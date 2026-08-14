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Feriado del 17 de agosto: comenzó el movimiento de pasajeros en la Terminal de Retiro

La Terminal de Ómnibus volvió a registrar movimiento de viajeros que aprovecharon el fin de semana largo para visitar familiares, reencontrarse con amigos o realizar distintas escapadas desde Buenos Aires

La Terminal de Retiro comenzó a registrar movimiento de pasajeros por el feriado del 17 de agosto y el fin de semana largo en Buenos Aires
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El próximo 17 de agosto se conmemora feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Muchas personas eligen el fin de semana largo para realizar una escapada a otra ciudad o provincia. La Terminal de ómnibus de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, ya cuenta con gran movimiento de cara al finde XL

Viajeros de diferentes puntos del país se acercaron a la estación para iniciar escapadas o cumplir compromisos familiares y laborales. Si bien el movimiento en la terminal resultó inferior al esperado en las primeras horas del día, se prevé que aumento el flujo de pasajeros en horas de la tarde.

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Ya teníamos organizado este viaje. Vamos al cumpleaños de la abuela, que cumple 93”, contó a Infobae en Vivo una de las viajeras, oriunda de Quilmes, quien explicó que se dirigía a la provincia de Córdoba. La mujer detalló que el viaje había sido planeado con anticipación, priorizando la reunión familiar.

El feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín impulsó escapadas, visitas familiares y viajes interprovinciales (Télam)
El feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín impulsó escapadas, visitas familiares y viajes interprovinciales (Télam)

Además de los viajes por celebraciones, otros pasajeros relataron sus razones. Un joven indicó que viajaba a Mar del Plata para reencontrarse con su familia y amigos. “Saqué el pasaje ayer, conseguí y me voy a pasar el finde. Es mi cumpleaños, así que lo paso allá”, expresó.

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El dinamismo en la terminal muestra distintos perfiles de viajeros. Mientras algunos planificaron con anticipación, otros decidieron trasladarse con poca antelación. Las motivaciones incluyeron reuniones familiares, celebraciones y la búsqueda de un cambio de aire, según lo manifestado por los entrevistados.

No todos los pasajeros viajaron por placer o motivos familiares. Un hombre informó que se dirigía a Mar del Plata por trabajo. “Voy y vuelvo mañana”, explicó. Su itinerario estaba definido por obligaciones laborales y un regreso inmediato a la ciudad de Buenos Aires.

La terminal de Retiro suele concentrar gran parte del movimiento interprovincial durante fines de semana largos. Si bien en las primeras horas de este vienes la estación evidenció filas cortas y poca congestión en los pasillos, se estima que la mayor concentración de pasajeros se producirá en horarios vespertinos y nocturnos, cuando más personas inician sus viajes.

La Terminal de Retiro comenzó a registrar movimiento de pasajeros por el feriado del 17 de agosto y el fin de semana largo en Buenos Aires (Mili Labrada)
La Terminal de Retiro comenzó a registrar movimiento de pasajeros por el feriado del 17 de agosto y el fin de semana largo en Buenos Aires (Mili Labrada)

Por qué es feriado el 17 de agosto

El fin de semana largo en Argentina está marcado por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al coincidir con el inicio de la semana, permitirá a quienes no trabajan sábados y domingos disfrutar de tres días consecutivos de descanso: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto.

Esta fecha recuerda el aniversario de la muerte del Libertador, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años.

Aunque la legislación argentina contempla la posibilidad de trasladar este feriado, en esta ocasión se mantiene fijo, ya que cae naturalmente en lunes. Esta circunstancia facilita la organización de actividades de ocio, turismo interno y encuentros familiares, pero también brinda la opción de aprovechar el tiempo libre en casa.

Los indios del Perú, los grandes perdedores de la Independencia de don José de San Martín
El feriado del 17 de agosto recuerda la muerte de José de San Martín en 1850 y este año se mantiene fijo porque cae lunes

Quién fue José de San Martín

San Martín es reconocido como el principal artífice de la independencia argentina y uno de los protagonistas en los procesos emancipatorios de Chile y Perú.

Entre sus logros más destacados se encuentra la creación en 1812 del Regimiento de Granaderos a Caballo, unidad clave en los triunfos revolucionarios. Desde su cargo de gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816, organizó y consolidó fuerzas para enfrentar al ejército realista, preparando el histórico Cruce de los Andes.

En 1817, lideró el Ejército de los Andes en la travesía de la cordillera, considerada una de las gestas militares más impresionantes del continente. Sus estrategias resultaron decisivas en las batallas de Chacabuco y Maipú, que aseguraron la independencia de Chile. Posteriormente, su influencia fue clave en la emancipación del Perú, donde en 1821 proclamó la independencia en Lima.

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