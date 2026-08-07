Estados Unidos enfrenta 7 brotes infecciosos en 2026: estas son las enfermedades que generan alerta sanitaria

Estados Unidos enfrenta en el verano de 2026 brotes infecciosos de sarampión, Cyclospora, COVID-19, Candida auris, Salmonella, tularemia y hantavirus, con impacto nacional en hospitales y en la población general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estados Unidos enfrenta en el verano de 2026 una serie de brotes infecciosos que han elevado la alerta de las autoridades sanitarias, con un impacto nacional por el aumento de casos de sarampión, Cyclospora, COVID-19, Candida auris, Salmonella, tularemia y hantavirus, según datos oficiales. El fenómeno afecta a hospitales, centros de salud y a la población general, generando respuestas coordinadas a nivel federal y estatal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han dado seguimiento detallado a la evolución de estos brotes, publicando reportes periódicos y recomendaciones para la población y los profesionales de la salud. Según la información recabada por Newsweek y confirmada por el CDC, el repunte involucra tanto enfermedades prevenibles por vacunación como infecciones transmitidas por alimentos y ambientes hospitalarios.

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El contexto sanitario actual responde a la confluencia de varios factores: disminución de las tasas de vacunación, globalización de las cadenas alimentarias, aparición de microorganismos resistentes y movilidad internacional. Los expertos consideran necesario reforzar medidas de prevención, mejorar la trazabilidad de productos alimenticios y fortalecer la vigilancia epidemiológica para contener la propagación de las enfermedades.

¿Cuáles son las cifras de sarampión en Estados Unidos en 2026?

El brote de sarampión en Estados Unidos ha alcanzado cifras sin precedentes en las últimas décadas. Según el CDC, hasta finales de julio de 2026 se han confirmado 2.318 casos en 44 estados y Washington D.C., el mayor registro nacional en 35 años. El organismo reportó 151 hospitalizaciones asociadas y ningún fallecimiento hasta el último corte disponible. El aumento de casos se atribuye principalmente a la disminución de las tasas de vacunación y la alta capacidad de contagio del virus. El medio Stat News informó que la OMS analiza el estatus de eliminación del sarampión en el país, tras detectar brotes persistentes en estados como Utah, donde la transmisión comunitaria supera el año de duración.

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La profesora Wendy Barclay, del Imperial College de Londres, explicó a Newsweek que el sarampión “es perfectamente prevenible por una vacuna de alta efectividad, pero la tendencia hacia la disminución en la cobertura de vacunación favorece la aparición de brotes más grandes”. Según la experta, la enfermedad no solo produce síntomas agudos, sino que puede causar secuelas graves e incluso la muerte años después de la infección.

El sarampión en Estados Unidos sumó 2.318 casos en 44 estados y Washington D.C. hasta fines de julio de 2026, en el mayor registro nacional en 35 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evoluciona el brote de Cyclospora en 2026 y cuál es su origen?

El brote de Cyclospora ha sido calificado por el CDC como el mayor registrado en la historia del país. Hasta el 5 de agosto de 2026, se confirmaron 6.358 casos en 15 estados, con 278 hospitalizaciones y dos muertes en Michigan. De acuerdo con el CDC, la infección se asoció a lechuga iceberg importada desde México, distribuida por la empresa Taylor Farms. La investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó el producto contaminado tras rastrear los lotes distribuidos, como detalló The Washington Post.

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El Departamento de Salud de Michigan confirmó las primeras dos muertes causadas por Cyclospora en Estados Unidos, según reportó Al Jazeera. La infección, causada por un parásito microscópico, genera cuadros de diarrea acuosa, pérdida de apetito, dolor abdominal y fatiga. El CDC recomendó a la población revisar los productos adquiridos y consumir vegetales solo tras un lavado cuidadoso.

Según las autoridades sanitarias, la transmisión de Cyclospora ocurre principalmente a través de alimentos contaminados, sin evidencia de transmisión directa entre personas. El CDC recordó que “la mayoría de los casos se vinculan con lotes específicos de lechuga iceberg, y el brote debería limitarse una vez retirados los productos afectados”.

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¿Qué impacto tiene la situación de COVID-19 en Estados Unidos este verano?

El COVID-19 mantiene circulación comunitaria en gran parte del país. Los datos oficiales indican que el virus muestra una tendencia al alza, con transmisión en 41 estados y un aumento del porcentaje de pruebas positivas. Según el CDC, la positividad en pruebas llegó a 2,2% durante la semana del 18 de julio, comparado con 1,6% la semana anterior. Este repunte se traduce en un leve incremento en las consultas de urgencias por síntomas respiratorios, aunque la gravedad promedio de los casos se mantiene por debajo de las olas anteriores de la pandemia.

