Así puedes saber si tu televisor tiene HDMI ARC y aprovecharlo para barra de sonido o cine en casa

HDMI ARC, el puerto del televisor que envía audio a la barra de sonido con un solo cable

La parte trasera de un televisor moderno concentra una cantidad de puertos que, para la mayoría de los usuarios, pasa desapercibida. Entre los conectores HDMI que comparten espacio con entradas USB, salidas ópticas y puertos de red, hay uno que lleva una etiqueta distinta: ARC.

Ese puerto permite enviar el audio del televisor hacia una barra de sonido o un sistema de cine en casa con un solo cable, eliminando la necesidad de conexiones adicionales y simplificando el control de todo el sistema desde un único mando.

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El problema es que la mayoría de los usuarios conecta sus dispositivos en cualquier puerto HDMI disponible sin reparar en esa diferencia. El resultado es un sistema de sonido que no recibe señal del televisor, o una barra de sonido que solo funciona cuando la fuente de video está conectada directamente a ella. Identificar el puerto correcto y entender para qué sirve resuelve ese problema en minutos.

ARC vs eARC, cuándo vale la pena el canal mejorado para audio sin comprimir - (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es el HDMI ARC y cómo funciona

HDMI ARC son las siglas de Audio Return Channel, que en español significa Canal de Retorno de Audio. La función que habilita es concreta: convierte el puerto HDMI en un canal bidireccional para el audio.

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La imagen sigue viajando desde la fuente (una consola, un reproductor, un decodificador) hacia el televisor, como siempre. Pero el audio del televisor puede ahora recorrer el mismo cable en dirección contraria, desde la pantalla hacia la barra de sonido o el receptor de audio.

Eso significa que cuando se ve contenido en plataformas de streaming como Netflix o YouTube directamente desde el Smart TV, el sonido llega al sistema externo sin necesidad de un cable óptico adicional. Además, el volumen se puede controlar desde el mando del televisor, sin necesidad de usar el control de la barra de sonido por separado.

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Cómo identificar el puerto ARC en el televisor

El proceso de identificación es directo. Hay que revisar los puertos HDMI en la parte trasera o lateral del televisor y buscar el que tiene la inscripción “ARC” junto al número del puerto. En muchos modelos aparece como “HDMI 1 (ARC)” o simplemente “ARC”. Si el televisor es compatible con la versión más avanzada, el puerto dirá “eARC”.

eARC, asociado a HDMI 2.1, permite formatos de mayor fidelidad como Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio, mientras ARC estándar transmite audio comprimido, una diferencia relevante en barras premium y Blu-ray, pero menos crítica para streaming cotidiano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los modelos incluyen esta función. Los televisores de gama baja, especialmente los fabricados antes de 2010, pueden no tenerla. Si no aparece ninguna etiqueta ARC en ninguno de los puertos, el televisor no es compatible y habría que recurrir a una salida óptica digital como alternativa.

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Para que la función opere correctamente, ambos extremos del cable deben ser compatibles: el televisor y el sistema de sonido. Si la barra de sonido no tiene entrada HDMI con soporte ARC, la conexión no funcionará aunque el televisor sí lo tenga.

La diferencia entre ARC y eARC

El eARC (Enhanced Audio Return Channel) es la versión mejorada de ARC, introducida con el estándar HDMI 2.1. La diferencia principal está en la capacidad de transmisión: mientras que ARC envía audio comprimido, eARC permite transmitir audio sin comprimir, lo que habilita formatos de alta fidelidad como Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio, los mismos que se encuentran en discos Blu-ray de alta definición.

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Para quienes tienen una barra de sonido de gama alta o un receptor de audio con capacidad para procesar esos formatos, eARC marca una diferencia audible. Para el usuario promedio que ve series y películas en streaming, ARC estándar es más que suficiente.

Así puedes mejorar el sonido de tu Smart TV usando el puerto HDMI ARC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para conectar una barra de sonido por HDMI ARC

Identificar el puerto ARC en el televisor. Conectar un cable HDMI entre ese puerto y la entrada HDMI ARC de la barra de sonido. Acceder al menú de ajustes del televisor y verificar que la salida de audio esté configurada como “ARC” o “sistema de audio externo”. Activar la función CEC (Consumer Electronics Control) en el televisor, que es la que permite el control del volumen desde el mando de la pantalla. Cada fabricante la nombra de forma distinta: Anynet+ en Samsung, Bravia Sync en Sony, SimpLink en LG o EasyLink en Philips.

Una vez configurado, el sistema opera de forma integrada: una sola fuente de señal, un solo cable de audio y un solo mando para controlar el volumen de todo el conjunto.

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Comprender la función y la correcta utilización del puerto HDMI ARC transforma la experiencia de audio en el hogar. Identificar el conector adecuado y realizar la configuración correspondiente permite aprovechar al máximo las capacidades del televisor y los sistemas de sonido, evitando complicaciones innecesarias y garantizando un control más sencillo de todos los dispositivos conectados.