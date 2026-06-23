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Con este sencillo truco puedes añadir todos los partidos del Mundial 2026 a tu calendario de Google

Este método permite añadir automáticamente los partidos del Mundial 2026 al celular y consultar sus horarios

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Cómo tener todos los partidos del Mundial 2026 guardos en el calendario de Google con un solo clic.
Cómo tener todos los partidos del Mundial 2026 guardos en el calendario de Google con un solo clic. (Imagen ilustrativa)

Seguir todos los partidos del Mundial 2026 puede ser una tarea complicada. El torneo, que se disputa entre México, Estados Unidos y Canadá, es el más grande de la historia y reune a 48 selecciones nacionales durante un mes de competencia.

Para evitar perderse algún encuentro, un usuario de X (antes Twitter) compartió una solución que permite añadir automáticamente todos los partidos al calendario de Google y recibir recordatorios antes de cada juego.

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La herramienta consiste en un calendario especial que se sincroniza con Google Calendar y agrega todos los encuentros del torneo al teléfono móvil o a cualquier dispositivo asociado con la cuenta del usuario. De esta manera, es posible consultar horarios, fechas y detalles de cada partido sin tener que introducirlos manualmente.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con Google Calendar abierto en junio de 2026. A la derecha, el logo del Mundial 2026 con el trofeo de la FIFA.
Un primer plano muestra unas manos usando un celular con Google Calendar abierto en junio de 2026, mientras el logo del Mundial 2026 de la FIFA flota a un lado, simbolizando la planificación del evento deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el calendario se actualizará conforme avance la competición, incorporando los partidos de las fases eliminatorias hasta llegar a la final, prevista para el 19 de julio.

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El Mundial 2026 es el más grande de la historia

La Copa del Mundo de 2026 comenzó el 11 de junio y se extenderá durante poco más de un mes. El torneo cuenta con 48 selecciones, una cifra récord en la historia de la competición organizada por la FIFA.

En total se disputarán 104 encuentros entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias. La gran final se jugará el 19 de julio.

Con semejante cantidad de partidos y distintos horarios según cada país, resulta fácil olvidar un encuentro o confundirse con las fechas, especialmente para quienes siguen a varias selecciones.

Esta plataforma de Google sirve para repartir el tiempo eficazmente. (Google)
Esta plataforma de Google sirve para repartir el tiempo eficazmente. (Google)

Un usuario de X creó un calendario especial para los aficionados

La solución fue difundida por el usuario de X @augustonarvaez8, quien compartió un enlace que permite sincronizar el calendario completo del Mundial con Google Calendar.

El propio usuario explicó que lleva realizando esta iniciativa desde hace varios torneos y aseguró que el enlace es seguro. El objetivo es facilitar el seguimiento de todos los partidos sin necesidad de introducir los datos uno por uno.

Gracias a esta herramienta, los aficionados pueden recibir notificaciones antes del inicio de cada encuentro y consultar rápidamente el calendario completo desde cualquier dispositivo.

Un usuario de X creó un calendario de Google en el que se pueden seguir todos los partidos.
Un usuario de X creó un calendario de Google en el que se pueden seguir todos los partidos.

Cómo añadir los partidos del Mundial 2026 a Google Calendar

El procedimiento es sencillo y solo requiere unos pocos pasos. Primero, es necesario acceder al enlace compartido en la publicación de X. Una vez dentro, Google Calendar mostrará una opción para añadir el calendario a la cuenta del usuario.

Al pulsar el botón “Añadir”, todos los partidos del Mundial aparecerán automáticamente en la sección denominada “Otros calendarios”.

Desde ese apartado se podrán consultar las fechas, horarios y la información relacionada con cada encuentro.

El calendario se actualizará automáticamente

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que no se limita únicamente a la fase de grupos.

A medida que avance la competición y se definan los cruces de octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, el calendario incorporará automáticamente los nuevos partidos.

Usuario que hizo calendario de Google con todos los partidos del Mundial 2026 aclara que lo actualizará y asegura que no es hacker.
Usuario que hizo calendario de Google con todos los partidos del Mundial 2026 aclara que lo actualizará y asegura que no es hacker.

Esto significa que los usuarios no tendrán que realizar ninguna acción adicional para mantenerse al día con el desarrollo del torneo.

Una forma de no perderse ningún partido

Con 104 encuentros programados y selecciones de todo el mundo compitiendo durante más de un mes, el Mundial 2026 promete ser uno de los eventos deportivos más intensos de los últimos años.

Herramientas como la sincronización con Google Calendar permiten organizar mejor los horarios y recibir alertas antes del inicio de cada partido, una función especialmente útil para quienes no quieren perderse ningún encuentro.

La posibilidad de tener toda la programación del Mundial directamente en el celular convierte a este truco en una alternativa práctica para millones de aficionados que seguirán el torneo desde distintos países y husos horarios.

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