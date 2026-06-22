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WhatsApp modo Toy Story 5: cuatro pasos para activarlo y sumarse a la experiencia

Los usuarios pueden agregar como tono de llamadas I Knew It, I Knew You, la canción de Taylor Swift para esta película de Disney

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Los usuarios pueden personalizar su WhatsApp al estilo de Toy Story 5. (Disney / Meta)
Los usuarios pueden personalizar su WhatsApp al estilo de Toy Story 5. (Disney / Meta)

Se acerca el estreno de Toy Story 5 y si eres fanático de esta serie de películas de Disney puedes activar un modo especial en WhatsApp que hace alusión a ellas.

El modo Toy Story 5 de WhatsApp no es una función oficial de la plataforma de mensajería, es una serie configuraciones que puedes activar para personalizar tu experiencia en la app al estilo de la película de Disney y Pixar.

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Por ejemplo, tienes la posibilidad de personalizar el tono de las llamadas y agregar la canción de I Knew It, I Knew You de Taylor Swift o cambiar el fondo de los chats.

Cómo activar el modo Toy Story 5 en WhatsApp

A continuación, una serie de configuraciones que te proponemos para activar el modo Toy Story 5 en WhatsApp:

WhatsApp integra diversas configuraciones que permiten personalizar la experiencia en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp integra diversas configuraciones que permiten personalizar la experiencia en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambiar el tono de las llamadas de WhatsApp

Para usar I Knew It, I Knew You como tono de llamada en WhatsApp, primero debes tener el archivo de audio descargado en tu teléfono. Una vez que lo tengas, sigue estos pasos:

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En Android, abre WhatsApp y toca los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Selecciona ‘Configuración‘ y luego ‘Notificaciones‘. Dentro del apartado ‘Llamadas‘, toca ‘Tono de llamada‘, elige el archivo de audio que descargaste y presiona ‘Guardar‘.

En iPhone, el proceso pasa por la configuración del sistema operativo. Ve a ‘Ajustes‘ del teléfono, busca WhatsApp en la lista de aplicaciones, entra en ‘Notificaciones‘ y selecciona el tono que prefieras desde las opciones disponibles.

Si quieres asignar el tono solo a un contacto específico, abre el chat con esa persona, toca su nombre en la parte superior y selecciona ‘Notificaciones personalizadas‘. Activa la opción y, dentro del apartado de notificaciones de llamadas, elige el tono que desees.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen como un pájaro carpintero. (WhatsApp)
Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen al ritmo de la canción de Taylor Swift. (WhatsApp)

Cómo cambiar el fondo de los chats

Para completar la ambientación, puedes establecer una imagen de Toy Story 5 como fondo de tus conversaciones. Descarga primero la imagen que quieras usar desde la galería oficial de Disney o desde el sitio de la película.

En Android, abre el chat que deseas personalizar, toca los tres puntos del menú superior y selecciona ‘Fondo de pantalla‘. Toca ‘Cambiar‘ y elige ‘Mis fotos‘ para buscar la imagen descargada.

Una vez seleccionada, ajusta el encuadre si es necesario y presiona ‘Establecer fondo de pantalla‘. El sistema te preguntará si deseas aplicarlo solo a ese chat o a todos; elige según tu preferencia.

En iPhone, abre el chat, toca el nombre del contacto o del grupo en la parte superior y selecciona ‘Fondo de pantalla y sonido‘. Desde ahí, elige una imagen de tu galería y confirma con ‘Establecer‘.

Dos interfaces de iPhone en modo oscuro mostrando ajustes de chat y opciones de personalización de temas con burbujas de mensaje y fondos, incluyendo IA
Debes descargar la imagen que hace referencia a Toy Story 5 para agregarla como fondo de chats. (WhatsApp)

WhatsApp también permite aplicar un fondo único para todos los chats desde ‘Configuración‘, ‘Chats‘ y ‘Fondo de pantalla‘.

Usar Meta AI para entrar en el universo de la película

Meta AI es el asistente de inteligencia artificial integrado directamente en WhatsApp. Se identifica en la lista de chats por un círculo púrpura y funciona tanto en conversaciones individuales como en grupos: responde preguntas, genera imágenes y ofrece sugerencias en tiempo real.

Para sumarte al espíritu de Toy Story 5, puedes pedirle a Meta AI que genere imágenes al estilo Pixar de tus contactos o de ti mismo, que te cuente la historia de los personajes de la saga o que te sugiera frases icónicas de la película para usar como estados. Para activarlo, toca el ícono de Meta AI en la barra de búsqueda o escribe @Meta AI dentro de cualquier chat y formula tu pedido.

(Meta)
Para usar Meta AI, ten presente que su ícono cambió de imagen. (Meta)

Cómo crear un grupo de WhatsApp temático

Crear un grupo dedicado a Toy Story 5 es una forma de compartir la experiencia con amigos y familia antes del estreno. Para hacerlo:

El proceso puede variar entre iPhone y Android, pero en general es así: ve a la pestaña ‘Chats‘, toca ‘Nuevo grupo‘ en la esquina superior izquierda, selecciona los participantes y presiona ‘Siguiente‘. Escribe el nombre del grupo y toca ‘Crear‘.

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