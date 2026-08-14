Quién es la bióloga que aparecía en sitios web de acompañantes y fue acusada de asesinar a un desertor ucraniano en Crimea

Margarita Reut fue arrestada en Crimea bajo sospecha de haber llevado a cabo el atentado con bomba que resultó fatal

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Una mujer fue acusada del asesinato de un ex comandante de submarinos ucraniano que desertó a Rusia. La víctima, Robert Mansurovich Shageev, era buscada por Kiev por alta traición, según informó The Telegraph.

Margarita Reut, de 32 años, fue detenida en Sebastopol, en Crimea, bajo sospecha de haber ejecutado el atentado por encargo de los servicios especiales ucranianos. Según canales de Telegram vinculados a los servicios de seguridad, colocó un artefacto explosivo en un contenedor de basura junto a un banco mientras el oficial bajaba por una escalera en la avenida Stoletovsky acompañado de un amigo.

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La explosión fue tan potente que los vecinos la confundieron con un ataque de dron contra un edificio residencial. Shageev murió a causa de sus heridas en el lugar de los hechos.

Shageev fue un oficial naval ucraniano que desertó a Rusia durante la anexión de Crimea de 2014. Las autoridades ucranianas lo notificaron de la sospecha de alta traición en julio de 2022.

Mikhail Razvozhayev, gobernador regional, no identificó a la víctima del ataque, pero declaró: “Este crimen cínico contra un oficial es profundamente perturbador. Los investigadores han establecido que ella actuó por órdenes de los servicios especiales ucranianos y no muestra ningún remordimiento por sus acciones”.

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Reut aparecía en sitios web de acompañantes y trabajaba como bióloga

Reut, nacida en Yaroslavl —ciudad ubicada a unos 260 kilómetros al noreste de Moscú—, residía en Sochi, ciudad balnearia a orillas del mar Negro. Según Mash, canal ruso de Telegram con vínculos con los servicios de seguridad, realizaba viajes frecuentes a Crimea. Supuestamente aparecía en sitios web de acompañantes y trabajaba como bióloga en un laboratorio.

En julio de 2025 tuvo un encontronazo previo con la policía tras supuestamente gritar “¡Bien merecido lo tienen, rusos!”, en respuesta a la noticia de un ataque de dron ucraniano sobre la estación ferroviaria de Likhaya, en la región rusa de Rostov, mientras viajaba en un tren público de Samara a Adler.

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El incidente le valió una multa de 30.000 rublos por “desprestigiar” al ejército ruso, además de dos días de detención por resistencia a la policía. Aun así, en febrero pasado publicó en redes sociales que sentía vergüenza de ser rusa.

Shageev era un oficial de la marina ucraniana que desertó a Rusia durante la anexión de Crimea en 2014

Durante el interrogatorio, Reut fue preguntada si lamentaba haber matado a un oficial del ejército ruso, a lo que respondió “no”, según informó Mash. El canal aseguró que fue pagada en criptomonedas y que planeaba huir al extranjero en un vuelo desde Sochi.

Shageev comandaba el submarino ucraniano Zaporizhzhia cuando cambió de bando. Myrotvorets, sitio web no oficial ucraniano que mantiene una base de datos de personas catalogadas como criminales de guerra o traidores, indicó que Shageev había sido “liquidado”.

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El Zaporizhzhia es un submarino diésel-eléctrico del Proyecto 641, el único que tuvo la armada ucraniana hasta que cayó bajo control ruso tras su captura en marzo de 2014.

Shageev fue uno de los desertores de mayor perfil durante la toma de Crimea. Posteriormente comandó el submarino Veliky Novgorod de la Flota del Mar Negro y ejerció como subcomandante de la 4.ª Brigada Independiente de Submarinos de Rusia.

Robert Mansurovich Shageev caminaba por la avenida Stoletovsky con un amigo cuando estalló la bomba

El atentado se suma a una serie de ataques contra funcionarios militares que colaboran con el esfuerzo bélico ruso registrados este mes. El 5 de agosto, Vladimir Tkachuk, fundador del fabricante privado de drones Uraldronzavod, resultó herido de gravedad cerca de Ekaterimburgo por una bomba colocada bajo su Mercedes. Su guardaespaldas murió en el acto.

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El 1 de agosto, una explosión en el restaurante italiano Balzi Rossi, en el centro de Moscú, mató a cinco personas en lo que aparentemente fue un atentado contra Alexander Chayko, comandante de las fuerzas aeroespaciales rusas. Moscú no identificó a las víctimas pero medios independientes rusos señalaron que entre los muertos se encontraban Daniil Peredriy, yerno de Chayko, y otra familiar identificada como Yulia Kirillova. La hija de Chayko habría sufrido un traumatismo craneoencefálico.

En un incidente separado, cinco trabajadores de los servicios de emergencia murieron en un ataque ucraniano sobre Sebastopol. Razvozhayev declaró: “Cuatro pirotécnicos y un guardia de seguridad murieron en el cumplimiento de su deber. Nuestros hombres inspeccionaban la zona tras un ataque ucraniano. Una munición enemiga detonó”.

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Sebastopol es la mayor ciudad de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Moscú utilizó la península para lanzar su ofensiva a gran escala en 2022, y Ucrania la ha atacado con frecuencia en contraofensivas.