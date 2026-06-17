HDMI vs DisplayPort: cuál es realmente más avanzado y qué diferencias hay entre ambos

Dos conectores, HDMI a la izquierda y DisplayPort a la derecha, descansan sobre una superficie reflectante negra, mostrando sus logos y detalles metálicos en un ambiente tecnológico premium con luces difuminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HDMI y DisplayPort son los dos estándares más utilizados para transmitir audio y video digital entre dispositivos como televisores, monitores, consolas y computadoras. Aunque ambos cumplen funciones similares, existen diferencias importantes en sus capacidades técnicas y en los equipos para los que fueron diseñados.

En términos de especificaciones, DisplayPort ofrece actualmente un mayor ancho de banda y funciones avanzadas orientadas a la productividad y los videojuegos. Sin embargo, HDMI continúa siendo el estándar dominante en el sector del entretenimiento doméstico gracias a su amplia compatibilidad con televisores, consolas y otros dispositivos multimedia.

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Qué es HDMI y dónde se utiliza

HDMI, siglas de High-Definition Multimedia Interface, es una tecnología creada para transmitir audio y video digital mediante un solo cable.

Se encuentra en la mayoría de los televisores inteligentes, reproductores multimedia, barras de sonido, consolas de videojuegos y dispositivos de streaming.

Una mano inserta un cable HDMI en los puertos traseros de un televisor, estableciendo una conexión de alta definición para una experiencia multimedia óptima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su popularidad se debe, en gran medida, a que fue adoptado rápidamente por la industria del entretenimiento. Actualmente, prácticamente todos los televisores y equipos audiovisuales incorporan al menos un puerto HDMI.

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La versión más reciente, HDMI 2.1, ofrece un ancho de banda máximo de 48 Gbps y permite transmitir contenido en resolución 4K a 120 Hz. Además, es compatible con tecnologías como:

HDR10+.

Dolby Vision.

Frecuencia de actualización variable (VRR).

Modo automático de baja latencia (ALLM).

Estas características lo convierten en una opción ideal para consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X.

Qué es DisplayPort y por qué destaca en computadoras

DisplayPort es una interfaz desarrollada principalmente para monitores de computadora y estaciones de trabajo. Su presencia es más habitual en equipos destinados a la productividad, diseño gráfico y videojuegos para PC.

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La versión DisplayPort 2.1 ofrece un ancho de banda de hasta 80 Gbps, superando los 48 Gbps de HDMI 2.1. Esta capacidad adicional permite trabajar con resoluciones más elevadas y tasas de refresco superiores.

HDMI se encuentra disponible en la televisión, mientras que el Displayport en las PC y monitores. (Rtings)

En determinadas configuraciones, DisplayPort puede transmitir contenido 8K sin compresión, algo especialmente útil para usuarios profesionales y entusiastas del hardware.

Las funciones exclusivas que ofrece DisplayPort

Una de las principales ventajas de DisplayPort es la posibilidad de conectar varios monitores mediante un solo puerto gracias a la función conocida como daisy chain o conexión en cadena.

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Esta característica es ampliamente utilizada en oficinas y espacios de trabajo donde se requieren múltiples pantallas.

Asimismo, DisplayPort es compatible con tecnologías de sincronización adaptativa como:

AMD FreeSync.

Nvidia G-Sync.

Estas herramientas ayudan a reducir problemas visuales como el tearing o desgarro de imagen durante las partidas, mejorando la experiencia en videojuegos.

DisplayPort destaca y se encuentra en la mayoría de monitores para la PC. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué los televisores siguen apostando por HDMI

A pesar de las ventajas técnicas de DisplayPort, la mayoría de los televisores inteligentes continúan utilizando HDMI como estándar principal.

La razón principal es la compatibilidad. Consolas, decodificadores, reproductores Blu-ray y dispositivos de streaming utilizan HDMI, lo que ha consolidado este formato dentro del ecosistema de entretenimiento doméstico.

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Además, HDMI cuenta con funciones específicas pensadas para este entorno.

Una de ellas es HDMI CEC, una tecnología que permite controlar varios dispositivos conectados utilizando un único control remoto, simplificando el uso diario del sistema audiovisual.

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Una mano sostiene un conector HDMI, lista para conectar un dispositivo a un televisor mediano que muestra una imagen vibrante de un colibrí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es más avanzado

Si se analizan únicamente las especificaciones técnicas, DisplayPort tiene una ventaja sobre HDMI gracias a su mayor ancho de banda y a las funciones orientadas a configuraciones profesionales y de alto rendimiento.

Sin embargo, eso no significa que HDMI haya quedado rezagado. La evolución de HDMI 2.1 ha reducido considerablemente la diferencia entre ambos estándares y lo mantiene como la opción preferida para televisores y consolas.

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En la práctica, la elección depende del uso que se vaya a dar. Los usuarios que buscan montar estaciones de trabajo con varios monitores o aprovechar tasas de refresco muy elevadas encontrarán más ventajas en DisplayPort.

Por otro lado, quienes utilizan televisores inteligentes, dispositivos de streaming o consolas de última generación seguirán obteniendo excelentes resultados con HDMI, que continúa siendo el estándar más extendido en el mercado.

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