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Pagan 2 millones de dólares por tres videojuegos de Pokémon: por qué son tan caros

Los juegos vendidos pertenecen a la primera tirada de fabricación y están sellados

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Tres juegos originales de Pokémon para Game Boy se vendieron por 2 millones de dólares y marcaron la segunda operación más cara de la historia de los videojuegos. (Créditos: Nintendo)
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Tres juegos originales de Pokémon para Game Boy acaban de venderse por 2 millones de dólares al propietario de la llamada Dubai Collection, en la que ya es la segunda operación más cara de la historia de los videojuegos.

Un récord que se produce en un contexto donde los juegos físicos parecen estar en retirada, mientras la industria se encamina hacia la distribución completamente digital.

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Los títulos en cuestión: Pokémon Azul, Pokémon Rojo y Pokémon Amarillo: Edición Especial Pikachu, no solo representan el inicio de una de las franquicias más influyentes de la cultura pop, sino que además estos ejemplares son parte de la primera tirada de fabricación, con sus precintos originales intactos y en estado impecable.

Cómo fue la venta millonaria de juegos de Pokémon

La venta fue intermediada por Nathan Howerton, fundador de la correduría privada Nostalgix, una firma que se especializa en conectar compradores y vendedores de objetos de colección de alto valor sin la necesidad de subastas públicas.

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Los tres juegos de Pokémon pertenecen a la primera tirada de fabricación y conservan sus precintos originales intactos. (Nostalgix)
Los tres juegos de Pokémon pertenecen a la primera tirada de fabricación y conservan sus precintos originales intactos. (Nostalgix)

A diferencia de las casas de subastas tradicionales, Nostalgix prioriza el anonimato de sus clientes y utiliza herramientas propias de análisis de datos para seguir la evolución de precios, habiendo superado los 10 millones de dólares en operaciones en tan solo cuatro meses de actividad.

En este caso, el comprador permanece en el anonimato, aunque se sabe que se trata de dos particulares que han bautizado su adquisición como The Dubai Collection. El nombre había sido asociado a una colección pública de arte contemporáneo en Emiratos Árabes Unidos.

La intermediación de Nostalgix permitió que la operación se realizara sin la presión ni la exposición mediática de una subasta pública, lo que otorga mayor privacidad a las partes y, en muchos casos, favorece la aparición de cifras tan elevadas como la alcanzada por los tres Pokémon.

Por qué estos juegos de Pokemon alcanzaron un precio tan alto

El principal motivo detrás del precio astronómico de 2 millones de dólares reside en la combinación de tres factores: rareza, estado impecable y validación certificada. Los tres cartuchos vendidos pertenecen a la primera edición de los juegos lanzados en la década de los 90, todos completamente sellados de fábrica y con los empaques originales intactos.

Pokémon Red
El precio de los juegos de Pokémon se explicó por la rareza, el estado impecable y la validación certificada de PSA. (Nintendo)

La agencia PSA (Professional Sports Authenticator), que califica el estado de cartas y videojuegos en una escala del 1 al 10, otorgó un 9,8 a Pokémon Azul y un 10 perfecto tanto a Pokémon Rojo como a Pokémon Amarillo.

Obtener una calificación de 10 en un cartucho es un fenómeno extremadamente raro. Según explican desde PSA, los procesos de fabricación por inyección suelen dejar pequeñas marcas o inconsistencias, por lo que encontrar cartuchos sin ninguna imperfección es casi imposible.

El hecho de que estos tres ejemplares hayan alcanzado la máxima puntuación refleja que la empresa apenas pudo hallar defectos, si los hubo.

Para los coleccionistas, una copia sellada y calificada como “Gem Mint” (perfecta) se transforma en una pieza insustituible de la historia del videojuego, alcanzando el mismo estatus que los cómics, cartas coleccionables o incluso obras de arte.

“La venta de estos tres videojuegos de Pokémon clasificados por la PSA demuestra que las copias físicas verdaderamente excepcionales no son solo objetos nostálgicos, sino piezas insustituibles de la historia de los videojuegos”, dijo Nathan Howerton a IGN.

La venta de los juegos de Pokémon quedó solo por debajo de Super Mario Bros. y coincidió con el 30° aniversario de la franquicia. (HERITAGE AUCTIONS)
La venta de los juegos de Pokémon quedó solo por debajo de Super Mario Bros. y coincidió con el 30° aniversario de la franquicia. (HERITAGE AUCTIONS)

Otras grandes ventas de videojuegos en la historia

La venta de los tres Pokémon se sitúa en el segundo lugar histórico del mercado de videojuegos, solo superada por una copia precintada de Super Mario Bros. de 1985, subastada por 3 millones de dólares. En ese caso, la copia también presentaba características excepcionales: segunda tirada de fabricación de Nintendo, sello brillante y consola NES sin abrir.

Entre ambas transacciones se encuentra otro hito reciente: el hallazgo en Wisconsin de 97 cartuchos nuevos de Super Mario Bros. / Duck Hunt, cinco de los cuales obtuvieron el primer 10 perfecto de PSA en un cartucho de NES.

El récord alcanzado por los Pokémon se da justo cuando la franquicia celebra su 30° aniversario, consolidando su lugar tanto en la cultura gamer como en el coleccionismo global.

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