El especialista Paul Hunter, de la Universidad de East Anglia, afirmó a Newsweek que “COVID-19 continúa circulando, pero su gravedad actual es menor gracias a la inmunidad adquirida”. Hunter explicó que la mayoría de la población cuenta con protección por vacunación o infección previa, lo que reduce la proporción de casos severos.

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La OMS incluyó recientemente la variante PQ.16.1.1 en su lista de vigilancia, aunque aclaró que no hay evidencia de mayor gravedad asociada. El CDC recomendó mantener las medidas de prevención en espacios cerrados y acudir al médico ante síntomas persistentes.

El COVID-19 mantiene circulación comunitaria en 41 estados y elevó la positividad de las pruebas a 2,2%, aunque la gravedad promedio sigue por debajo de olas anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es Candida auris y por qué preocupa a hospitales estadounidenses?

El hongo Candida auris representa una amenaza creciente en el ámbito hospitalario, según los reportes del CDC. Hasta el 25 de julio de 2026, se documentaron 3.437 casos en 27 estados, principalmente en hospitales y centros de cuidados prolongados. Candida auris es una levadura resistente a múltiples tratamientos antifúngicos, capaz de causar infecciones graves en pacientes inmunosuprimidos o con dispositivos médicos invasivos.

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La profesora Wendy Barclay explicó a Newsweek que “para la mayoría de los adultos sanos quizá no represente una preocupación, pero en hospitales la amenaza es real”. El CDC señaló que la letalidad asociada a Candida auris oscila entre 30% y 60% en pacientes con enfermedades subyacentes, aunque la mortalidad directa por el hongo es difícil de precisar por la presencia de comorbilidades en los casos más graves.

Las autoridades sanitarias han reforzado los protocolos de limpieza y desinfección en hospitales para limitar la propagación del hongo, y recomiendan vigilancia activa en pacientes con factores de riesgo.

¿Cuáles son los datos sobre Salmonella, tularemia y hantavirus en 2026?

El brote de Salmonella afecta a 345 personas en 27 estados, con 36 hospitalizaciones y ningún fallecimiento, según el CDC. Los casos se vinculan a jalapeños provenientes de Sinaloa, México, distribuidos por Coast Citrus Distributors. La investigación epidemiológica reveló que el 93% de los afectados consumieron comida en restaurantes de estilo mexicano antes de presentar síntomas. El CDC y la FDA ordenaron el retiro de los productos implicados y recomendaron a los negocios revisar inventarios.

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En el caso de la tularemia, el condado de Suffolk, en Nueva York, reportó al menos cuatro casos confirmados de la enfermedad, causada por la bacteria Francisella tularensis. Según el CDC, la transmisión ocurre por picaduras de insectos, contacto con animales infectados o inhalación de polvo contaminado. Los antibióticos han mostrado eficacia en los casos tratados, y no hay evidencia de transmisión entre personas.

La OMS informó sobre un brote de hantavirus vinculado a un crucero, con 13 casos y tres muertes. Todos los contactos identificados completaron el periodo de vigilancia de 42 días sin desarrollar síntomas adicionales. El CDC aclaró que el hantavirus se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados, y la transmisión entre humanos es muy limitada.

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El brote de Salmonella afectó a 345 personas en 27 estados y fue asociado a jalapeños de Sinaloa distribuidos en Estados Unidos, mientras la tularemia confirmó cuatro casos en Suffolk, Nueva York. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué recomiendan las autoridades sanitarias ante estos brotes?

Las autoridades insisten en la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, especialmente para enfermedades prevenibles como sarampión. El CDC recomienda lavar cuidadosamente frutas y verduras, evitar el consumo de productos retirados del mercado y acudir a un centro de salud ante síntomas compatibles con infecciones alimentarias o respiratorias.

La FDA mantiene investigaciones abiertas sobre la trazabilidad de los productos contaminados y ha reforzado la comunicación con los estados afectados. El Departamento de Salud de Michigan, junto con el CDC, monitorea la evolución del brote de Cyclospora y proporciona actualizaciones periódicas sobre el retiro de productos y las acciones sanitarias en curso.

¿Qué se puede esperar a corto plazo y cómo impacta esto a la población?

El incremento de brotes infecciosos en 2026 genera presión sobre los sistemas de salud, obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y exige la cooperación de la población en la aplicación de medidas preventivas. Los especialistas anticipan que el control efectivo de los brotes dependerá de la rapidez en la identificación de fuentes, la coordinación entre estados y la adherencia a las recomendaciones oficiales.

La OMS y el CDC mantienen activas las alertas y actualizan constantemente los indicadores epidemiológicos. El monitoreo se centra en evitar complicaciones mayores y limitar la propagación de enfermedades prevenibles y emergentes.