WhatsApp modo Mundial 2026: qué es y cómo activarlo

El perfil de WhatsApp se puede adaptar a este evento global en pocos minutos. (Fotocomposición Infobae)

A propósito del inicio del Mundial 2026, WhatsApp cuenta con múltiples opciones para que los usuarios personalicen la aplicación y se sumen a la fiebre futbolera, sin recurrir a servicios pagos ni descargar aplicaciones externas.

La aplicación propiedad de Meta integra recursos gratuitos que permiten modificar el perfil, los chats y las reacciones. Estas funciones no corresponden a un paquete exclusivo ni a una actualización especial, sino a la combinación de herramientas ya integradas en la aplicación.

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En este sentido, se explica todo lo que se debe saber de este modo mundialista en WhatsApp, sumado a cómo aprovechar todas las funcionalidades de la plataforma.

Qué es el “modo Mundial 2026” de WhatsApp

Se pueden reaccionar a mensajes con el balón del Mundial 2026. (Foto: WhatsApp)

El llamado “modo Mundial 2026” no corresponde a una función única ni a un botón específico dentro de WhatsApp. Consiste en personalizar distintos elementos de la cuenta para reflejar la pasión futbolística, usando recursos que la aplicación ya ofrece.

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Esta tendencia busca replicar el ambiente del torneo en la vida digital. A través de la suma de pequeñas acciones, WhatsApp puede ser una extensión del entusiasmo mundialista, permitiendo a los usuarios acompañar y comentar los partidos desde una interfaz renovada.

Cuáles son las funciones que permiten activar el modo Mundial en WhatsApp

El modo Mundial se activa combinando varias opciones ya presentes en WhatsApp. La personalización inicia al modificar la foto y el nombre de usuario, sumando referencias al torneo, una bandera o el logo de la selección preferida.

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Los fondos de chats se pueden cambiar por imágenes relacionadas con el Mundial. (Foto: WhatsApp)

Luego, se puede cambiar el fondo de pantalla de los chats por imágenes del estadio, la mascota oficial o el balón del campeonato. El usuario debe acceder a los ajustes del chat, pulsar en “fondo de pantalla” y seleccionar una imagen descargada del torneo.

Otro recurso destacado es la posibilidad de reaccionar a mensajes con el balón oficial del Mundial. Esta función, habilitada por Meta en la última actualización, se activa al mantener pulsado un mensaje y seleccionar el ícono de la pelota, que aparece junto a los clásicos emojis.

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Cómo Meta AI ayuda en la creación de imágenes temáticas para WhatsApp

La integración de Meta AI representa uno de los avances más recientes en la plataforma. Los usuarios de WhatsApp pueden acceder al generador de imágenes por inteligencia artificial desde la barra de herramientas del chat.

Meta AI es la inteligencia artificial de la empresa, disponible en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Yves Herman//File Photo/File Photo)

Al escribir un prompt, la IA de Meta crea ilustraciones personalizadas con motivos del Mundial, como camisetas, banderas o escenarios futbolísticos.

Estas imágenes pueden guardarse y usarse tanto en el perfil como en los fondos de pantalla, ampliando las opciones creativas sin necesidad de buscar recursos externos. La utilización de Meta AI es gratuita y solo requiere una cuenta activa en WhatsApp, sin limitaciones geográficas durante el torneo.

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Cuánto cuesta aplicar estos ajustes mundialistas en la cuenta de WhatsApp

No resulta necesario pagar por servicios premium ni instalar aplicaciones externas para acceder a estas funciones. Todas las opciones mencionadas están disponibles en la versión estándar de WhatsApp, siempre que se mantenga la aplicación actualizada.

El proceso de personalización puede realizarse desde el menú de configuración, sin exponer datos a extraños ni comprometer la seguridad de la cuenta.

Cómo adaptar las videollamadas en WhatsApp al ambiente mundialista

Las videollamadas son útiles para compartir percepciones de los juegos de cada día. (Foto: Europa Press)

Las videollamadas de WhatsApp pueden integrarse al espíritu del Mundial a través de distintas opciones de personalización. Durante una llamada, los usuarios pueden mostrar objetos alusivos, utilizar camisetas de sus selecciones o elegir espacios con banderas y elementos del torneo.

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Asimismo, la aplicación permite añadir hasta 32 personas en una misma videollamada, lo que facilita organizar encuentros virtuales para seguir los partidos y comentar las jugadas con familiares y amigos de diferentes lugares.

Estas opciones amplían la experiencia social del Mundial 2026, permitiendo mantener el contacto y compartir la emoción del campeonato aunque los participantes no se encuentren físicamente en el mismo lugar.

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