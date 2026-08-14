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Cuáles son los autos que más se venden con planes de ahorro y la categoría sorpresa de este año

Aunque solo el 40% de las suscripciones se concretan en patentamientos, los planes de ahorro son el canal por el que más autos 0 km se venden en Argentina. Hay un distinto comportamiento entre los compradores de autos y los de camionetas

Los Planes de Ahorro son la principal forma de vender autos 0 km en Argentina, pero tienen una tasa de efectividad de solo el 40% promedio que convierten el plan en adjudicación
Los Planes de Ahorro son la principal forma de vender autos 0 km en Argentina, pero tienen una tasa de efectividad de solo el 40% promedio que convierten el plan en adjudicación
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El reciente dato de una inflación, nuevamente en torno al 2%, reafirma uno de los argumentos que se esgrimen desde la industria automotriz argentina, como explicación para la caída de ventas de autos 0 km que ya registra un 13% en el acumulado de los primeros siete meses del año.

“Este es ahora un país con una inflación baja y previsibilidad, en el que se pueden comprar dólares libremente y donde la gente piensa mucho más a la hora de tomar decisiones porque tiene más alternativas para sus inversiones”, explicó Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Argentina, comparando la actual situación con la anterior, en la que muchos ahorristas compraban un auto 0km como refugio de valor para sus ahorros debido a la devaluación constante de la moneda.

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Massimino también dijo que cuando el crédito sea más accesible, el mercado va a reaccionar rápidamente y se verá un rápido crecimiento de las ventas, ya que, en la actualidad, aun con tasas altas, entre la financiación de las automotrices subsidiando tasas para dar créditos sin interés, y los planes de ahorro, se reparten el 70% de las ventas de cada mes.

La ventaja del plan de ahorro

El plan de ahorro sigue siendo hoy la opción más accesible porque al tener plazos más amplios, la mayoría son a 84 meses, contra 18 o 24 de la financiación a tasa 0%, las cuotas son mucho más accesibles para el pequeño ahorrista que no tiene el 50% del valor de un auto como exigen esas operaciones.

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Si bien hay una estadística promedio que establece que solo 4 de cada 10 planes suscriptos de convierten en adjudicación real, anotarse en un plan representa, de algún modo, la intención de compra de un auto por parte de los consumidores.

Fiat Cronos
El Fiat Cronos es el auto con mayor cantidad de suscripciones a plan de ahorro, aunque la mitad de los planes no llegan a destino

Esa diferencia entre suscripciones y facturación de unidades se conoce como tasa de conversión, que varía según la marca, y que tiene casos como Toyota con el 50% de efectividad entre uno y otro registro, o Renault, que solo llega al 19% y es de las que pierden más planes en el camino.

Por ese motivo, es curioso notar que si se comparan las suscripciones totales de los primeros siete meses del año, al menos en los tres modelos con mayor cantidad de planes vendidos, la cifra supera incluso al patentamiento total de unidades entre todos los canales de comercialización.

En los primeros siete meses del año, el modelo que lidera las suscripciones es el Fiat Cronos, que alcanzó los 14.997 planes contra 14.276 ventas totales, el segundo fue el Volkswagen Tera, que vendió 12.206 planes y 9.464 ventas, y el tercero es el Renault Kwid con 5.869 patentamientos totales pero 9.164 suscripciones de plan de ahorro.

En autos accesibles, la caída de planes es más común que en vehículos de mayor valor, porque en general, aunque hay excepciones, el comprador de un SUV o una pickup es aquel que tiene un mejor poder adquisitivo que le permite afrontar el compromiso mensual con mayor solidez económica.

Uno x uno: los diez autos más vendidos de Argentina en 2020
La Toyota Hilux es la pickup con mayor cantidad de planes de ahorro suscriptos

Pero más allá de esa variable, este año en particular se apreció un crecimiento casi diez veces mayor en la suscripción de planes de ahorro de pickups debido a un cambio de sistema que aplicaron los principales fabricantes, como es la adjudicación asegurada, que le garantiza al suscriptor el monto que debe integrar para retirar el vehículo y la cuota en la que lo van a poder hacer.

Así, a diferencia de lo que ocurre con los tres modelos más vendidos de plan de ahorro, en el ranking de pickups se da la situación inversa, con muchas más ventas que planes, al menos en las principales marcas.

La pickups y los planes

La Toyota Hilux es la que domina también en esta estadística con 12.942 planes vendidos que son muchos menos que las 18.431 unidades patentadas. La segunda camioneta es la Ford Ranger, que registró 8.074 planes contra 12.226 ventas totales, y la tercera es la Volkswagen Amarok con 4.034 suscripciones a plan de ahorro y 9.294 patentamientos.

Fiat Titano
La pickup Fiat Titano es la única que tiene un número mayor de suscripciones de plan de ahorro que patentamientos, y rompe la constante de esta categoría

Sin embargo, la tasa de conversión cambia la ecuación con un modelo, y luego continúa bajo la misma secuencia de las tres primeras. El cuarto lugar quedó para la Fiat Titano, que suscribió 2.841 planes pero vendió 2.876 unidades en total, algo similar a lo que ocurre con el Fiat Cronos.

Desde el quinto lugar se vuelve a los resultados normales para las camionetas, ya que la Ram Dakota vendió 1.371 inscripciones para plan pero tuvo 1.868 camionetas patentadas; la sexta es la Chevrolet S10, que registró 1.283 planes y 3.366 ventas totales; y la séptima y última es la Nissan Frontier, con 1.164 planes de ahorro suscriptos contrastando con 2.077 ventas entre todos los canales de comercialización.

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