Retiran 38 millones de huevos en Estados Unidos por contaminación con Salmonella: estas son las marcas afectadas

La FDA retiró 38 millones de huevos en Estados Unidos tras detectar Salmonella Enteritidis en productos distribuidos desde junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una alerta sanitaria afecta a millones de consumidores en Estados Unidos tras el retiro de al menos 38 millones de huevos distribuidos en seis estados del sur desde junio de 2026, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) detectara contaminación por Salmonella Enteritidis. La advertencia, que eleva la categoría de riesgo a “Clase I”, obliga a revisar y retirar productos en supermercados y tiendas de alimentos de Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Nuevo México y Mississippi. El caso se considera relevante por la magnitud del retiro y el potencial impacto en la salud pública, según los reportes oficiales.

El retiro fue anunciado formalmente el 22 de julio por la empresa Midwest Poultry Services, tras la confirmación de la bacteria en dos de sus granjas ubicadas en Texas. Según el informe oficial de la FDA, la acción preventiva afecta a consumidores y comercios que adquirieron huevos blancos y marrones, de distintos empaques y fechas de caducidad entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó la relación del brote con al menos 98 casos de infección y 26 hospitalizaciones, sin muertes reportadas hasta el momento, de acuerdo con los datos recogidos por Yahoo News y NTD News.

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El contexto del retiro se enmarca en una serie de alertas alimentarias recientes en Estados Unidos, que incluyen productos de otras empresas como Taylor Farms, Chipotle y Whole Foods. Las autoridades sanitarias federal y estatal buscan frenar la propagación de la salmonella y proteger a las poblaciones vulnerables, recomendando la devolución o eliminación de los productos afectados y la desinfección de superficies, según las directrices de la FDA.

¿Por qué la FDA retiró 38 millones de huevos en Estados Unidos en 2026?

La FDA ordenó el retiro de aproximadamente 38 millones de huevos tras identificar la presencia de Salmonella Enteritidis en lotes producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026 en granjas de Midwest Poultry Services en Texas. Según el informe publicado por la FDA en su sitio oficial de retiros, la clasificación “Clase I” implica el máximo nivel de riesgo, ya que el consumo de estos huevos puede causar afectaciones graves a la salud o incluso la muerte.

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La bacteria Salmonella Enteritidis es responsable de infecciones gastrointestinales que pueden ser especialmente peligrosas para niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. De acuerdo con la información difundida por la FDA, la acción se tomó después de que Midwest Poultry Services alertara a la agencia sobre los resultados positivos en sus controles ambientales y análisis de laboratorio externo.

La investigación determinó que las partidas afectadas incluyen huevos blancos y marrones, con fechas de venta o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026. Los productos fueron distribuidos en cadenas nacionales como Kroger y Brookshire’s, así como en supermercados regionales y comercios independientes.

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La alerta sanitaria fue clasificada como Clase I y alcanza a huevos vendidos en Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Nuevo México y Mississippi. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué marcas y lotes de huevos están implicados en el retiro de la FDA?

La alerta sanitaria abarca huevos de marcas como Kroger, Simple Truth, Brookshire’s, Cal-Maine Sunups y Country Morning, según la lista oficial emitida por la FDA. Los lotes afectados pueden identificarse mediante los códigos P-1950 o 0840962 junto con números julianos entre 157 y 184, impresos en el lateral de los envases. Las fechas de vencimiento o consumo preferente van del 20 de julio al 17 de agosto de 2026.

La empresa Midwest Poultry Services indicó que suspendió la distribución de huevos frescos desde las granjas involucradas mientras se desarrolla la investigación. Los huevos fueron enviados a supermercados, tiendas de autoservicio y servicios de alimentos en Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Nuevo México y Mississippi. La FDA recomienda a los consumidores revisar los envases y no consumir los productos si coinciden las fechas y los códigos.

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¿Cuántos casos de salmonella se han reportado por el consumo de estos huevos?

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó 98 casos de infección y 26 hospitalizaciones en 17 estados asociados al consumo de huevos contaminados, de acuerdo con su último comunicado oficial. No se han registrado muertes hasta el momento. El CDC detalló que el 91% de los entrevistados en la investigación epidemiológica había consumido huevos antes de enfermar.

