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Cómo crear un calendario para no perderse ningún partido del Mundial 2026

En Google Calendar y Apple Calendar es posible tener los horarios de los 104 encuentros del torneo

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Primer plano de una mano sosteniendo el brillante trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, de color dorado y con base verde, contra un fondo borroso
El Mundial 2026 tendrá 104 partidos durante más de un mes y los calendarios digitales ayudan a seguir horarios y encuentros. (Reuters)
Arranca el Mundial 2026 y serán 104 partidos los que viviremos durante más de un mes, por lo que no es fácil tener presentes todos los horarios y encuentros de cada día. Pero la tecnología nos ofrece una solución: crear un calendario que nos recuerte el inicio de cada encuentro.

A través de Google Calendar y Apple Calendar es posible tener esos recordatorios, gracias al trabajo de la comunidad en redes sociales que creó soluciones no oficiales.

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Cómo agregar el calendario del Mundial 2026 en Google Calendar

Para quienes utilizan Google Calendar, el procedimiento es directo y eficiente. Existen, al menos, dos alternativas confiables: una creada por el usuario @augustonarvaez8 en la red social X y otra ofrecida por la plataforma iSpooker, que aporta enlaces adaptados tanto para Google como para Apple.

El primer paso consiste en acceder al enlace que el creador del calendario publica en su cuenta. Al hacer clic, se abrirá de forma automática la aplicación web de Google Calendar. Aparecerá una ventana emergente donde se solicita la confirmación para incorporar el calendario externo a tu cuenta.

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Un grupo de amigos viendo un partido de fútbol en televisión que muestra la Copa del Mundo, algunos con camisetas verdes, azules y rojas, celebrando en una sala con comida y banderines.
En Google Calendar, el calendario del Mundial 2026 se puede sumar desde enlaces publicados por @augustonarvaez8 en X o por la plataforma iSpooker. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para completar el proceso, solo es necesario pulsar el botón “Añadir” que aparece en la pantalla. Una vez confirmado, el calendario del Mundial se integrará en la sección “Otros calendarios” de Google Calendar.

Desde allí, se puede activar o desactivar su visualización según las preferencias del usuario y personalizar el color de los eventos asociados, lo que facilita distinguir estos partidos de otros compromisos personales o laborales.

Cada partido figura como un evento independiente en el calendario. Al seleccionar cualquiera de ellos, se despliega la información relevante: fecha, horario y, en algunos casos, notificaciones programadas con cinco minutos de anticipación al inicio.

Además, este calendario se actualiza automáticamente para mostrar las siguientes fases del torneo, lo que garantiza que siempre se tendrá la información más reciente sin necesidad de realizar nuevas descargas o configuraciones.

Hombre caucásico con suéter gris y jeans azules sentado en un sillón gris oscuro, sonriendo mientras mira y sostiene un teléfono celular negro.
El calendario del Mundial 2026 en Google Calendar se actualiza de forma automática para mostrar las siguientes fases del torneo sin nuevas descargas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo importar el calendario del Mundial 2026 en Apple Calendar

El proceso para quienes prefieren Apple Calendar requiere algunos pasos adicionales, aunque sigue siendo accesible para cualquier usuario. En este caso, al pulsar el enlace del calendario del Mundial, el sistema descargará un archivo en formato .ics, el estándar internacional para calendarios digitales.

Luego, se debe abrir la aplicación Apple Calendar en el dispositivo correspondiente. Desde el menú principal, hay que seleccionar la opción “Archivo” y luego “Importar”. Al hacerlo, se abrirá una ventana que permite buscar y seleccionar el archivo .ics previamente descargado.

Una vez completada la importación, todos los partidos del Mundial aparecerán directamente en el calendario, con la posibilidad de consultar los detalles de cada encuentro de forma sencilla.

Apple Calendar también permite personalizar la visualización de estos eventos y configurar los recordatorios según las preferencias del usuario, lo que mejora la experiencia de seguimiento del campeonato desde cualquier dispositivo vinculado a la cuenta de Apple.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone que muestra en su pantalla la transmisión en vivo de la inauguración de un Mundial de fútbol en un estadio lleno.
El uso de calendarios de terceros para seguir el Mundial 2026 exige revisar fuentes confiables y evitar enlaces desconocidos o descargas no oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones al utilizar calendarios de terceros

Aunque la posibilidad de añadir un calendario completo facilita el seguimiento del Mundial, es fundamental tener presente que estos recursos son creados por usuarios ajenos a las plataformas oficiales. Esta característica implica ciertos riesgos, ya que el responsable del calendario podría modificar su contenido o incluso insertar enlaces no deseados.

Por este motivo, la recomendación principal es emplear únicamente calendarios que provengan de fuentes confiables y evitar hacer clic en enlaces desconocidos que puedan estar incluidos en los eventos del calendario.

Si el usuario decide agregar uno de estos calendarios, es aconsejable revisar cuidadosamente la información antes de aceptar notificaciones o acceder a enlaces externos, así como el uso de aplicaciones oficiales para ver los partidos y no optar por descargas desconocidas.

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