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Secuestrado y ejecutado a tiros: Investigan el asesinato de un estudiante hondureño tras ser engañado

Las autoridades investigan el rapto y posterior ejecución a disparos del estudiante Kenneth Jafet Pozo Flores, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia La Joya tras haber sido citado mediante engaños en el sector de Villa Nueva, Tegucigalpa

El joven Kenneth Pozo soñaba con graduarse este año del Instituto Abelardo R. Fortín; su vida fue truncada violentamente a balazos (Cortesía: Extra Digital HN).
El joven Kenneth Pozo soñaba con graduarse este año del Instituto Abelardo R. Fortín; su vida fue truncada violentamente a balazos (Cortesía: Extra Digital HN).
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El ambiente en las afueras del Instituto Gubernamental Técnico Abelardo R. Fortín, ubicado en la histórica ciudad de Comayagüela, no era el habitual al despuntar la mañana.

Aunque los portones principales se abrieron de par en par para recibir a la masa estudiantil, un velo de pesado dolor, luto e indignación envuelve cada rincón de la institución. En los rostros de los docentes, padres de familia y compañeros de aula no hay las sonrisas ni el murmullo característico del inicio de jornada académica, sino el reflejo de una tragedia humana que vuelve a golpear brutalmente al sistema educativo y a la sociedad hondureña en su conjunto.

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Kenneth Jafet Pozo Flores, un jovencito de apenas 16 años de edad, estudiante del undécimo grado de la carrera de Administración de Empresas en la jornada matutina, fue brutalmente asesinado en la capital. Con el anhelo intacto de egresar muy pronto y obtener su título de educación media, Kenneth vio cortados de tajo sus sueños de la forma más trágica y despiadada a manos de la violencia criminal.

La tarde del martes pasado 5 de agosto, Kenneth salió de las instalaciones del instituto con destino hacia el sector 7 de la populosa colonia Villa Nueva. De acuerdo con datos preliminares en manos de las autoridades, el menor habría acudido a una cita engañosa tras ser contactado por una joven cuya identidad aún se desconoce por completo.

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Al llegar al punto acordado en la colonia Villa Nueva, Kenneth fue interceptado y privado de su libertad por personas desconocidas. Horas después, durante la medianoche del mismo martes, la trágica noticia se confirmó cuando vecinos reportaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en un sector solitario de la colonia La Joya, en Tegucigalpa.

Kenneth Jafeth Pozo Flores, un estudiante de 16 años del Instituto Técnico Abelardo R. Fortín, fue encontrado sin vida en la colonia La Joya tras haber sido raptado. La comunidad estudiantil está de luto por el trágico suceso.

El cadáver presentaba múltiples perforaciones e impactos provocados por proyectil de arma de fuego, confirmando un crimen perpetrado de manera violenta y despiadada.

Luto oficial en las aulas y la zozobra de la comunidad

Ayer, 6 de agosto, el cuerpo del estudiante fue identificado y entregado oficialmente por las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Medicina Forense a sus desolados familiares. Tras confirmarse el fatal desenlace, las autoridades del Instituto Técnico Abelardo R. Fortín hicieron público un emotivo comunicado para solidarizarse con el profundo dolor de sus parientes.

A pesar de la profunda tristeza que embarga a la institución, las autoridades académicas manifestaron que las clases no pueden detenerse. Durante la mañana, padres de familia acudieron temerosos a dejar a sus hijos hasta el portón de entrada, encargándolos minuciosamente a los maestros encargados antes de retirarse. La zozobra de la comunidad es evidente: mientras los alumnos mayores intentan mantener la rutina escolar, la sombra de la inseguridad acecha constantemente a la juventud hondureña, demostrando la vulnerabilidad a la que están expuestos a diario.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) procesaron evidencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) procesaron evidencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La dolorosa ejecución del joven no representa un caso aislado, sino que forma parte del sombrío y alarmante panorama de violencia sistemática que azota a Honduras en las últimas semanas. Apenas en el transcurso de los últimos días, el país ha presenciado una ola incesante de crímenes sangrientos que incluye masacres violentas en diversos puntos del territorio nacional, cobrando la vida de hombres, mujeres y jóvenes por igual.

El asesinato del estudiante se suma a las preocupantes estadísticas de muertes violentas de menores y adolescentes, un flagelo que refleja la impunidad y el dominio que mantienen estructuras criminales sobre barrios y colonias.

Ante la conmoción social generada por este nuevo hecho de sangre, los equipos especializados de la DPI han manifestado que continúan ejecutando diligencias de campo y análisis de inteligencia para esclarecer la verdad de los hechos, determinar el móvil exacto del rapto y dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales de este vil asesinato que hoy vuelve a enlutarse a las aulas de Honduras.

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