Los síntomas de salmonella incluyen diarrea, fiebre y calambres abdominales, que pueden aparecer entre 12 y 72 horas después de la exposición y durar varios días. El CDC recomienda buscar atención médica inmediata si se presentan fiebre alta, diarrea con sangre, vómitos persistentes o signos de deshidratación prolongada.

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El CDC vinculó el brote de salmonella con 98 casos de infección y 26 hospitalizaciones en 17 estados, sin muertes reportadas. (U.S. Centers for Disease Control and Prevention)

¿Qué hacer si tengo huevos afectados por el retiro de la FDA?

La FDA aconseja a los consumidores que hayan adquirido huevos en las fechas y estados mencionados revisar los códigos y fechas de los envases. Si los productos pertenecen a los lotes retirados, deben ser desechados de inmediato o devueltos al comercio para su reembolso. Además, la FDA pide lavar con agua caliente y jabón todos los utensilios, superficies o recipientes que hayan tenido contacto con los huevos.

Para quienes tengan dudas sobre los lotes comprometidos, Midwest Poultry Services habilitó la línea telefónica 574-405-9531 y el correo recallassistance@mpseggs.com. La recomendación oficial es evitar el consumo de cualquier huevo incluido en la lista de retiro, incluso si no presenta mal olor o aspecto inusual.

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¿Cómo se detectó la contaminación por salmonella en los huevos de Midwest Poultry Services?

Midwest Poultry Services identificó la contaminación mediante controles ambientales rutinarios y análisis de laboratorio realizados por un tercero independiente. Según la información recogida por KFYR y confirmada por la FDA, los resultados se entregaron el 21 de julio y la empresa inició el retiro voluntario al día siguiente. Midwest Poultry Services suspendió la distribución de huevos frescos desde las granjas involucradas en Texas hasta obtener la autorización de las autoridades.

La compañía colabora con la FDA y el CDC para identificar el origen exacto de la contaminación y evitar la propagación a nuevos lotes. El comunicado oficial señala que “la compañía no está distribuyendo huevos frescos producidos en esas granjas hasta nuevo aviso”.

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Los huevos retirados incluyen marcas como Kroger, Simple Truth, Brookshire’s, Cal-Maine Sunups y Country Morning. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Ha habido otros productos afectados por brotes de salmonella en 2026?

El retiro de huevos coincide con alertas emitidas por la FDA para otros productos alimenticios en 2026, como alimentos procesados que contienen jalapeños y que han llevado a retiros voluntarios de empresas como Taylor Farms, Chipotle, QDOBA y Whole Foods. Según el portal especializado ItsRecalled, la FDA publica actualizaciones frecuentes sobre productos con riesgo de contaminación, y mantiene una lista pública en su sitio web.

La agencia recomienda a los consumidores revisar periódicamente la información oficial para conocer posibles extensiones de los retiros y adoptar medidas preventivas en el hogar.

¿Cómo puede afectar a la salud consumir huevos contaminados con salmonella?

El consumo de huevos contaminados con Salmonella Enteritidis puede provocar infecciones gastrointestinales cuyos principales síntomas son diarrea, fiebre y calambres abdominales. El CDC advierte que la infección puede agravarse en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En casos severos, la bacteria puede causar hospitalización y, en raras ocasiones, la muerte.

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Las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica si los síntomas se agravan o persisten durante varios días. Además, aconsejan una correcta higiene de manos y superficies en la manipulación de huevos y alimentos crudos.

El consumo de huevos con Salmonella Enteritidis puede causar diarrea, fiebre y calambres abdominales, con mayor riesgo para niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. (Janice Haney Carr/CDC via AP)

¿Qué debe esperar el consumidor tras el retiro de huevos en Estados Unidos?

El retiro de 38 millones de huevos afecta principalmente a consumidores en Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Nuevo México y Mississippi, aunque los casos de salmonella han sido identificados en al menos 17 estados. Las autoridades de la FDA y el CDC continúan investigando y podrían ampliar el retiro si surgen nuevos casos. La recomendación continúa siendo la revisión minuciosa de los productos adquiridos y el cumplimiento de las medidas preventivas.

Los consumidores pueden consultar la información oficial y resolver dudas directamente con Midwest Poultry Services o a través de los canales de la FDA.