por primera vez en los últimos 10 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Instagram cambió su logo por primera vez en una década. La compañía presentó un nuevo logotipo tipográfico y dejó atrás la tipografía cursiva que usó durante la última década. El diseño actualizado combinó rasgos de cursiva y de letra de imprenta.

El nuevo logo de Instagram ya empezó a generar reacciones y memes. Se inició una tendencia entre empresas para emular el cambio: OpenAI fue una de las compañías que la siguió y compartió en Threads una versión del logo de ChatGPT.

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En esa misma red social de hilos de Meta, varios usuarios criticaron la modificación. Señalaron que el rediseño no era necesario y que hubieran preferido que Meta se enfocara en optimizar otros aspectos de Instagram, como asegurarse de que el contenido llegara a quienes realmente les debería importar.

OpenAI fue una de las empresas que se sumó a la tendencia y publicó en Threads una versión del logo de ChatGPT. (Threads)

“Y en el episodio de hoy de las cosas que Meta ha hecho que no pedimos mientras ignoran lo que sus usuarios realmente quieren ”, respondió una usuaria a Adam Mosseri, director de instagram.

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“¿Soy solo yo o se lee ‘Instagzam’?”, escribió un usuario en un comentario que acumuló 341 “me gusta”. Otra persona le respondió: “Según lo que puso Adam en el pie de foto, el diseño hace referencia al anterior. Un par de letras son cursivas, y esa ‘R’ es una ‘R’ cursiva”.

Otra usuaria opinó: “Ese pequeño cambio en las formas de las letras cambia por completo la personalidad. Es un movimiento simple, pero con muchísimo carácter”. Ese mensaje tenía dos “me gusta”.

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En los comentarios de la publicación que hizo Adam Mosseri, varios usuarios expresaron su descontento.

Usuarios de redes sociales expresan su descontento con las acciones de Meta, particularmente sobre la monetización y la visualización del contenido en la plataforma. (Threads)

Por otra parte, hubo un usuario que compartió que el nuevo logo le recordaba a Star Wars:

Un usuario comentó que el nuevo diseño le hacía pensar en Star Wars. (Threads)

Asimismo, hubo usuarios que señalaron que acudieron a memes de Sherk:

El rediseño de Instagram ya disparó reacciones y memes. (Threads)

Igualmente, hubo muchos usuarios que coinicideron en que parecía que Instagram hubiera cambiado de nombre:

Muchos usuarios coincidieron en que el nuevo logo da la impresión de que Instagram hubiera cambiado de nombre. (Threads)

Por qué cambiaron el logo de Instagram

Instagram cambió su logo por primera vez en una decada y lo hizo, según explicó Adam Mosseri, responsable de la plataforma, porque el logotipo tipográfico de la parte superior de la app no se modificó durante una década.

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“El logotipo tipográfico en la parte superior de la app no cambió en 10 años, así que era hora de renovarlo”, escribió en su cuenta.

Mosseri sostuvo que el nuevo diseño buscó un resultado “más limpio y más moderno”, pero con continuidad respecto de la identidad anterior.

Instagram actualizó su logo después de una década y, según explicó Adam Mosseri, lo hizo porque el logotipo tipográfico que aparece en la parte superior de la app no había tenido cambios en 10 años. REUTERS/Elizabeth Frantz

En ese sentido, indicó que el rediseño incluyó “referencias al original” y apeló a “la simplicidad y el cuidado artesanal” que, según planteó, siempre caracterizaron a Instagram.

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El cambio se centró en el wordmark: la compañía presentó un nuevo logotipo tipográfico y dejó atrás la tipografía completamente cursiva que mantuvo sin cambios durante los últimos 10 años. El diseño actualizado combinó rasgos de cursiva y de letra de imprenta.

La actualización no pasó inadvertida entre los usuarios. En los comentarios de Instagram y en Threads, varios señalaron que la nueva versión parece decir “Instagzam” y cuestionaron la decisión. Mosseri, por su parte, no especificó cómo será la implementación del nuevo logo dentro de la aplicación.

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El logo anterior se distinguía por un logotipo tipográfico en cursiva, un sello visual que la aplicación mantuvo sin modificaciones durante una década. (Meta)

Cómo era el logo anterior de Instagram

El logo anterior de Instagram se identificaba por su logotipo tipográfico en cursiva, una marca visual que la aplicación mantuvo sin cambios durante 10 años.

Ese wordmark aparecía en la parte superior de la app y funcionaba como un elemento de reconocimiento inmediato para los usuarios, asociado a la identidad de la plataforma durante la última década.

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Su continuidad lo volvió una referencia estable dentro del diseño de la interfaz: cada vez que se abría Instagram, el nombre en cursiva encabezaba la pantalla y reforzaba la idea de una marca ya familiar. Según Adam Mosseri, esa permanencia fue el motivo de la actualización.